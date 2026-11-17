Colombia figura en los archivos filtrados del Deutsche Bank que desataron escándalos sobre explotación sexual y narcotráfico - (Reuters)

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Una filtración de 15 millones de documentos confidenciales situó a Deutsche Bank bajo escrutinio por presuntas fallas en sus controles contra el fraude, el lavado de activos y las operaciones sujetas a sanciones internacionales. El material fue analizado por un consorcio de periodistas, según la investigación de la revista alemana Der Spiegel.

Los archivos plantean que la entidad financiera habría priorizado la continuidad de ciertos negocios sobre las obligaciones de prevención. Entre los casos que concentraron atención figuran transacciones relacionadas con países bajo restricciones, como Corea del Norte y Rusia.

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Colombia concentra el 80% de los pagos en euros que procesa el banco

Colombia concentra el 80% de los pagos en euros que procesa el banco - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colombia, Deutsche Bank capta el 80% del mercado de pagos en euros, de acuerdo con el consorcio. Por esa posición, las deficiencias descritas en los documentos adquieren relevancia para el movimiento de fondos que pasa por corresponsales bancarios en el país.

La documentación apunta a sospechas sobre millones de euros canalizados por el banco hacia entidades corresponsales colombianas. Esos recursos podrían estar relacionados con actividades de explotación sexual o narcotráfico, aunque no se ha establecido una conclusión judicial sobre los movimientos.

El Proyecto Cali revisó pagos que luego llegaron a las autoridades

El Proyecto Cali revisó pagos que luego llegaron a las autoridades - (Europa Press)

En 2019, ante transferencias por millones de euros destinadas a distintas cuentas y bancos del país, Deutsche Bank puso en marcha el Proyecto Cali, una revisión interna de pagos considerados sospechosos. Parte de esas operaciones fue posteriormente comunicada a las autoridades.

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La investigación interna identificó al menos ocho empresas señaladas por lavado de dinero y otra vinculada a presunto crimen organizado. La medida adoptada por la entidad consistió en bloquear pagos originados en esas compañías, después de que ya se hubieran realizado transacciones por millones de dólares.

Consultado por el consorcio, el banco indicó que las decisiones sobre la presentación de informes de actividad sospechosa dependen de los requisitos legales y de confidencialidad de cada jurisdicción. Por ello, añadió, no podía pronunciarse sobre reportes, transacciones, entidades ni contrapartes específicas.

Los archivos detallan negocios con clientes de alto riesgo

La documentación apunta a sospechas sobre millones de euros canalizados por el banco hacia entidades corresponsales nacionales - (Yves Herman/Reuters)

Según el semanario alemán, los documentos proceden sobre todo de áreas vinculadas a operaciones sensibles y a la gestión de clientes considerados delicados. El medio describió el archivo como la mayor filtración bancaria conocida a escala mundial.

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Los registros abarcan relaciones de la entidad con empresarios, políticos, servicios de inteligencia, empresas y personas investigadas o condenadas por delitos. Entre los nombres citados están el empresario y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.

La documentación también se refiere a compañías alemanas como Aldi, BMW y Rheinmetall. Parte de los materiales, indicó la revista, describe estructuras fiscales empleadas por grandes fortunas, transacciones relacionadas con la industria de defensa y operaciones con empresas contaminantes, pese a los compromisos públicos del banco en materia climática.

Los archivos incluyen además información sobre cuentas de donaciones de Alternativa para Alemania (AfD). La entidad ha expresado públicamente posturas críticas sobre ese partido de extrema derecha.

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Uno de los capítulos aborda la estrategia de la entidad en Rusia antes de la invasión a gran escala de Ucrania. A finales de 2020, el banco proyectaba elevar los ingresos procedentes de clientes rusos acaudalados de 28.000.000 a 50.000.000 de euros para 2023, mediante modelos de planificación fiscal cuestionados.

Para avanzar con ese objetivo, el banco habría elaborado una lista de los 200 rusos más ricos. La lista incluye personas con vínculos estrechos con el Kremlin, según los documentos revisados por los medios participantes. El plan se habría mantenido pese a alertas de la autoridad de supervisión financiera de Nueva York y de especialistas internos en delitos financieros.

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La repercusión por las revelaciones alcanzó al mercado bursátil. Las acciones de Deutsche Bank cayeron hasta un 6,2%, a 30,84 euros, en las primeras horas de negociación y encabezaron las pérdidas del índice DAX, el índice de acciones blue chip de las 40 compañías más grandes de Alemania que cotizan en la Bolsa de Fráncfort.