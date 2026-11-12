Deportes

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el amistoso de la Tricolor por la última fecha FIFA del 2026

Los “Cafeteros” volverán a la acción cuando reciban en la capital vallecaucana a los excampeones de América

(IMAGN IMAGES via Reuters Jay Biggerstaff - REUTERS Pablo Sanhueza)
La "Tricolor" buscará cerrar la fecha FIFA de la mejor forma (IMAGN IMAGES via Reuters Jay Biggerstaff - REUTERS Pablo Sanhueza)
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El 2026 está a punto de finalizar y las selecciones ya tienen todo listo para disputar la última fecha FIFA del año.

La selección Colombia quiere dejar una buena imagen de cara a lo que será el 2027, año en el cual comenzarán las Eliminatorias Sudamericana ya para ello se medirán ante uno de los rivales que quiere volver a ser protagonista en los Mundiales ya que completará 16 años de ausencia en estos torneos: Chile.

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(IMAGN IMAGES via Reuters Sam Navarro- REUTERS Pablo Sanhueza)
Luis Javier Suárez viene en buen ritmo de competencia de cara a lo que será la doble fecha FIFA (IMAGN IMAGES via Reuters Sam Navarro- REUTERS Pablo Sanhueza)

El partido se jugará el 13 de noviembre de 2026 a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali y se podrá ver a través del Gol Caracol y de Fútbol RCN.

Además se podrá ver en sus plataformas de YouTube y aplicaciones.

El árbitro del juego será el ecuatoriano Augusto Aragón y estará acompañado por Ricardo Barez y Andrés Tola como árbitros asistentes, mientras que Robert Cabrera será el cuarto árbitro.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Colombia

EFE
Colombia derrotó a Perú (EFE/ Federación Colombiana de Fútbol)

El 6 de octubre de 2026, la selección Colombia cerró su triple fecha de amistosos con una victoria ante Perú por 2-0 en Miami.

Con los goles de Samuel Velásquez al minuto 57 y de Daniel Arcila al 90+2, la Tricolor de Néstor Lorenzo se llevó los tres puntos.

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A continuación, así viene Colombia en sus últimos cinco juegos:

  • 6 de octubre de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 2-0 Perú
  • 2 de octubre de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 0-1 Paraguay
  • 26 de septiembre de 2026 - Amistosos internacionales: México 1-1 Colombia
  • 7 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Suiza 0-0 Colombia (perdió Colombia desde los tiros del punto penal por 4-3)
  • 3 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 1-.0 Ghana

A continuación, estos son los convocados de la selección Colombia:

  1. Aldair Quintana – Independiente del Valle (Ecuador)
  2. Camilo Vargas – Club Atlas (México)
  3. Devis Vásquez – AS Roma (Italia)
  4. Camilo Durán – Celtic F.C. (Escocia)
  5. Juan Arizala – Udinese Calcio  (Italia)
  6. Daniel Arcila – Club León (México)
  7. Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (Inglaterra)
  8. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (Turquía)
  9. Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (Canadá)
  10. Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (Grecia)
  11. Óscar Cortés - Huracán (Argentina)
  12. Jhon Arias – Palmeiras (Brasil)
  13. Jhon Lucumí – Juventus F.C. (Italia)
  14. Juan Cabal – Juventus FC (Italia)
  15. Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (Colombia)
  16. Kevin Andrade – Zenit F.C. (Rusia)
  17. Jhon Solis – Birmingham City Football Club (Inglaterra)
  18. Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C  (Inglaterra) 
  19. Nelson Deossa – Real Betis Balompié (España)
  20. Luis Suárez – Sporting C.P. (Portugal)
  21. Matías Orozco – C.D. Castellón (España)
  22. Óscar Perea – Club América (México)
  23. Camilo Mena– Korona Kielce (Polonia)
  24. Daniel Mosquera – Hellas Verona (Italia)
  25. Samuel Velásquez – Atlético Nacional (Colombia)
  26. Yáser Asprilla – Girona F.C. (España)

Chile

Obed Vargas (i), de México, controla el balón este martes en un partido amistoso ante Chile en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum. EFE/ Ómar Alonso
Obed Vargas (i), de México, controla el balón este martes en un partido amistoso ante Chile en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum. EFE/ Ómar Alonso

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