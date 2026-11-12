Por fallas mecánicas en el tren de aterrizaje avión llegó de emergencia al aeropuerto El Dorado: bomberos desplazaron cinco vehículos

Alerta en El Dorado, un carguero llegó con problemas en el tren de aterrizaje (Colprensa)

Guardar

Un avión de carga de AerCaribe aterrizó en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, en la mañana del jueves 12 de noviembre de 2026, tras declarar una emergencia por una posible falla en el tren de aterrizaje delantero. La aeronave había sobrevolado durante varios minutos el departamento de Tolima mientras esperaba autorización para descender.

El avión fue recibido en pista por vehículos de emergencia, desplegados de forma preventiva ante el reporte sobre el posible desperfecto mecánico. Hasta el momento, la autoridad aeronáutica no informó novedades durante el procedimiento de aterrizaje.

PUBLICIDAD

Bomberos confirmó una falla mecánica, sin personas lesionadas

El Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá informó a través de su cuenta de X que cinco vehículos de emergencia permanecieron en el aeropuerto ante la alerta emitida por Opain, concesionaria de la terminal aérea.

“Luego de la llegada de la aeronave, se confirma la falla mecánica, sin afectación en el procedimiento de aterrizaje. No hay reporte de personas lesionadas”, indicó la entidad.

Los equipos de emergencia permanecían a la espera de una eventual activación o de la orden para retirarse del lugar. La aeronave completó el aterrizaje sin incidentes reportados.