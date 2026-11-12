Colombia recibió las credenciales de embajadores de 12 países: estas son las naciones que acreditaron nuevos representantes

El canciller Omar Bula formalizó la incorporación de autoridades extranjeras procedentes de 12 Estados, entre ellas la primera misión permanente saudita en la capital colombiana (Cancillería)

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El canciller Omar Bula recibió las cartas credenciales de 12 nuevos embajadores acreditados ante Colombia durante una ceremonia en el Palacio de San Carlos, en Bogotá.

Las acreditaciones formalizaron el inicio de las funciones de los representantes de Honduras, El Salvador, Israel, Reino Unido, Arabia Saudita, Chile, India, Kosovo, Países Bajos, Noruega, Suiza y Perú. La llegada de los diplomáticos incluye agendas de comercio, inversión, seguridad, innovación, transición energética, protección ambiental y cooperación regional.

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La Cancillería indicó que la jornada respondió al propósito de fortalecer el “diálogo diplomático, la cooperación internacional y la construcción de alianzas estratégicas” con distintos países. Entre los hechos destacados estuvo la acreditación de Bader Saud Altrifi, el primer embajador residente de Arabia Saudita en Bogotá.

Bader Saud Altrifi, el primer embajador residente de Arabia Saudita en Bogotá (Cancillería)

Los 12 embajadores que iniciaron funciones ante Colombia

Durante el protocolo, Bula recibió las cartas de Jacqueline Foglia Sandoval, embajadora de Honduras; Guillermo Rubio Funes, embajador de El Salvador; y Vivian Aisen, embajadora de Israel. También participaron Louise de Sousa, representante del Reino Unido, y Altrifi, enviado de Arabia Saudita.

La lista incluyó a Ricardo Navarrete Betanzo, embajador de Chile; Vinod J. Baha, de India; Heroina Telaku, de Kosovo; y Maria Alfonsa Magdalena Geraedts, de Países Bajos. Completaron la ceremonia Dag Nagoda, embajador de Noruega; Pedro Zwahlen, de Suiza; y Ricardo Ghibellini Harten, de Perú.

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Las cartas credenciales son el documento mediante el cual un Estado comunica oficialmente la designación de su representante diplomático ante otro país. Su entrega permite que los embajadores asuman formalmente sus tareas ante las autoridades colombianas.

Las cartas credenciales son el documento mediante el cual un Estado comunica oficialmente la designación de su representante diplomático ante otro país (Cancillería)

La presencia del representante saudita abrió una nueva etapa para ese vínculo bilateral, dado que es la primera vez que Arabia Saudita cuenta con un embajador residente en la capital colombiana. Según la información oficial, ambos países prevén ampliar el trabajo conjunto en inversión, turismo, agricultura, ciencia, tecnología y transición.

Comercio, innovación y seguridad aparecen entre las prioridades

Con Honduras, el Gobierno colombiano planteó una agenda sobre seguridad, justicia, migración, salud, agricultura, educación y empleo. Los dos países identificaron además opciones para ampliar el intercambio comercial y mejorar la conectividad entre Centroamérica y Suramérica.

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La relación con El Salvador contempla iniciativas vinculadas con transformación digital, innovación, telemedicina, capacitación de talento y cooperación tecnológica. En el caso de Israel, las prioridades se concentran en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo productivo.

El Reino Unido mantendrá conversaciones con Colombia sobre inversión, comercio, transición energética, acción climática y valores democráticos. Chile, por su parte, continuará el diálogo bilateral en seguridad, comercio, minerales críticos y desarrollo sostenible, dentro de la Asociación Estratégica que sostienen ambos gobiernos.

Con India, la agenda prevé asuntos relacionados con comercio, industria farmacéutica, innovación, transformación digital y cooperación educativa. La Cancillería considera a ese país como uno de los socios de Colombia en Asia y señaló que existen oportunidades para ampliar los vínculos económicos y científicos.

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Paz, Amazonía y desarrollo territorial en la agenda

La relación con Kosovo incluirá diálogo político, fortalecimiento institucional, construcción de paz, desarrollo económico e intercambio de experiencias de inserción internacional. Países Bajos mantendrá programas y conversaciones sobre gestión del agua, protección ambiental, comercio, inversión, innovación y transición verde.

Noruega seguirá como uno de los socios de Colombia en asuntos vinculados con la construcción de paz y el desarrollo territorial. La agenda entre ambos países contempla la defensa de la Amazonía, acciones contra la deforestación, pesca y acuicultura sostenibles, además de inversiones productivas.

Noruega seguirá como uno de los socios de Colombia en asuntos vinculados con la construcción de paz y el desarrollo territorial (Cancillería)

Suiza concentrará su cooperación en minería responsable, transición energética, emprendimiento e innovación. También continuará el respaldo a iniciativas de desminado humanitario, desarrollo territorial y fortalecimiento institucional.

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Con Perú, Colombia mantendrá una agenda de integración fronteriza, cooperación amazónica, comercio y concertación política. Los dos países son miembros de la Comunidad Andina y comparten proyectos dirigidos a las poblaciones de frontera.

La Cancillería afirmó que las nuevas acreditaciones fortalecen la capacidad del país para promover “la integración regional, la atracción de inversión, la cooperación internacional y la defensa de los intereses nacionales”.