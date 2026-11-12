Funcionarios de la Dian habrían permitido ingreso de al menos 425.000 millones ilícitos en frontera con Ecuador: Fiscalía los capturó

La Fiscalía General de la Nación capturó a siete personas vinculadas a un esquema de exportaciones ficticias por más de 425.000 millones de pesos. (REUTERS/Luisa González)

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En la mañana del jueves 12 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de siete personas por un presunto esquema de exportaciones ficticias que habría permitido ingresar a Colombia más de $ 425.000 millones de posible origen ilícito.

Según el ente acusador, al interior de grupo delictivo también se encontraban cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) de la seccional del municipio de Ipiales, Nariño.

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La investigación de la Fiscalía determinó que, entre 2020 y 2023, se registraron como ventas al exterior cargamentos de aceite de palma, soya y sus derivados que supuestamente cruzaron hacia Ecuador por el puente internacional de Rumichaca. Sin embargo, las mercancías no habrían salido del territorio colombiano.

La red registró ventas simuladas de aceite de palma y soya hacia Ecuador a través del puente internacional de Rumichaca entre 2020 y 2023. (Fiscalía General de la Nación)

La Fiscalía señaló que los soportes de esas operaciones permitieron justificar el ingreso de dinero procedente de Estados Unidos, España, Panamá y Perú como reintegros por exportaciones. Los recursos, de acuerdo con el ente acusador, tendrían un posible origen ilícito.

La estructura bajo investigación estaría integrada por cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. Las compañías habrían aparecido como exportadoras, mientras la agencia se habría encargado de tramitar las declaraciones y los documentos de respaldo.

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En cuanto al papel de los funcionarionarios de la Dian en el municipio de Ipiales, los cuatro sindicados habrían certificado de forma falsa la salida de las cargas, según la investigación de una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales.

Los documentos aduaneros justificaron el ingreso al país de recursos procedentes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú. (Fiscalía General de la Nación)

“Una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, de manera articulada con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con apoyo de Policía Judicial CTI, adscrita a la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras y con apoyo de Policía Judicial de la Polfa, logró establecer la existencia de una probable organización delictiva que se dedicaría a la realización de operaciones de comercio exterior de manera simulada, realizando exportaciones ficticias de varios productos, tales como aceite de palma y soya, con destino a la República del Ecuador, para así justificar el ingreso al país de más de 425.000 millones de pesos de probable origen ilícito”, señaló Leonardo Quevedo Castillo, director especializado contra los delitos fiscales.

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Cuatro funcionarios de la Dian figuran entre los detenidos

Las órdenes de captura se hicieron efectivas en Cúcuta, Norte de Santander, e Ipiales, con participación del Cuerpo Técnico de Investigación, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la Dian y apoyo del Ejército Nacional.

Entre los detenidos están Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, identificados como representantes legales de comercializadoras internacionales que habrían figurado como exportadoras.

La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público. (Fiscalía General de la Nación)

También fueron arrestados Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay, funcionarios de la Dian Seccional Ipiales señalados de certificar la salida de la mercancía.

Un juez de control de garantías declaró legales los procedimientos de captura. La Fiscalía imputó a los siete procesados, de acuerdo con la presunta responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.

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“La Fiscalía logró la judicialización de siete presuntos integrantes de la organización, entre ellos cuatro funcionarios de la Dian, Aduanas de la ciudad de Ipiales y representantes legales de las sociedades exportadoras con domicilio en la ciudad de Cúcuta. A los indiciados se les atribuyeron los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos, lavado de activos agravado y falsedad ideológica en documento público a los servidores de la Dian”, comentó Quevedo.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio evaluará medidas sobre los bienes y activos vinculados al caso. (Fiscalía General de la Nación)

La entidad remitió información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para que evalúe posibles actuaciones sobre bienes y activos vinculados con las actividades detectadas.

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“Nos encontramos realizando la audiencia de solicitud de medidas de aseguramiento una vez superada la audiencia de imputación ante un juez con función de control de garantías de la ciudad de Ipiales”, concluyó el director especializado contra los delitos fiscales.