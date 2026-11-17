Sandra Ortiz reveló que Eva Ferrer tenía todo listo para ayudarla en la investigación por escándalo de corrupción de la Ungrd (Colprensa)

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La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz afirmó que rechazó un supuesto ofrecimiento para acogerse a un principio de oportunidad en el proceso relacionado con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Conforme a su relato en diálogo con Caracol Radio, la propuesta le fue planteada durante una visita de Eva Ferrer cuando estaba privada de la libertad. Ortiz, quien ocupó el cargo durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, aseguró que la estratega catalana llegó sin una cita previa. En su versión, la visitante le habló de la posibilidad de un acuerdo y aludió a contactos con abogados vinculados con Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirector de la entidad.

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“La verdad, no pensé que ella me iba a visitar. Llegó de sorpresa, sin invitación, y me habló de un acuerdo, un principio de oportunidad”, declaró Ortiz en la entrevista radial. La exconsejera sostuvo que Ferrer le dijo que tenía cercanía con los abogados de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y que le presentó ese ofrecimiento.

La exfuncionaria dijo que la situación le produjo sorpresa. Añadió que, por las condiciones de su reclusión, valoró inicialmente recibir una visita, pero que descartó de inmediato la alternativa que le expusieron. “Dije que no me interesaba y que no iba a ser parte de ese acuerdo”, señaló al medio citado.

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Durante la conversación, Ortiz indicó que informó a su defensa sobre la conversación. Además de detallar el contenido de la visita y los motivos que, a su juicio, llevaron a Ferrer a buscarla. La exfuncionaria sostuvo que otras personas también la contactaron en ese periodo. No identificó a quienes participaron en esos acercamientos, aunque aseguró que se trataba de personas cercanas a sectores con poder.

“En ese momento uno teme por su vida y esa era mi preocupación”, manifestó. La exconsejera agregó que decidió hacer públicas sus inquietudes porque, según explicó, consideraba que existían riesgos para su seguridad.

La exfuncionaria indicó que informó a su defensa sobre la conversación. Además de detallar el contenido de la visita y los motivos que, a su juicio, llevaron a española a buscarla (@paulabolivar - @Veronicalcocerg/X)

El principio de oportunidad es un mecanismo previsto en el sistema penal colombiano que permite suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal bajo condiciones definidas por la ley y con control judicial. Ortiz afirmó que, después de tres años de los hechos a los que se refirió, no ha conocido ningún documento ni elemento concreto que materialice el supuesto acuerdo que le ofrecieron.

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La exconsejera también cuestionó las interceptaciones telefónicas realizadas dentro de la investigación. Las autoridades, dijo, comenzaron a escuchar sus comunicaciones en febrero y mantuvieron esa medida durante más de un año.

Ortiz sostuvo que esas diligencias no han aportado pruebas en su contra. “No llevan una sola prueba”, afirmó, insistiendo en que no aceptaría atribuir responsabilidades a terceros para obtener beneficios judiciales.

Chats del teléfono de Sandra Ortiz confirmarían su participación en el escándalo de corrupción en la Ungrd

Aunque la exfuncionaria ha negado cualquier participación en hechos de corrupción, los mensajes permitirían a los investigadores reconstruir encuentros ocurridos entre septiembre y octubre de 2023, y comunicaciones sobre el presunto traslado de dos paquetes de $1.500 millones - (Colprensa)

Los chats extraídos del teléfono de Sandra Ortiz podrían ubicar a la ex alta consejera para las regiones en la antesala de la presunta entrega de $ 3.000.000.000 al entonces presidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez, dentro del escándalo de corrupción de la Ungrd. La Fiscalía General de la Nación investiga si los contactos estuvieron ligados a pagos a cambio de apoyos políticos para el gobierno de Gustavo Petro.

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Las conversaciones permitirían reconstruir reuniones y comunicaciones entre septiembre y octubre de 2023, período en el que Ortiz habría tenido contactos con Name, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, el exdirector de la Ungrd Olmedo López y el exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla.

Sandra Ortiz ha sido denominada como la mensajera en lo que habría sido la entrega de dinero a Iván Name - (Cristian Bayona/Colprensa)

El dispositivo móvil de Ortiz permanece bajo custodia del ente acusador, aunque el contenido de los mensajes no ha tenido una exposición amplia en las audiencias del proceso. La investigación sobre la Ungrd salió a la luz por los sobrecostos en la compra de carrotanques para La Guajira.