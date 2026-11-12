Colombia

Deicy Jiménez reiteró sus denuncias contra Gustavo Petro y le salió al paso a versiones de activista que la acusó de ser instrumentalizada: “Parecía creerse dueño del mundo”

La mujer, a través de su perfil de Instagram, reiteró que aportará datos sobre sus denuncias y rechazó las versiones que la señalan de actuar por intereses políticos, al replicar un chat atribuido a Petro, que al parecer escribía tras el perfil ‘Mihail Bukharin’

Gustavo Petro afronta un grave escándalo por las denuncias de Deicy Jiménez
El expresidente Gustavo Petro afronta un grave escándalo por las denuncias de Deicy Jiménez, que en sus redes sociales publicó un video que acrecentó las críticas en su contra (crédito Imagen Ilustrativa Infobae Colombia)
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Deicy Jiménez, la mujer que denunció al expresidente de la República Gustavo Petro de entregarle contratos a cambio de servicios sexuales, volvió a referirse en la mañana del jueves 12 de noviembre a las acusaciones que hizo contra el ex primer mandatario y reiteró que entregará la información que dice tener ante las autoridades.

Jiménez, a través de su perfil de Instagram, y en respuesta al activista y youtuber Alejandro Vergel, que difundió señalamientos que buscaban cuestionar su versión y plantear que habría sido instrumentalizada con fines políticos, indicó que “no necesita inventar” hechos que según ella sí ocurrieron y que ya empezó a probar ante la justicia.

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Deicy Jiménez le respondió al activista Alejandro Vergel
Con este mensaje en su perfil de Instagram, Deicy Jiménez le respondió al activista Alejandro Vergel, que puso en duda la veracidad de su testimonio y salió en defensa del expresidente Gustavo Petro . (@deicyjimenez_/Instagram)

Solo diré que acudir a las bodegas es un plan bastante sencillo”, escribió Jiménez, en lo que sería una alusión al creador de contenido cercano al expresidente. “Tanto que algunos prefieren imaginar que el Gobierno me instrumentaliza o que quizás me ha pagado para hablar”, agregó la excontratista, que sí estuvo en la administración Petro.

En la misma publicación, afirmó que acudió a solicitar ayuda después de las situaciones que relató. “Por supuesto que acudí a pedir ayuda. Después de todo lo que he vivido, mi propósito es dedicarme a trabajar por las mujeres y ayudar a quienes atraviesan situaciones similares”, señaló Jiménez en su declaración en la red social.

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Deicy Jiménez sostuvo que buscará aportar información ante las autoridades

La respuesta se dio en el mismo día en el que deberá entregar su testimonio ante la Procuraduría General de la Nación y en la víspera de su presencia en las instalaciones de la Fiscalía General, el viernes 13 de noviembre. Antes de estas diligencias, Jiménez afirmó que posee información sobre las acusaciones contra el expresidente colombiano.

Gustavo Petro y Deicy Jiménez en nuevo video mandándose besos
El expresidente Gustavo Petro es el protagonista de un nuevo video con Deicy Jiménez, en el que aparece mandándose besos (@darcyquinnr/X)

Jiménez afirmó que posee información sobre un supuesto esquema de intercambio de favores sexuales por contratos dentro de distintas dependencias del Estado durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Esas acusaciones no han sido establecidas judicialmente y deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.

En su mensaje, la mujer cuestionó a los que, según su versión, buscan desacreditarla. “Si supieran cuánto valoro el esfuerzo, la dedicación y el trabajo tan importante que muchas personas están haciendo por el país, entenderían que no necesito inventar historias ni atribuirles intenciones que no tienen”, acotó Jiménez.

El mensaje que Deicy Jiménez le envió al expresidente Petro

La publicación incluyó una referencia directa a Petro, con el que, según su relato, habría sostenido una relación de por lo menos siete años, que empezó en 2019 cuando él era senador de la República, y que habría llegado a su fin en abril de 2026. “El problema es que el señor Petro parecía creerse dueño del mundo”, escribió Jiménez.

La denunciante, que tuvo contratos en el Gobierno del líder de izquierda, como se ha podido comprobar, alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones; motivo que la llevó a publicar el video. (@deicyjimenez_/Instagram)

En su mensaje, la mujer recordó la influencia y poder que tuvo el exmandatario en el cuatrienio en el que llevó las riendas del país, entre 2022 y 2026. “Quizás por eso le resultaba más fácil disponer de los recursos del Estado que sacar dinero de su propio bolsillo”, destacó la extrabajadora sexual y excontratista de su administración.

Jiménez cerró ese tramo de su publicación con otra acusación contra el exmandatario. “Y si no es capaz de ayudar a las mujeres que instrumentaliza, entonces que busque otra manera de complacerse”, puntualizó la denunciante, que ha puesto su testimonio al alcance de diferentes, pues además de la Fiscalía compareció ante la Corte Suprema.

Deicy Jiménez reveló chat que habría sostenido con Gustavo Petro
En su perfil de Instagram, Deicy Jiménez reveló chat que habría sostenido con Gustavo Petro, a través de uno de sus perfiles falsos. (@deicyjimenez_/Instagram)

El chat que Jiménez atribuyó a un perfil denominado Mihail Bukharin

En la sección de historias de su red social, Jiménez también difundió capturas de una conversación con un perfil identificado como “Mihail Bukharin”, al que atribuyó una interacción con Petro. En el chat, fechado el 25 de abril de 2025, el interlocutor escribió: “¿Te gustaría una experiencia de las que no te gustan tanto hoy?”.

Ante la pregunta de Jiménez, “¿Qué experiencia? No entiendo”, el perfil respondió: “Pues de otras personas como tú (...) hay reina, lo que hacíamos juntos, pero con más”. Es importante decir que la autenticidad, el origen y la atribución de esa conversación deberán ser verificados por las autoridades, conforme avance el caso.

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