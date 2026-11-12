Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el amistoso de la Tricolor por la última fecha FIFA del 2026

La "Tricolor" buscará cerrar la fecha FIFA de la mejor forma (IMAGN IMAGES via Reuters Jay Biggerstaff - REUTERS Pablo Sanhueza)

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El 2026 está a punto de finalizar y las selecciones ya tienen todo listo para disputar la última fecha FIFA del año.

La selección Colombia quiere dejar una buena imagen de cara a lo que será el 2027, año en el cual comenzarán las Eliminatorias Sudamericana ya para ello se medirán ante uno de los rivales que quiere volver a ser protagonista en los Mundiales ya que completará 16 años de ausencia en estos torneos: Chile.

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Luis Javier Suárez viene en buen ritmo de competencia de cara a lo que será la doble fecha FIFA (IMAGN IMAGES via Reuters Sam Navarro- REUTERS Pablo Sanhueza)

El partido se jugará el 13 de noviembre de 2026 a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali y se podrá ver a través del Gol Caracol y de Fútbol RCN.

Además se podrá ver en sus plataformas de YouTube y aplicaciones.

El árbitro del juego será el ecuatoriano Augusto Aragón y estará acompañado por Ricardo Barez y Andrés Tola como árbitros asistentes, mientras que Robert Cabrera será el cuarto árbitro.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Colombia

Colombia derrotó a Perú (EFE/ Federación Colombiana de Fútbol)

El 6 de octubre de 2026, la selección Colombia cerró su triple fecha de amistosos con una victoria ante Perú por 2-0 en Miami.

Con los goles de Samuel Velásquez al minuto 57 y de Daniel Arcila al 90+2, la Tricolor de Néstor Lorenzo se llevó los tres puntos.

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A continuación, así viene Colombia en sus últimos cinco juegos:

6 de octubre de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 2-0 Perú

2 de octubre de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 0-1 Paraguay

26 de septiembre de 2026 - Amistosos internacionales: México 1-1 Colombia

7 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Suiza 0-0 Colombia (perdió Colombia desde los tiros del punto penal por 4-3)

3 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 1-.0 Ghana

A continuación, estos son los convocados de la selección Colombia:

Aldair Quintana – Independiente del Valle (Ecuador) Camilo Vargas – Club Atlas (México) Devis Vásquez – AS Roma (Italia) Camilo Durán – Celtic F.C. (Escocia) Juan Arizala – Udinese Calcio (Italia) Daniel Arcila – Club León (México) Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (Inglaterra) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (Turquía) Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (Canadá) Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (Grecia) Óscar Cortés - Huracán (Argentina) Jhon Arias – Palmeiras (Brasil) Jhon Lucumí – Juventus F.C. (Italia) Juan Cabal – Juventus FC (Italia) Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (Colombia) Kevin Andrade – Zenit F.C. (Rusia) Jhon Solis – Birmingham City Football Club (Inglaterra) Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (Inglaterra) Nelson Deossa – Real Betis Balompié (España) Luis Suárez – Sporting C.P. (Portugal) Matías Orozco – C.D. Castellón (España) Óscar Perea – Club América (México) Camilo Mena– Korona Kielce (Polonia) Daniel Mosquera – Hellas Verona (Italia) Samuel Velásquez – Atlético Nacional (Colombia) Yáser Asprilla – Girona F.C. (España)

Chile

Obed Vargas (i), de México, controla el balón este martes en un partido amistoso ante Chile en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum. EFE/ Ómar Alonso