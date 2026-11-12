Jerome Sanabria afirmó que le preocupa el futuro de la contrarreforma pensional y lanzó mensaje a Abelardo de la Espriella: “Cite a sesiones extraordinarias”

La petición de Jerome Sanabria al Gobierno para acelerar el debate pensional - (@SoyJerome__/X)

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Jerome Sanabria pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella impulsar con urgencia la contrarreforma pensional y convocar sesiones extraordinarias del Congreso para evitar que entre en vigor el nuevo sistema previsto para el 1 de abril de 2027.

La joven de 20 años, quien participó en el equipo de empalme del actual mandatario, difundió un video en su cuenta de X en el que advirtió sobre los tiempos legislativos que tendría el proyecto presentado por la bancada del Centro Democrático.

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Sanabria sostuvo que la iniciativa busca reemplazar la reforma pensional aprobada durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. En su intervención, cuestionó el alcance de esa norma y afirmó que su aplicación afectaría los recursos de quienes ingresarían de forma obligatoria al pilar semicontributivo.

“Tenemos poco más de 4 meses y 20 días para poder aprobar nuestra contrarreforma en el Congreso”, señaló. Según expuso, ese plazo incluye los cuatro debates requeridos, una eventual conciliación entre Cámara y Senado y la posterior sanción presidencial.

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El debate fiscal concentró la agenda del Congreso

La principal preocupación planteada por Jerome Sanabria se relaciona con el calendario legislativo. La joven indicó que la contrarreforma pensional fue radicada hace varias semanas, aunque todavía no inició su discusión en las comisiones del Congreso de la República.

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A su juicio, la agenda parlamentaria quedó concentrada en la ley de impacto fiscal promovida por el Ejecutivo. El Gobierno de Abelardo de la Espriella solicitó un trámite urgente para ese proyecto, que busca responder a las necesidades fiscales del país y que enfrenta diferencias entre las bancadas.

“Todo el Congreso ahora mismo está volcado en discutir la ley de impacto fiscal”, afirmó Sanabria. La joven consideró que esa prioridad reduce las posibilidades de que el Legislativo abra un espacio suficiente para analizar la propuesta sobre pensiones antes de abril.

La discusión ocurre en medio de reclamos de sectores políticos que cuestionan el alcance de los cambios tributarios y de gasto planteados por la administración nacional.

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El receso legislativo reduciría el margen para aprobar el proyecto

Sanabria también hizo énfasis en el período de receso del Congreso, previsto entre el 16 de diciembre y el 16 de febrero. Durante esas semanas, las plenarias y comisiones no sesionan de manera ordinaria, salvo que el presidente convoque sesiones extraordinarias mediante decreto.

“Van a estar dos meses sin sesionar. Esos son dos meses perdidos para la aprobación de la contrarreforma”, dijo en el video. En ese sentido, señaló que, tras el regreso de los legisladores, quedaría cerca de un mes y medio para completar todo el procedimiento parlamentario.

La exintegrante del equipo de empalme sostuvo que el cronograma vuelve improbable la aprobación de la propuesta si el Ejecutivo no interviene. “Si somos honestos, es imposible que se den los tiempos”, manifestó al referirse a la cantidad de etapas que debe superar el texto.

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Las dos alternativas que propuso Sanabria al Ejecutivo

La joven planteó dos mecanismos para acelerar el debate. El primero consiste en que el Gobierno radique un mensaje de urgencia, similar al enviado para la ley fiscal. Ese instrumento permite dar prioridad a una iniciativa en el orden del día de las comisiones y plenarias.

Sanabria consideró, sin embargo, que esa medida podría resultar insuficiente ante el poco tiempo disponible. Por eso propuso una segunda opción: que la Casa de Nariño convoque sesiones extraordinarias durante el receso para que el Congreso discuta exclusivamente la contrarreforma pensional.

“Lo ideal sería que el Gobierno Nacional cite al Congreso mediante decreto a unas sesiones extraordinarias”, expresó. Agregó que la definición depende del presidente y de su equipo, no de los congresistas ni de quienes respaldan la iniciativa.

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El mensaje estuvo dirigido de forma directa al presidente De la Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo. Sanabria recordó que la modificación al sistema de jubilaciones formó parte de los compromisos de campaña del hoy mandatario, a quien pidió respaldar el texto presentado por el Centro Democrático. “Por favor, ayúdennos a que a millones de colombianos no les roben su ahorro pensional”, concluyó.