El presidente señaló que cada uno de los funcionarios es evaluado con base a su rendimiento y trabajo por el país - (Presidencia )

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El martes 17 de noviembre de 2026, el presidente de la República, Abelardo de La Espriella, lideró la presentación de la hoja de ruta para los próximos cuatro años del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). A lo largo de su discurso habló sobre varias de las decisiones que ha tomado en sus tres meses al mando del país.

Entre ellas, los constantes cambios de integrantes de su gabinete de gobierno. El líder del movimiento Defensores de la Patria señaló que en su administración los funcionarios son medidos con base en sus resultados y no por amiguismos o alianzas políticas.

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En ese sentido, señaló que no tituberará en remover de su cargo a cualquiera que no cumpla con los objetivos que tiene su administración hasta 2030.

Abelardo de la Espriella respondió a quienes lo critican por los cambios de integrantes en su gabinete de gobierno - (Presidencia)

“Esto no es con discursos y habladera de paja, esto es con resultados, tiempos y responsables. Y el que no dé el chicle, como decimos en el Caribe colombiano, gracias por su servicio, bienvenido a la Patria Milagro. Así funciona. Y entonces dicen: “No, es que el presidente de los cinco mil o seis mil funcionarios que ha nombrado, ha sacado treinta, menos del cero punto uno por ciento”. Y aquí uno nombra y cree en la gente, pero el que no funciona tiene que irse, como en las empresas”.

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En su criterio, “lo que pasa es que estaban acostumbrados a que en todos los gobiernos anteriores se dejaba ahí al que no funcionaba por corrección política, porque había un compromiso. No, no, no. Todos los funcionarios de este gobierno están en periodo de prueba hasta el 7 de agosto del 2030 y el que no funcione, se va. Y el que funcione será exaltado y Colombia sabrá agradecerle su esfuerzo por la patria”.

Para dejar sentada su postura, dijo que “este gobierno no es un gobierno de catilinarias, no es un gobierno de discursos, no es un gobierno de ataques, es un gobierno de resultados, porque la gente espera resultados y eso no tiene color político”.

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Durante su intervención, De la Espriella también sostuvo que, gracias a su triunfo en la segunda vuelta presidencial, Colombia no quedó bajo un gobierno afín a las extintas Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sectores que vinculó con la corrupción.

Abelardo de la Espriella asumió una nueva postura frente a los procesos de diálogo impulsados durante el Gobierno de Gustavo Petro con el ELN y el Clan del Golfo. - crédito AFP/Colprensa/Reuters

El mandatario hizo esas declaraciones durante la cumbre del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), realizada en Barranquilla, Atlántico, ante empresarios y otros asistentes. En su discurso, defendió las medidas económicas de su administración y trazó un contraste con el escenario que, según afirmó, habría enfrentado el país si su rival hubiese ganado las elecciones.

“¿Qué habría pasado si yo no gano la Presidencia de la República?”, planteó De La Espriella. “Hoy sería presidente el candidato de las Farc, del ELN, de la corrupción, de un modelo político, económico, social y cultural fracasado en todo el mundo”, indicó.

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El presidente vinculó la agenda económica con su victoria electoral

El presidente vinculó la agenda económica con su victoria electoral - (Isaac Bechara/Presidencia)

Abelardo de la Espriella señaló que la realización del foro y el debate sobre una ley de rescate económico responden a la orientación que su gobierno pretende dar al país. El abogado aseguró que, bajo la alternativa política que cuestionó, el panorama habría sido distinto para el sector productivo.

“No estaríamos haciendo este foro, no estaríamos hablando de una ley de rescate económico; estaríamos hablando de exilio, de empresas quebradas y de persecución”, dijo.

El jefe de Estado pidió a los empresarios respaldar los sacrificios que, a su juicio, demanda la situación actual. También sostuvo que la oposición reacciona contra su administración porque frustró una estrategia política de largo plazo.

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“Es poco el sacrificio que tengamos que hacer ahora frente a lo que pudo ser”, dijo. Según sus palabras, sus adversarios buscaban mantenerse en el poder durante tres décadas.

De La Espriella agradeció el respaldo de 13 millones de votantes

Durante el cierre de su discurso, el presidente atribuyó su llegada a la Casa de Nariño al apoyo de 13 millones de colombianos. Además, empleó una referencia religiosa para describir el resultado electoral y afirmó que su gobierno se guía por cuatro propósitos estratégicos.

“Gracias a Dios y a 13 millones de colombianos, evitamos que el cáncer del comunismo se tomara a Colombia”, expresó. De La Espriella no precisó en esa intervención cuáles son los cuatro propósitos orientadores que mencionó ni entregó detalles adicionales sobre su aplicación.

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