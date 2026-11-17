Comestibles La Rosa cerrará de forma definitiva su fábrica en Dosquebradas debido a los daños provocados por el terremoto del 10 de agosto. (Comestibles La Rosa)

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Comestibles La Rosa, empresa de Nestlé, cerrará de forma definitiva su fábrica en Dosquebradas tras el terremoto del 10 de agosto, que dejó daños estructurales que obligarán a demoler las instalaciones y comprometieron la continuidad segura de la producción.

La planta, con más de 75 años de actividad en Risaralda, ofrecerá a todos sus trabajadores un plan de retiro voluntario con compensaciones superiores a las previstas por la ley y la convención colectiva.

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“El terremoto del 10 de agosto afectó gravemente nuestra operación en Dosquebradas causando importantes daños en infraestructura, equipos y líneas de producción, y comprometiendo las condiciones para operar de manera segura. Muchos de nuestros trabajadores y sus familias también se vieron afectados personalmente y demostraron una extraordinaria fortaleza y resiliencia durante un momento tan difícil”, dice en el comunicado expedido por Comestibles La Rosa.

La decisión afecta a unas 320 personas que trabajaban en la fábrica. Fernando Gómez, gerente de recursos humanos de Comestibles La Rosa, explicó que el negocio ya enfrentaba una mayor competencia y que, durante los últimos años, utilizaba cerca del 50% de su capacidad instalada.

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“Veníamos con planes de recuperación de volumen para aumentar la utilización de la capacidad instalada cuando nos pasó el terremoto. Con el terremoto nosotros tuvimos una afectación de 70% de la capacidad instalada y quedamos operando solo con 30%. Desde el 10 de agosto hasta la fecha, nosotros veníamos trabajando con ese 30%, pero con el 60% de los trabajadores con el contrato activo”, expresó Gómez en declaraciones citadas por La República.

El sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, golpeó el occidente de Colombia e impactó a Risaralda y Dosquebradas. La compañía mantuvo operativa solo una parte de la fábrica mientras se realizaban evaluaciones técnicas con contratistas, ingenieros y la aseguradora.

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Una planta con el 70% de su capacidad afectada

Los estudios técnicos determinaron que el sismo dañó el 70% de la capacidad instalada y concluyeron que las instalaciones deben ser demolidas. (Comestibles La Rosa)

Las revisiones concluyeron que el 70% de la capacidad instalada sufrió daños y que la planta debe ser demolida. Después del terremoto, la empresa funcionó con el 30% de su capacidad y conservó activos los contratos del 60% de sus trabajadores, según Gómez.

El directivo describió el alcance de la decisión: “Después de realizar esas valoraciones de manera muy minuciosa y con mucha responsabilidad, llegamos a la conclusión de que la fábrica Comestibles La Rosa debe ser demolida por las serias afectaciones estructurales”.

La empresa sostuvo que los daños alcanzaron la infraestructura, los equipos y las líneas de producción, por lo que no podía garantizar condiciones seguras de operación. En su comunicación oficial afirmó: “A pesar de nuestros esfuerzos, las condiciones actuales no permiten mantener la operación de Comestibles La Rosa S.A. de manera sostenible; por ello, se suspenderá de manera definitiva la operación de la fábrica”.

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En septiembre, la compañía suspendió 221 contratos laborales de la planta, una medida cuestionada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, Sinaltrainal, después de que terminaran las vacaciones colectivas para las líneas que no habían podido reactivarse. Gómez indicó que cerca del 30% de los contratos estaba suspendido durante el período posterior al sismo.

El plan de retiro voluntario será presentado de manera individual a cada trabajador. La empresa no informó los montos ni las condiciones específicas de las compensaciones, aunque aseguró que estarán por encima de los mínimos establecidos por la legislación laboral y el acuerdo colectivo.

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Desde el terremoto, Comestibles La Rosa otorgó permisos remunerados, adelantó vacaciones colectivas y entregó apoyos económicos a quienes no pudieron volver a sus funciones por el estado de las instalaciones. También habilitó acompañamiento emocional para trabajadores y familias, además de auxilios para quienes sufrieron daños en sus viviendas.

El fin de la producción y la continuidad logística de Nestlé

El cese de operaciones afecta a 320 trabajadores, a quienes la empresa ofrecerá un plan de retiro voluntario con beneficios superiores a la ley. (Comestibles La Rosa)

La fábrica producía galletas y productos de confitería de marcas como Saltinas, Milo, Cocosette, Macarenas, Morenitas, Deditos y Beso de Amor. Allí también se empacaban cereales Trix, Chocapic y Zucosos; tras el cierre, esos productos deberán llegar desde otros centros de producción de Nestlé en Ecuador, Brasil o Chile.

La planta fue instalada en 1948 en un terreno que entonces pertenecía a Santa Rosa de Cabal, origen del nombre La Rosa. Nestlé adquirió el 51% de la empresa en 1971 y tomó el control total dos años después.

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Aunque la producción industrial terminará, Nestlé S.A. seguirá operando en Dosquebradas mediante su centro nacional de distribución, al que la compañía definió como un punto fundamental para su negocio en América Latina. También mantendrá sus relaciones comerciales con sociedades ubicadas en Valledupar, Mosquera y Bugalagrande.

Desde el 1 de enero de 2027, Colombia será la sede de la nueva Región Andina de Nestlé, integrada por Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia.