Colombia

Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela ofreció cooperar con Abelardo de la Espriella para reforzar la seguridad en la frontera tras secuestros en La Guajira y Arauca: “Plena disposición”

La Cancillería del país vecino habilitó sus canales institucionales e intercambio de información con el Ejecutivo colombiano para coordinar operativos conjuntos, ante la alerta por el posible traslado a territorio vecino de dos mujeres retenidas en áreas limítrofes

Venezuela post ataque EEUU
El pronunciamiento de la Cancillería de Venezuela se conoció luego del pedido del ministro de Defensa Jorge Mora a Estados Unidos para interceder sobre los recientes hechos ocurridos en la frontera entre Colombia y Venezuela (EFE)
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela anunció el jueves 12 de noviembre su disposición para coordinar acciones en materia de seguridad con las autoridades de Colombia, tras el reciente secuestro de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, y el rapto de una oficial del Ejército en la zona limítrofe entre ambos países.

A través de un comunicado oficial fechado en Caracas el 12 de noviembre, la diplomacia venezolana dejó en firme la apertura institucional para entablar contacto operativo frente a la crisis de orden público, cuando hay 2.219 kilómetros de frontera compartida, en departamentos como La Guajira y Norte de Santander y Arauca.

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“La República Bolivariana de Venezuela expresa su plena disposición a ejercer todas las coordinaciones necesarias con las autoridades de la República de Colombia en materia de seguridad”, sostuvo el texto emitido por la Cancillería del país vecino.

Comunicado de la Cancillería de Venezuela dirigido al Gobierno De la Espriella
Este es el comunicado de la Cancillería de Venezuela dirigido al Gobierno de Abelardo de la Espriella, en el que se ofrece a colaborar para esclarecer los secuestros en la región fronteriza (@Cancilleria_ve/X)

La postura oficial del gobierno de Delcy Rodríguez se conoció en medio de un amplio despliegue de las fuerzas armadas colombianas para impedir el traslado de las víctimas a través de la frontera binacional, en donde operan estructuras al margen de la ley como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

“Para ello, se encuentran a disposición los mecanismos de cooperación, canales institucionales y contactos bilaterales existentes, a fin de facilitar el intercambio de información y la coordinación de las acciones que resulten necesarias, en concordancia con los protocolos existentes entre las dos naciones”, se agregó.

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La Cancillería reiteró que “reafirma su compromiso con la seguridad fronteriza y regional, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el fortalecimiento de la cooperación bilateral, sobre la base del respeto mutuo, la soberanía nacional y la responsabilidad compartida en la preservación de la paz y la estabilidad de la región”.

Así fue el secuestro de la primera dama de Uribia en La Guajira

La reacción se produjo después del rapto de Gómez, de 43 años, ocurrido durante el 11 de noviembre en Uribia, en La Guajira. La víctima, esposa del mandatario Jaime Buitrago, fue interceptada alrededor de las 6:10 a. m. por varios hombres armados que la obligaron a subir a una camioneta blanca cuando la mujer salía de un gimnasio.

Ante la proximidad geográfica de Uribia con el estado venezolano de Zulia, ubicado a menos de una hora vía terrestre, las autoridades de Colombia pusieron en marcha un cerco de seguridad inmediata. El dispositivo militar y policial incluyó patrullajes terrestres, controles en las principales vías de escape y también vigilancia aérea.

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