Hombres armados detuvieron el vehículo del alcalde de Caloto, en Cauca: secuestraron a un integrante de la UNP que pertenecía a su esquema de seguridad

Hombres armados secuestran a un integrante de la UNP en Caloto, Cauca (@millerfdoarias/X)

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Un integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que hace parte del esquema de seguridad del alcalde de Caloto, Cauca, Óscar Hernán Cifuentes Cifuentes, fue retenido por hombres armados en el casco urbano del municipio.

La víctima fue identificada como Álex Herrera Aguirre, que conducía una camioneta oficial asignada a la Alcaldía cuando varios hombres armados interceptaron el vehículo durante la noche del miércoles 11 de noviembre de 2026, según informó El Tiempo.

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La camioneta de los responsables chocó contra una vivienda

Durante la interceptación, los atacantes obligaron al funcionario de la UNP a descender de la camioneta oficial y se lo llevaron.

El vehículo en el que se movilizaban los hombres armados perdió el control y chocó contra la fachada de una vivienda en medio de la acción. Horas más tarde, Herrera Aguirre fue liberado, aunque sin el arma que tenía asignada para sus labores de protección.

Investigan secuestro de escolta del la UNP adscrito al esquema de seguridad del alcalde de Caloto, Cauca (@hernandolozano/X)

La Alcaldía confirmó que el alcalde está a salvo

La Alcaldía Municipal de Caloto informó que el alcalde Óscar Hernán Cifuentes Cifuentes se encontraba “bien y a salvo” tras los hechos de orden público registrados en el municipio.

En el comunicado, difundido mientras aún se desconocía el paradero del escolta, la administración expresó su preocupación por el integrante de la UNP y manifestó su solidaridad con él. “Las autoridades competentes ya se encuentran al frente de las investigaciones y atendiendo lo sucedido. Invitamos a la comunidad a mantener la calma”, señaló la Alcaldía.

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Athenas Nacional y Aida Quilcué rechazaron la retención

La Asociación de Trabajadores Humanitarios Escoltas Nacionales y Afines a la Seguridad, Athenas Nacional, rechazó el secuestro del escolta adscrito al dispositivo de seguridad del mandatario local.

“Rechazamos rotundamente el secuestro del escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección, que presta el servicio de seguridad al alcalde del municipio de Caloto, Cauca”, expresó la organización en sus redes sociales.

La senadora Aida Quilcué también pidió la liberación de Herrera Aguirre y una investigación para establecer las circunstancias del hecho. La congresista manifestó solidaridad con el alcalde, el esquema de protección y la familia del escolta.

“Reportan el secuestro de Alex Herrera Aguirre, uno de los escoltas del alcalde de Caloto, Cauca. Hombres armados lo interceptaron en una camioneta oficial en el casco urbano, lo obligaron a descender y se lo llevaron. Solidaridad con @Oscarsisi, con su esquema de protección y con la familia del escolta. Exigimos su liberación inmediata y investigación con celeridad”.

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La senadora Aida Quilcué también pidió la liberación de Herrera Aguirre y una investigación para establecer las circunstancias del hecho (@aida_quilcue/X)

Casos documentados de atentados y secuestros contra funcionarios o esquemas estatales en Colombia durante 2026

Una revisión de hechos reportados durante 2026 muestra que Cauca concentró varios ataques, retenciones e interceptaciones contra alcaldes, congresistas, funcionarios locales y esquemas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). También se registraron casos en Valle del Cauca, Norte de Santander y La Guajira.

10 de febrero: secuestro del alcalde de Morales, Cauca. Óscar Yamit Guachetá y un integrante de su esquema de seguridad fueron retenidos por hombres armados en la vía Panamericana, cerca de Piendamó. El Ejército y la Policía informaron que ambos fueron liberados sin lesiones. La senadora Aida Quilcué también fue interceptada ese día en el departamento.

19 de mayo: ataque y hurto al vehículo del alcalde de Santander de Quilichao. Hombres armados interceptaron al alcalde Luis Eduardo Grijalba Muñoz en la vía Panamericana, entre Popayán y Piendamó, y le robaron el vehículo. El mandatario salió ileso. Ese mismo día, los senadores Alexánder López y Kevin Gómez denunciaron un intento de secuestro en el corredor entre Popayán y Cali.

17 de junio: atentado contra el alcalde de Buenos Aires, Cauca. Pablo César Peña denunció que hombres armados dispararon contra el vehículo de la UNP en el que viajaba por el sector de Timba, en Jamundí. El alcalde y su equipo de seguridad salieron ilesos.

El alcalde de Buenos Aires, Cauca, continúa con su agenda institucional pese a los recientes hechos de violencia (Facebook/Pablo Cesar Peña)

12 de julio: secuestro de escolta de la UNP en Tibú, Norte de Santander. Jesús Eduardo Ortiz García, integrante de un esquema de protección de un líder de la Asociación por la Reconciliación y la Paz de Colombia, fue interceptado por hombres armados en la zona rural de Villas del Río. Los responsables le quitaron las armas de dotación y el teléfono antes de llevárselo.

16 de octubre: atentado contra el exalcalde de Jamundí, Valle del Cauca. Dos sicarios atacaron a Andrés Felipe Ramírez en un negocio de su familia. El exmandatario salió ileso, pero Felipe López Gutiérrez, integrante de la UNP y parte de su esquema de protección, murió tras recibir impactos de bala.

11 de noviembre: secuestro de la gestora social de Uribia, La Guajira. Nancy Gómez, esposa del alcalde Jaime Luis Buitrago y gestora social del municipio, fue secuestrada por hombres armados cuando salía de un gimnasio. Las autoridades activaron un operativo de búsqueda y mantenían bajo verificación la posible participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió en abril que durante el ciclo electoral de 2026 documentó 14 secuestros contra líderes políticos, frente a un caso en el ciclo de 2022. El informe señaló a Cauca como el departamento con mayor concentración de secuestros y ataques contra líderes políticos.