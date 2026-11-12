Así quedó el Top 10 de ‘MasterChef Celebrity’: Jimmy Vásquez quedó eliminado

MasterChef Celebrity definió a nueve de sus diez finalistas: Jimmy Vásquez salió de la competencia (Cortesía Canal RCN)

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Jimmy Vásquez fue eliminado de MasterChef Celebrity 2026 tras presentar un plato con fallas en la cocción, la sazón y el manejo de uno de sus ingredientes principales durante el reto de eliminación emitido el miércoles 11 de noviembre.

El actor quedó fuera de la competencia luego de una prueba en la que los participantes tuvieron 60 minutos, acceso libre a la despensa y la consigna de preparar una propuesta personal que incluyera salsa bary. La evaluación dejó a Vásquez en riesgo junto con Verónica Orozco, aunque el jurado resolvió que su preparación acumuló más errores.

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El desafío reunió también a Sebastián Villalobos, Emmanuel Restrepo y Marcela Carvajal, quienes llegaron al atril para presentar sus platos ante Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso. La salida del actor dejó definido el grupo que seguirá en carrera en esta etapa de MasterChef Celebrity.

El huevo roto fue una de las fallas que marcó la decisión

Vásquez presentó una preparación de inspiración peruana a la que llamó “Que pasen los chefs”. Su intención fue combinar pollo, huevo y otros elementos de la gastronomía de ese país, pero la ejecución no respondió a las expectativas del jurado.

Jimmy Vásquez quedó eliminado de MasterChef Celebrity 2026 luego de un reto marcado por fallas de cocción, sazón y presentación (Cortesía Canal RCN)

Rausch identificó varios problemas en el plato. El chef cuestionó que la yema estuviera rota antes del servicio, señaló falta de sal y consideró que el pollo había quedado seco. “Nunca puede faltar el huevo”, expresó durante la devolución.

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El participante había llegado a la eliminación con la posibilidad de desplegar una receta libre, una condición que exigía una mayor precisión técnica. La devolución dejó en evidencia que el plato tuvo dificultades en aspectos básicos de su elaboración, desde el punto de cocción hasta el equilibrio de sabores.

Nicolás de Zubiría y Belén Alonso también hicieron observaciones sobre la preparación. El jurado valoró algunos aspectos de la propuesta, aunque concluyó que el menú de Jimmy Vásquez concentró la mayor cantidad de errores entre los concursantes que se enfrentaron al reto.

La definición puso frente a frente al actor y a Orozco en los últimos momentos de la prueba. Finalmente, la decisión dejó a Vásquez fuera del programa y permitió que la actriz permaneciera en competencia.

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El actor presentó “Que pasen los chefs”, una receta de inspiración peruana con pollo y huevo (Cortesía Canal RCN)

Jimmy Vásquez pidió disculpas a sus compañeros antes de despedirse

Después de conocer la decisión, Jimmy Vásquez se dirigió a sus compañeros con un mensaje de despedida en el que reconoció la exigencia de convivir y competir dentro del formato televisivo.

“Qué viaje tan bravo, qué experiencia tan dura”, afirmó el actor. También ofreció disculpas si, en algún momento, sus reacciones o comentarios afectaron a otros participantes durante la competencia. Vásquez sostuvo que los realities permiten conocer distintas facetas de quienes participan debido a las muchas horas de convivencia y a la presión de las pruebas. “De corazón les pido excusas si en algún momento se me salió el indio, motilón”, dijo.

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El actor agregó que habría querido que los 10 concursantes pudieran avanzar, aunque reconoció que el formato exige eliminaciones. En su despedida, les deseó a sus compañeros que llegaran a la final y destacó el camino que cada uno había recorrido hasta esa instancia.

La salida provocó reacciones entre sus colegas. Verónica Orozco y el extenista Robert Farah estuvieron entre quienes expresaron su afecto por Vásquez y recordaron los momentos compartidos durante las grabaciones.

El actor habló sobre las tensiones y exigencias de la convivencia dentro del reality (Cortesía Canal RCN)

La competencia quedó a la espera de completar el Top 10

La eliminación de Vásquez coincidió con el anuncio de una nueva etapa del programa. La presentadora Claudia Bahamón celebró que la competencia ya cuenta con nueve nombres confirmados para el grupo que se acerca a las instancias decisivas.

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Continúan en carrera Sebastián Villalobos, Verónica Orozco, Sebastián Vega, Marcela Carvajal, Pautips, Emmanuel Restrepo, Robert Farah, Emiro Navarro, Julieta Piñeres y Tuto Patiño.

Bahamón se emocionó durante el anuncio y destacó el esfuerzo de los concursantes para llegar a este tramo. “Colombia, les presentamos al Top 10 de MasterChef”, expresó, aunque aclaró que el décimo lugar se conocerá en los próximos días.

Sebastián Villalobos, Verónica Orozco, Sebastián Vega, Marcela Carvajal, Pautips, Emmanuel Restrepo, Robert Farah, Emiro Navarro, Julieta Piñeres y Tuto Patiño continúan en carrera en MasterChef Celebrity (Cortesía Canal RCN )

De esta manera, el programa tiene nueve participantes confirmados y una plaza aún pendiente para completar oficialmente el Top 10. La competencia continuará con nuevos retos que determinarán quiénes avanzan hacia la final de la temporada 2026.ñ