Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el amistoso de la Tricolor por la última fecha FIFA del 2026

El 2026 está a punto de finalizar y las selecciones ya tienen todo listo para disputar la última fecha FIFA del año.
La selección Colombia quiere dejar una buena imagen de cara a lo que será el 2027, año en el cual comenzarán las Eliminatorias Sudamericana ya para ello se medirán ante uno de los rivales que quiere volver a ser protagonista en los Mundiales ya que completará 16 años de ausencia en estos torneos: Chile.
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El partido se jugará el 13 de noviembre de 2026 a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali y se podrá ver a través del Gol Caracol y de Fútbol RCN.
Además se podrá ver en sus plataformas de YouTube y aplicaciones.
El árbitro del juego será el ecuatoriano Augusto Aragón y estará acompañado por Ricardo Barez y Andrés Tola como árbitros asistentes, mientras que Robert Cabrera será el cuarto árbitro.
Cómo vienen ambos equipos al encuentro
Colombia
El 6 de octubre de 2026, la selección Colombia cerró su triple fecha de amistosos con una victoria ante Perú por 2-0 en Miami.
Con los goles de Samuel Velásquez al minuto 57 y de Daniel Arcila al 90+2, la Tricolor de Néstor Lorenzo se llevó los tres puntos.
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A continuación, así viene Colombia en sus últimos cinco juegos:
- 6 de octubre de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 2-0 Perú
- 2 de octubre de 2026 - Amistosos internacionales: Colombia 0-1 Paraguay
- 26 de septiembre de 2026 - Amistosos internacionales: México 1-1 Colombia
- 7 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Suiza 0-0 Colombia (perdió Colombia desde los tiros del punto penal por 4-3)
- 3 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 1-.0 Ghana
A continuación, estos son los convocados de la selección Colombia:
- Aldair Quintana – Independiente del Valle (Ecuador)
- Camilo Vargas – Club Atlas (México)
- Devis Vásquez – AS Roma (Italia)
- Camilo Durán – Celtic F.C. (Escocia)
- Juan Arizala – Udinese Calcio (Italia)
- Daniel Arcila – Club León (México)
- Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (Inglaterra)
- Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (Turquía)
- Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (Canadá)
- Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (Grecia)
- Óscar Cortés - Huracán (Argentina)
- Jhon Arias – Palmeiras (Brasil)
- Jhon Lucumí – Juventus F.C. (Italia)
- Juan Cabal – Juventus FC (Italia)
- Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (Colombia)
- Kevin Andrade – Zenit F.C. (Rusia)
- Jhon Solis – Birmingham City Football Club (Inglaterra)
- Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (Inglaterra)
- Nelson Deossa – Real Betis Balompié (España)
- Luis Suárez – Sporting C.P. (Portugal)
- Matías Orozco – C.D. Castellón (España)
- Óscar Perea – Club América (México)
- Camilo Mena– Korona Kielce (Polonia)
- Daniel Mosquera – Hellas Verona (Italia)
- Samuel Velásquez – Atlético Nacional (Colombia)
- Yáser Asprilla – Girona F.C. (España)
Chile
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