Colombia y Francia suscribieron un acuerdo técnico para modernizar el Aeropuerto Internacional El Dorado. (ANI)

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Colombia y Francia suscribieron el martes 17 de noviembre de 2026 un acuerdo técnico para modernizar el aeropuerto internacional El Dorado, mejorar la gestión del espacio aéreo y fortalecer la seguridad operacional mediante la experiencia francesa en terminales de alta densidad como París-Charles de Gaulle.

El convenio tendrá una vigencia de cinco años, con posibilidad de prórroga, y no generará compromisos financieros para el Estado colombiano. La primera cumbre oficial de seguimiento bilateral está prevista para 2027.

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“En un paso decisivo para la modernización del transporte aéreo del país, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y la Dirección General de Aviación Civil de Francia (DGAC) firmaron un ambicioso acuerdo de cooperación técnica diseñado para elevar los estándares de la aviación colombiana a niveles de excelencia internacional”, dice en el comunicado emitido por la Aerocivil.

La alianza reemplaza el memorando suscrito en 2015 e incorpora la automatización de terminales y la protección digital estratégica. (@AerocivilCol/X)

La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, Aerocivil, firmó el instrumento con la Dirección General de Aviación Civil de Francia, Dgac, en la sede central de la autoridad aeronáutica colombiana en Bogotá. La ceremonia contó con representantes de ambas entidades y una delegación de la Embajada de Francia en Colombia, en representación del embajador Sylvain Itté, firmante por la parte francesa.

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“Este histórico instrumento jurídico reemplaza formalmente el Memorando de Cooperación del 23 de septiembre de 2015, consolidando una alianza bilateral de más de diez años. Su propósito central radica en fortalecer los lazos internacionales, la conectividad y transmitiendo conocimiento de vanguardia en la Patria Milagro para optimizar la seguridad operacional y los servicios a la navegación aérea en todo el territorio nacional”, se añade en el documento.

El aeropuerto París-Charles de Gaulle será la referencia técnica para optimizar la capacidad operacional de El Dorado. La cooperación busca trasladar conocimientos sobre la administración de aeropuertos con alta concentración de vuelos, pasajeros y servicios para fortalecer los procedimientos de la principal terminal colombiana.

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El aeropuerto París-Charles de Gaulle sirve como referencia técnica para optimizar la capacidad operacional de la terminal bogotana. (Dimitri Avdeev/Europa Press)

La Aerocivil señaló que el modelo francés permitirá aprovechar la capacidad de El Dorado y mejorar sus operaciones. El trabajo conjunto también abarcará la reorganización del espacio aéreo en los principales nodos de Bogotá y Medellín.

El acuerdo incluye la planificación de infraestructura aeroportuaria, los procesos de certificación y el fortalecimiento de los servicios de navegación aérea. Estas medidas se incorporarán a la hoja de ruta de modernización de la red aeroportuaria nacional.

La alianza reemplaza el memorando de cooperación suscrito el 23 de septiembre de 2015. La actualización incorpora áreas tecnológicas que no tenían la misma prioridad en el marco anterior, entre ellas la automatización de aeropuertos y la protección de sistemas digitales estratégicos.

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Ciberseguridad, drones y capacitación para el sector aéreo

El convenio bilateral tiene una vigencia de cinco años y no genera compromisos financieros para el Estado colombiano. (@AerocivilCol/X)

Las autoridades definieron cinco líneas de cooperación: seguridad y ciberseguridad, industria e innovación aeronáutica, servicios de navegación aérea, infraestructura y digitalización aeroportuaria, y regulación para aeronaves no tripuladas. El objetivo es mejorar los procedimientos de control del espacio aéreo e incorporar soluciones tecnológicas para la gestión de las terminales.

La protección digital incluirá mecanismos para resguardar infraestructuras críticas y sistemas informáticos del transporte aéreo ante amenazas cibernéticas. La Aerocivil calificó el nuevo marco como un “salto cualitativo frente al marco de 2015”, por la incorporación de frentes como la ciberseguridad, la automatización aeroportuaria y la regulación de drones.

Las aeronaves no tripuladas tendrán un capítulo específico en la agenda bilateral. Colombia y Francia desarrollarán un marco normativo y protocolos técnicos para facilitar su integración segura con el tránsito aéreo comercial.

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Ambos países desarrollarán un marco normativo para facilitar la integración segura de aeronaves no tripuladas en el tránsito aéreo comercial. (@AerocivilCol/X)

La Escuela Nacional de Aviación Civil de Francia, Enac, y el Centro de Estudios Aeronáuticos, CEA, articularán programas de formación para controladores aéreos, inspectores e ingenieros. También hubo reuniones con representantes de la industria aeronáutica francesa para evaluar tecnologías de vigilancia radar, gestión del tránsito aéreo y navegación satelital.

Las dos instituciones designarán coordinadores oficiales en los próximos 30 días para estructurar los proyectos mediante anexos técnicos vinculantes. La Aerocivil presentará un plan de trabajo inicial en los próximos meses, mientras Air France y Avianca mantienen operaciones directas entre Bogotá y París.