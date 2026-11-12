Luis Díaz ya entrena con el Bayern Múnich y está en la etapa final de su recuperación: cuándo podría volver a jugar

Luis Díaz quiere ser protagonista con el Bayern Múnich, tras la lesión sufrida ante el Arsenal (Angelika Warmuth - REUTERS)

Guardar

El 12 de noviembre de 2026, Luis Díaz volvió a realizar trabajos con compañeros en Bayern II, un paso dentro de su recuperación por el desgarro muscular en el muslo izquierdo.

El delantero colombiano participó en una práctica del filial del Bayern Múnich, mientras gran parte del plantel profesional cumple compromisos con sus selecciones.

PUBLICIDAD

Según informó Bild, Díaz trabajó con el equipo que compite en la Regionalliga bajo la supervisión de Floribert N’Galula, asistente del primer equipo. Para el atacante de 29 años, fue la primera sesión grupal desde la lesión que sufrió hace tres semanas.

El "Guajiro" no juega desde el 21 de octubre de 2026 ante Arsenal por la Champions League (@FCBayernEN-X)

El club bávaro también confirmó que el colombiano se sumó a tareas colectivas en la ciudad deportiva de Säbener Straße. La actividad reunió a futbolistas del plantel principal en recuperación y a jóvenes de la cantera, debido a la fecha FIFA.

“Luis Díaz avanza en la dirección correcta y está siguiendo su programa de entrenamiento físico en Säbener Straße durante el parón internacional, pudiendo participar de nuevo en los ejercicios del equipo por primera vez”, dijeron.

PUBLICIDAD

El calendario de regreso de Luis Díaz todavía no contempla el encuentro de Bundesliga contra Colonia, previsto para el 20 de noviembre de 2026 por la Bundesliga de Alemania, partido programado para las 2:30 p. m. (hora de Colombia) y que sería luego de la doble fecha FIFA que tendrá la “Tricolor” ante Chile.

Luis Díaz estaría en la mira del París Saint Germain de Francia, bicampeón de Europa

Luis Díaz estaría en la mira del PSG según Dsports (Angelika Warmuth-REUTERS)

El París Saint-Germain evalúa una oferta por Luis Díaz para el mercado de transferencias de enero de 2027, tras la baja por lesión del delantero georgiano Khvicha Kvaratskhelia, confirmó el medio DSports el 9 de noviembre de 2026.

Kvaratskhelia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha durante el partido ante el Barcelona por la UEFA Champions League. La lesión lo deja fuera del resto de la temporada y obliga al club parisino a buscar un reemplazo en el mercado de invierno.

PUBLICIDAD

El PSG tiene en Luis Díaz a su principal candidato para cubrir esa vacante. El delantero colombiano milita en el Bayern Múnich, donde tiene contrato vigente hasta junio de 2029. Según DSports, el club alemán no tiene apuro por desprenderse del jugador, lo que anticipa una negociación de alta complejidad económica para el conjunto francés.

Khvicha Kvaratskhelia y su salida del PSG vs. Barcelona en la Champions League (Stephane Mahe-REUTERS)

El PSG ya había intentado contratar a Díaz en una ventana de transferencias anterior, sin éxito. Esta vez, la urgencia deportiva añade presión al interés del club: perder a Kvaratskhelia sin un sustituto de perfil equivalente afectaría el esquema ofensivo del equipo durante varios meses.

PUBLICIDAD

El colombiano regresó recientemente a los entrenamientos del Bayern Múnich tras superar una rotura de fibras en el muslo izquierdo. El club bávaro aún no confirmó una fecha de regreso a la competencia oficial.

Desde su llegada a Múnich en junio de 2025, procedente del Liverpool, Díaz acumula 62 partidos con la camiseta del Bayern —55 de ellos como titular—, con 31 goles y 24 asistencias. Eso equivale a un tanto cada dos partidos en promedio.

La distribución de sus 31 goles es la siguiente: 19 en la Bundesliga, 8 en la Champions League, 3 en la Copa de Alemania y 1 en la Supercopa, entre la temporada 2025/26 y la actual.

PUBLICIDAD

En lo que se refiere a la temporada actual, Luis Díaz lleva un total de 11 juegos y anotó cinco goles, además de realizar una asistencia. A continuación, estos son los detalles de sus goles:

28 de agosto de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-1 Stuttgart

13 de octubre de 2026 - Champions League: 90 minutos y triplete en el Bayern Múnich 6-1 RB Leipzig

17 de octubre de 2026 - Bundesliga: 76 minutos y gol en el Viking FK 3-3 Bayern Múnich

En el plano colectivo, el atacante ganó los cuatro trofeos disputados en el fútbol alemán durante ese período: la Supercopa de Alemania 2025, la Bundesliga 2025-2026, la Copa de Alemania 2025-2026 y la Supercopa de Alemania 2026.