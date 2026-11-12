Colombia

Funcionarios de la Dian habrían permitido ingreso de al menos 425.000 millones ilícitos en frontera con Ecuador: Fiscalía los capturó

El ente acusador sostuvo que los cuatro trabajadores habrían certificado supuestas exportaciones ficticias para luego recibir recursos provenientes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú como reintegros comerciales, aunque las mercancías reportadas hacia Ecuador no habrían salido del país entre 2020 y 2023

La Fiscalía General de la Nación capturó a siete personas vinculadas a un esquema de exportaciones ficticias por más de 425.000 millones de pesos. (REUTERS/Luisa González)
La Fiscalía General de la Nación capturó a siete personas vinculadas a un esquema de exportaciones ficticias por más de 425.000 millones de pesos. (REUTERS/Luisa González)
Guardar

En la mañana del jueves 12 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de siete personas por un presunto esquema de exportaciones ficticias que habría permitido ingresar a Colombia más de $ 425.000 millones de posible origen ilícito.

Según el ente acusador, al interior de grupo delictivo también se encontraban cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) de la seccional del municipio de Ipiales, Nariño.

PUBLICIDAD

La investigación de la Fiscalía determinó que, entre 2020 y 2023, se registraron como ventas al exterior cargamentos de aceite de palma, soya y sus derivados que supuestamente cruzaron hacia Ecuador por el puente internacional de Rumichaca. Sin embargo, las mercancías no habrían salido del territorio colombiano.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La red registró ventas simuladas de aceite de palma y soya hacia Ecuador a través del puente internacional de Rumichaca entre 2020 y 2023. (Fiscalía General de la Nación)

La Fiscalía señaló que los soportes de esas operaciones permitieron justificar el ingreso de dinero procedente de Estados Unidos, España, Panamá y Perú como reintegros por exportaciones. Los recursos, de acuerdo con el ente acusador, tendrían un posible origen ilícito.

La estructura bajo investigación estaría integrada por cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. Las compañías habrían aparecido como exportadoras, mientras la agencia se habría encargado de tramitar las declaraciones y los documentos de respaldo.

PUBLICIDAD

En cuanto al papel de los funcionarionarios de la Dian en el municipio de Ipiales, los cuatro sindicados habrían certificado de forma falsa la salida de las cargas, según la investigación de una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los documentos aduaneros justificaron el ingreso al país de recursos procedentes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú. (Fiscalía General de la Nación)

“Una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, de manera articulada con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con apoyo de Policía Judicial CTI, adscrita a la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras y con apoyo de Policía Judicial de la Polfa, logró establecer la existencia de una probable organización delictiva que se dedicaría a la realización de operaciones de comercio exterior de manera simulada, realizando exportaciones ficticias de varios productos, tales como aceite de palma y soya, con destino a la República del Ecuador, para así justificar el ingreso al país de más de 425.000 millones de pesos de probable origen ilícito”, señaló Leonardo Quevedo Castillo, director especializado contra los delitos fiscales.

Cuatro funcionarios de la Dian figuran entre los detenidos

Las órdenes de captura se hicieron efectivas en Cúcuta, Norte de Santander, e Ipiales, con participación del Cuerpo Técnico de Investigación, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la Dian y apoyo del Ejército Nacional.

Entre los detenidos están Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, identificados como representantes legales de comercializadoras internacionales que habrían figurado como exportadoras.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público. (Fiscalía General de la Nación)

También fueron arrestados Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay, funcionarios de la Dian Seccional Ipiales señalados de certificar la salida de la mercancía.

Un juez de control de garantías declaró legales los procedimientos de captura. La Fiscalía imputó a los siete procesados, de acuerdo con la presunta responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.

“La Fiscalía logró la judicialización de siete presuntos integrantes de la organización, entre ellos cuatro funcionarios de la Dian, Aduanas de la ciudad de Ipiales y representantes legales de las sociedades exportadoras con domicilio en la ciudad de Cúcuta. A los indiciados se les atribuyeron los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos, lavado de activos agravado y falsedad ideológica en documento público a los servidores de la Dian”, comentó Quevedo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio evaluará medidas sobre los bienes y activos vinculados al caso. (Fiscalía General de la Nación)

La entidad remitió información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para que evalúe posibles actuaciones sobre bienes y activos vinculados con las actividades detectadas.

Nos encontramos realizando la audiencia de solicitud de medidas de aseguramiento una vez superada la audiencia de imputación ante un juez con función de control de garantías de la ciudad de Ipiales”, concluyó el director especializado contra los delitos fiscales.

Temas Relacionados

DianIpialesLavado de activosFiscalía General de la NaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el lujoso chupete que le regalaron a Kairo, el hijo de Karina García y Kris R: tendría diamantes incrustados

El cantante compartió una imagen del accesorio personalizado que recibió su hijo recién nacido junto a Karina García

Este es el lujoso chupete que le regalaron a Kairo, el hijo de Karina García y Kris R: tendría diamantes incrustados

El representante Santiago Osorio cuestionó la ausencia del gerente del Fondo Milagro en el Congreso: “No da la cara porque no ha puesto un tornillo”

El congresista afirmó que Jaime Uribe remitió un escrito de 11 páginas el día de la sesión, tras justificar su ausencia por un viaje a Roldanillo con el presidente Abelardo de la Espriella

El representante Santiago Osorio cuestionó la ausencia del gerente del Fondo Milagro en el Congreso: “No da la cara porque no ha puesto un tornillo”

Quien era ‘Negro Perea’, el cabecilla del Clan del Golfo que fue abatido en bombardeo ordenado por Abelardo de la Espriella en Antioquia: era mano derecha de ‘Chiquito Malo’ y de ‘Gonzalito’

El cabecilla del frente Manuel Alexander Ariza murió durante un despliegue aéreo en Tarazá, junto a siete presuntos integrantes armados, tras un operativo conjunto donde las tropas estatales destruyeron su campamento e incautaron fusiles y explosivos

Quien era ‘Negro Perea’, el cabecilla del Clan del Golfo que fue abatido en bombardeo ordenado por Abelardo de la Espriella en Antioquia: era mano derecha de ‘Chiquito Malo’ y de ‘Gonzalito’

Por fallas mecánicas en el tren de aterrizaje avión llegó de emergencia al aeropuerto El Dorado: bomberos desplazaron cinco vehículos

La aeronave fue recibida en pista por vehículos de emergencia, desplegados de forma preventiva ante el reporte sobre el posible desperfecto mecánico. Hasta el momento, la autoridad aeronáutica no informó novedades durante el procedimiento de aterrizaje

Por fallas mecánicas en el tren de aterrizaje avión llegó de emergencia al aeropuerto El Dorado: bomberos desplazaron cinco vehículos

Jefferson Lerma se quedó sin técnico: Crystal Palace despidió a Pierre Sage y sigue en zona de descenso de la Premier League de Inglaterra

El técnico francés llegó en la pretemporada 2026-2027 para reemplazar al austriaco Oliver Glasner, pero no logró enderezar el camino del equipo londinense

Jefferson Lerma se quedó sin técnico: Crystal Palace despidió a Pierre Sage y sigue en zona de descenso de la Premier League de Inglaterra
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Este es el lujoso chupete que le regalaron a Kairo, el hijo de Karina García y Kris R: tendría diamantes incrustados

Este es el lujoso chupete que le regalaron a Kairo, el hijo de Karina García y Kris R: tendría diamantes incrustados

Anuel AA acusó a Karol G de robarlo al final de su relación: las redes sociales reaccionaron

Así quedó el Top 10 de ‘MasterChef Celebrity’: Jimmy Vásquez quedó eliminado

Fonseca recibió homenaje de jóvenes talentos de la Fundación Latin Grammy en Las Vegas: así fue la presentación

Bogotá recibirá feria del cacao tras récord de US$413 millones en exportaciones y un sector que sostiene a 65.000 familias

Deportes

Jefferson Lerma se quedó sin técnico: Crystal Palace despidió a Pierre Sage y sigue en zona de descenso de la Premier League de Inglaterra

Jefferson Lerma se quedó sin técnico: Crystal Palace despidió a Pierre Sage y sigue en zona de descenso de la Premier League de Inglaterra

Luis Díaz ya entrena con el Bayern Múnich y está en la etapa final de su recuperación: cuándo podría volver a jugar

Así ve la prensa chilena el encuentro de la fecha FIFA ante Colombia: “Estos partidos son para medirnos”

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el amistoso de la Tricolor por la última fecha FIFA del 2026

Murió Javier ‘Toro’ Tamayo, histórico delantero del fútbol colombiano y dueño de un récord con la selección Colombia