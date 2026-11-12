Así ve la prensa chilena el encuentro de la fecha FIFA ante Colombia: “Estos partidos son para medirnos”

Colombia buscará cerrar su campaña de 2026 con dos victorias ante Chile (Jairo Cassiani-Colprensa)

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La última fecha FIFA ya está en marcha y la selección Colombia se medirá ante Chile en dos partidos amistosos en los cuales sus fondos irán para la reconstrucción de Cali, afectada por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

En este contexto, la prensa chilena hace eco de las voces de los protagonistas del equipo dirigido por el técnico Nicolás Córdova y en la cual jugadores como César Pérez y Williams Alarcón advierten a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

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La emisora chilena citó las palabras de César Pérez,, volante de Defensa y Justicia en Argentina (ADN Radio)

En primer lugar, la emisora ADN Radio citó las palabras de César Pérez, jugador de Defensa y Justicia de Argentina sobre lo que será el juego ante los “Cafeteros” y allí advirtió que el duelo servirá para conocer el nivel del cuadro austral de cara a lo que serán las Eliminatorias para el Mundial 2030:

“Estos partidos son para medirnos cómo estamos, con una selección que fue mundialista y es un rival directo en clasificatoria. Nos veo muy unidos para afrontar estos dos partidos”, dijo.

Williams Alarcón explicó que el duelo ante Colombia será una gran prueba para los australes (TNT Sports)

Por otra parte, el canal TNT Sports citó las palabras del volante Williams Alarcón, futbolista de Boca Juniors y el concepto sobre la exigencia del amistoso ante los “Cafeteros”:

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“Colombia es una selección que viene de jugar un Mundial. Es una gran prueba para nosotros, de demostrar de lo que estamos hechos. Es un examen lindo para ver en qué nivel estamos. Para mí, es un partido de Eliminatorias, así que hay que tomarlo como tal”, detallaron.

Tras la baja de Paulo Díaz, la prensa chilena también analiza el aspecto defensivo del equipo de Nicolás Cordova (TNT Sports)

Otro de los aspectos que se destacó el canal TNT Sports en la cual citaron la información de Andrea Hernández sobre el trabajo defensivo que hace el técnico Nicolás Córdova en la previa a lo que será el juego ante Colombia en Cali:

“Tras información de Andrea Hernández para Pelota Parada de TNT Sports, el Equipo de Todos “estuvo trabajando con línea de tres barra cinco. En algún momento fue alternando pero comenzó con Faúndez como carrilero por derecha, Jonathan Villagra, Guillermo Maripán y Diego Ulloa más Gabriel Suazo. Luego ingresó Paulo Díaz. Hizo mucho hincapié en la parte defensiva”.

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“Por la mañana se hicieron trabajos intensos, sobre todo en el bloque defensivo. Para mí, algo de buenas sensaciones le dejó el último triunfo ante México, más allá del resultado, más bien la forma”, agregó la reportera", explicaron.

Así llegan Colombia y Chile al duelo en Cali

Colombia se medirá ante Chile (IMAGN IMAGES via Reuters Sam Navarro- REUTERS Pablo Sanhueza)

La selección de Colombia recibirá a Chile el 13 de noviembre de 2026 en Cali, en el último amistoso de la fecha FIFA del año y antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas de 2027. El partido comenzará a las 7:00 p. m. en el estadio Olímpico Pascual Guerrero y será transmitido por Gol Caracol y Fútbol RCN, también a través de sus canales de YouTube y aplicaciones.

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El antecedente más reciente favorece al equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que venció a Chile por 4-0 el 15 de octubre de 2024 en Barranquilla, por las Eliminatorias Sudamericanas. Dávinson Sánchez marcó a los 34 minutos, Luis Díaz a los 52, Jhon Jáder Durán a los 82 y Luis Sinisterra a los 90+3.

El ecuatoriano Augusto Aragón será el árbitro principal, acompañado por sus compatriotas Ricardo Barez y Andrés Tola como asistentes. Robert Cabrera cumplirá la función de cuarto árbitro.

Chile llegará a Cali después de vencer a México por 2-0 el 6 de octubre en Los Ángeles. Maximiliano Gutiérrez anotó a los 54 minutos y Vicente Pizarro convirtió a los 65, un resultado que terminó con dos derrotas consecutivas de la Roja.

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La ventaja colombiana en los últimos cinco enfrentamientos

El último partido entre ambas selecciones quedó a favor de los "Cafeteros" por 4-0 (Jairo Cassiani-Colprensa)

Colombia y Chile empataron sin goles el 12 de septiembre de 2023 en territorio chileno. Antes, la selección colombiana ganó 3-1 el 9 de septiembre de 2021, mientras que el encuentro disputado el 13 de octubre de 2020 terminó 2-2.

La serie reciente se completa con otro empate 0-0, registrado el 12 de octubre de 2019 en un amistoso internacional. La goleada de Barranquilla fue el único cruce de estos cinco partidos en el que uno de los equipos obtuvo una diferencia superior a un gol.

El conjunto colombiano cerró su última serie de amistosos el 6 de octubre con una victoria 2-0 sobre Perú en Miami. Samuel Velásquez abrió el marcador a los 57 minutos y Daniel Arcila selló el resultado a los 90+2.

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En sus cinco compromisos más recientes, Colombia también perdió 1-0 frente a Paraguay el 2 de octubre y empató 1-1 con México el 26 de septiembre. En el Mundial de la FIFA Norteamérica, igualó sin goles con Suiza el 7 de julio y quedó eliminado tras caer 4-3 en la definición por penales; cuatro días antes había derrotado 1-0 a Ghana.

Lorenzo convocó a los arqueros Aldair Quintana, de Independiente del Valle; Camilo Vargas, de Club Atlas; y Devis Vásquez, de AS Roma. La lista incluye a los defensores Camilo Durán, de Celtic; Juan Arizala, de Udinese; Daniel Muñoz, de Nottingham Forest; Dávinson Sánchez, de Galatasaray; Édier Ocampo, de Vancouver Whitecaps; Jhon Lucumí y Juan Cabal, ambos de Juventus; Kevin Andrade, de Zenit; y Daniel Mosquera, de Hellas Verona.

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Entre los volantes y atacantes citados figuran Daniel Arcila, de Club León; Gustavo Puerta, de Olympiacos; Óscar Cortés, de Huracán; Jhon Arias, de Palmeiras; Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez, de Atlético Nacional; Jhon Solís, de Birmingham City; Jefferson Lerma, de Crystal Palace; Nelson Deossa, de Real Betis; Matías Orozco, de Castellón; Óscar Perea, de Club América; Camilo Mena, de Korona Kielce; y Yáser Asprilla, de Girona.

Luis Suárez, delantero de Sporting de Portugal, integra la convocatoria colombiana para los dos partidos de la fecha FIFA. El atacante llega con continuidad competitiva para el cierre del año.

Chile, con una baja en la defensa para visitar Cali

Paulo Díaz es baja para el cuadro chileno (Dale Zanine-Imagn Images)

La Roja acumulaba derrotas ante Estados Unidos, por 4-2 el 29 de septiembre, y Canadá, por 1-0 el 26 de septiembre, antes de imponerse a México. En junio había vencido 2-1 a República Democrática del Congo y perdido por el mismo marcador frente a Portugal.

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El seleccionado chileno busca recuperar presencia en los Mundiales tras 16 años de ausencia. Para sus encuentros ante Colombia, el defensor Paulo Díaz dejó la concentración debido a una lesión muscular.

Lawrence Vigouroux, de Swansea City; Brayan Cortés, de Argentinos Juniors; y Christian Bravo, de Huachipato, son los arqueros convocados. En defensa aparecen José Movillo, reemplazante de Paulo Díaz; Benjamín Kuscevic, de Toronto FC; Guillermo Maripán, de Inter de Porto Alegre; Iván Román, Jonathan Villagra y Diego Ulloa, de Colo Colo; Felipe Faúndez, de O’Higgins; y Gabriel Suazo, de Sevilla.

La nómina chilena también cuenta con los mediocampistas Rodrigo Echeverría, de Club León; Williams Alarcón, de Boca Juniors; Felipe Loyola, de Pisa; Felipe Méndez, de Colo Colo; César Pérez, de Defensa y Justicia; Vicente Pizarro, de Rosario Central; Agustín Arce, de Universidad de Chile; y Nils Reichmuth, de FC Thun.

En ataque fueron citados Lucas Cepeda, de Elche; Maximiliano Gutiérrez, de Dinamo Moscú; Clemente Montes, de Universidad Católica; Darío Osorio, de Crystal Palace; Emiliano Ramos, de Everton; Ben Brereton, de Sheffield United; y Gonzalo Tapia, de Columbus Crew.