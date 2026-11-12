Muerte de gemelas García Hortúa en Medellín no habría sido por culpa de un jabón: familiar de las mujeres se refirió a su salud mental

Laura María (izq.) y Linda Rosa (der.) tenían 35 años y celebraron su cumpleaños el 27 de septiembre (Facebook)

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La muerte de las gemelas Linda Rosa y Laura María García Hortúa en Medellín continúa bajo investigación forense, mientras su familia pidió evitar especulaciones sobre las causas del hecho y rechazó la versión que vinculó los fallecimientos con un jabón artesanal hallado en la vivienda donde fueron encontradas.

Las hermanas, de 33 años, fueron trasladadas el sábado 7 de noviembre de 2026 a la Unidad Intermedia de San Javier después de que familiares las hallaran en estado crítico en una casa del barrio 20 de Julio, en la comuna 13.

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Una de ellas llegó sin signos vitales y la otra murió mientras recibía atención médica, de acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades.

Por su parte, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses asumieron las diligencias para determinar las circunstancias de los fallecimientos.

Los resultados de los análisis toxicológicos y médico-legales serán los que establezcan una causa oficial.

Sin embargo, y en declaraciones a la revista Semana, una tía de las mujeres, Dulfary García, sostuvo que la familia conoce las razones de la tragedia y que el jabón mencionado en las primeras informaciones no tuvo relación con las muertes.

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De acuerdo con lo que explicó la familiar, el producto estaba intacto cuando se realizó la inspección a la recámara.

“Imagínese usted un jabón que estaba nuevo, un jabón artesanal que estaba nuevo; eso va en contra de esa gente, que ahora esa información dé a pensar que un jabón mata a la gente”, comentó la mujer.

Medicina Legal deberá definir las causas de los fallecimientos

Las primeras versiones difundidas tras el caso indicaron que en el lugar fueron hallados medicamentos para dormir y un jabón artesanal.

Sin embargo, la presencia de esos elementos no permite establecer por sí misma qué ocurrió.

Los dictámenes determinarán si las sustancias encontradas tuvieron alguna relación con las muertes o si existieron otros factores.

La investigación forense sigue abierta y no se ha divulgado un informe oficial definitivo que establezca una causa de muerte.

La tía de las gemelas afirmó que Linda Rosa y Laura María atravesaban un período de afectación emocional.

Según su testimonio, la situación se agudizó después de que Linda Rosa sufriera un accidente doméstico meses atrás, que le ocasionó quemaduras y la obligó a recibir atención médica y varios procedimientos.

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La familia relató que la posibilidad de nuevas intervenciones médicas afectó el estado de ánimo de Linda Rosa y que su hermana también enfrentó dificultades emocionales.

Por esa razón, ambas se habían trasladado a la vivienda de una tía en Medellín, donde buscaban acompañamiento familiar.

La familia pidió respeto por el duelo y por la memoria de las gemelas

Dulfary sostuvo que los allegados intentaron brindar apoyo a las hermanas y buscaron que accedieran a atención psicológica.

No obstante, la familiar pidió que se respete el duelo y que la difusión de versiones no confirmadas no profundice el dolor de quienes conocían a las mujeres.

Linda Rosa y Laura María celebraron su cumpleaños el 27 de septiembre. Una de ellas era soltera y la otra era madre de un niño de 10 años, según la información compartida por la misma familia al medio de comunicación.

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Las exequias de las dos mujeres se realizaron el martes 10 de noviembre en el cementerio Jardines Montesacro, en el municipio de La Estrella, en el área metropolitana de Medellín.

La importancia de prestar atención a la salud mental

El caso también reabrió la discusión sobre el acceso oportuno a acompañamiento psicológico y a rutas de atención para personas que atraviesan crisis emocionales.

Desde la Alcaldía de Medellín mantiene la estrategia de Escuchaderos, espacios gratuitos de orientación psicológica ubicados en distintos sectores de la ciudad.

En la comuna 13 funcionan puntos de atención en la Junta de Acción Comunal Santa Rosa de Lima, la estación San Javier del Metro, la Casa de Justicia 20 de Julio y la sede social Los Alcázares.

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Los horarios pueden variar, por lo que la Alcaldía recomienda consultar la información actualizada antes de acudir.

Medellín dispone de líneas gratuitas de orientación en salud mental

Además de los Escuchaderos, Medellín cuenta con la Línea Amiga 106, disponible las 24 horas para brindar orientación y atención en salud mental.

También están habilitados el número fijo (604) 444 44 48 y el WhatsApp de la Alcaldía 301 604 44 44, a través de la opción de salud.

La estrategia ofrece escucha profesional, orientación y acompañamiento para personas que enfrentan situaciones de angustia, duelo, ansiedad, depresión o pensamientos relacionados con hacerse daño.

La atención también está disponible para familiares, amigos y cuidadores que requieran guía sobre cómo actuar frente a una crisis.

La Alcaldía informó que los Escuchaderos funcionan como espacios de acceso gratuito, sin necesidad de una cita previa.