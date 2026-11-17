Jefferson Lerma será dirigido por Thomas Frank (Andrew Couldridge - Imágenes en acción vía REUTERS)

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El técnico danés Thomas Frank acordó con Crystal Palace asumir como entrenador tras la salida del francés Pierre Sage, con la misión inmediata de sacar al equipo del último puesto de la Premier League, donde suma 7 puntos y está a dos de la zona de permanencia. El entendimiento es de principio y las partes ultiman las formalidades.

El extécnico del Tottenham estuvo en el centro de entrenamiento del club para cerrar los detalles de su incorporación. El anuncio se realizó el 16 de noviembre de 2026, siempre que no surjan contratiempos, y el contrato se extendería hasta mediados del 2029.

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Es importante recordar que Sage fue despedido el 12 de noviembre de 2026, después de la séptima derrota liguera de la temporada, ante Liverpool. Frank era la primera opción de Palace y había integrado la lista de candidatos evaluados por la institución durante mediados del presente año..

Entre los otros nombres considerados figuraban Frank Lampard, Sean Dyche, Vitor Pereira, Kim Hellberg, Vitor Matos, Tony Popovic, Jens Berthel Askou y Ole Werner.

La urgencia por salir del último puesto

Crystal Palace contará con Thomas Frank como su nuevo técnico (@CPFC-X)

La versatilidad táctica de Frank, capaz de utilizar distintas formaciones, aparece como una de las razones de su elección. El club en el cual está Jefferson Lerma considera que la plantilla tiene más recursos que los que refleja su ubicación actual en la tabla de la Premier League, zon de descenso.

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De esta forma, su debut podría producirse el sábado 21 de noviembre de 2026, cuando Palace visite a Coventry, el equipo ubicado en la casilla 17 puesto de la liga. El encuentro comenzará a las 9:00 a. m. (hora de Colombia) y se espera que Jefferson Lerma pueda arrancar de tiutlar en dicho juego, clave por el descenso.

En lo que se rerfiere a la situación europea ofrece un panorama diferente: el conjunto londinense ocupa la 21ª posición de la tabla de la Europa League, una ubicación que le permitiría disputar la ronda de repechaje hacia los octavos de final. Registra una victoria, dos empates y una derrota.

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El próximo compromiso continental será el jueves 26 de noviembre ante Real Sociedad, en Selhurst Park, de Londres, a las 3.00 p. m. (hora de Colombia). El equipo español está un puesto por encima de Palace debido a la diferencia de gol.

Thomas Frank fue uno de los artífices del ascenso del Brentford a la Premier League de Inglaterra (imágenes en acción vía Andrew Couldridge - REUTERS)

Frank llega después de una trayectoria de siete años en Brentford, entre 2018 y 2025. Durante ese período logró el ascenso de los Bees a la Premier League y consolidó al club en la máxima categoría, con un noveno puesto en 2023.

Ese recorrido llevó a que Manchester United y Chelsea lo entrevistaran para sus cargos de entrenador en el verano de 2024. Sin embargo, su siguiente destino fue Tottenham, donde sustituyó a Ange Postecoglou la temporada pasada.

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Su ciclo en los Spurs duró menos de ocho meses. Fue despedido con el equipo en la 16ª posición, cinco puntos por encima de la zona de descenso, y Tottenham aseguró la permanencia recién en la última jornada después de los posteriores pasos de Igor Tudor y Roberto De Zerbi por el cargo.

Frank no logró ganarse el respaldo de los aficionados de Tottenham. Entre los episodios que marcaron su breve etapa figuró haber bebido de una taza de café con el escudo del Arsenal, rival histórico del club.

Tras alejarse temporalmente del fútbol, el técnico regresó recientemente de Australia y se considera recuperado para asumir el nuevo desafío.

El cuerpo técnico que Palace intenta reunir

Bernardo Cueva acompañaría a Thomas Frank (Carl Recine-REUTERS)

Crystal Palace trabaja en la conformación del grupo de colaboradores que acompañará al danés. El club se contactó con Chelsea para intentar incorporar a Bernardo Cueva, especialista en jugadas preparadas que ya había trabajado con Frank en Brentford.

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Cueva ocuparía un puesto como entrenador en el nuevo cuerpo técnico. Palace también pretende sumar a Justin Cochrane, quien coincidió con Frank en Brentford y actualmente integra el equipo de trabajo de Thomas Tuchel en la selección de Inglaterra.

El técnico quiere llevar además a Chris Haslam. Haslam trabajó durante 14 años en Brentford como preparador físico y responsable de rendimiento, y luego fue asistente y entrenador de rendimiento bajo las órdenes de Frank en Tottenham.

Después del duelo frente a Coventry y del partido europeo ante Real Sociedad, Palace recibirá a Hull el domingo 29 de noviembre a las 9:05 a. m . (hora de Colombia). Luego visitará a Chelsea el miércoles 2 de diciembre de 2026 a las 2:30 p. m. y a Aston Villa el sábado 5 de diciembre a las 10:00 a. m..

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El siguiente compromiso de Europa League será como visitante ante Jagiellonia Bialystok, el jueves 10 de diciembre a las 12:45 p. m. (hora de Colombia).

Estadísticas de Jefferson Lerma en la temporada 2026-2027 con el Crystal Palace

Liam Delap y Jefferson Lerma en acción (David Klein -REUTERS)

Mientras Jefferson Lerma está en la concentración con la selección Colombia para el duelo ante Chile, hay que decir que el volante lleva ocho partidos en todas las competencias (Premier League de Inglaterra, Europa League, Copa del a Liga de Inglaterra) en 359 minutos y marcó un gol.

11 de octubre de 2026 - Premier League: 72 minutos y gol en el Crystal Palace 3-1 Nottingham Forest

A continuación, estos son los próximos partidos del cuadro londinense:

21 de noviembre de 2026 - Premier League: Coventry vs. Crystal Palace

26 de noviembre de 2026 - UEFA Europa League: Crystal Palace vs. Real Sociedad (España)

29 de noviembre de 2026 - Premier League: Crystal Palace vs. Hull City