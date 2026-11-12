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La exreina y presentadora Adriana Betancur reveló cuál fue la equivocación médica que precipitó el deterioro renal que hoy la tiene hospitalizada: esta es la historia

La presentadora y peridista recibió tratamiento durante dos años por esa enfermedad autoinmune, que posteriormente descartó

Una infección obligó a suspender el tratamiento renal y causó retención de líquidos en el organismo de la presentadora (adri_betancur03/IG)
Una infección obligó a suspender el tratamiento renal y causó retención de líquidos en el organismo de la presentadora (adri_betancur03/IG)
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ontAdriana Betancur enfrenta una nueva hospitalización después de años de tratamientos por una enfermedad renal que redujo de forma marcada la función de sus riñones.

La periodista y presentadora recibió durante dos años un tratamiento contra el lupus, aunque más tarde confirmó que ese diagnóstico había sido erróneo.

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La comunicadora fue operada el miércoles 11 de noviembre en la Clínica Palermo de Bogotá, luego de que una infección obligara a interrumpir temporalmente su tratamiento renal. La cirugía tuvo un resultado favorable, según informó su familia, pero Betancur permanece delicada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo vigilancia médica.

Detalles de su tratamiento renal

En marzo de 2026, Adriana Betancur contó que había sido tratada como paciente de lupus durante dos años, pese a que luego se comprobó que no padecía esa enfermedad. La periodista relató su experiencia durante el Foro Salud Renal, organizado por la revista Cambio.

Adriana Betancur
La acumulación de líquidos en los pulmones requirió la intubación de Betancur antes de recibir hemodiálisis (adri_betancur03/IG)

“Al final, nunca tuve lupus”, afirmó Betancur durante el encuentro organizado por la publicación. La comunicadora sostuvo que no había identificado síntomas antes de conocer el deterioro de su salud renal.

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La presentadora explicó ante Cambio que se consideraba una paciente asintomática. Su situación comenzó a detectarse cuando tenía 26 años y se realizó controles preventivos.

Un examen de creatinina arrojó resultados alterados y llevó a los médicos a revisar el funcionamiento de sus riñones. Luego, una biopsia permitió establecer el daño que presentaba el tejido renal.

A partir de ese estudio, recibió el diagnóstico de lupus. Esa enfermedad autoinmune puede afectar distintos órganos y motivó el tratamiento que mantuvo durante dos años.

“Este diagnóstico lo tuve por dos años y fui tratada como paciente de lupus”, recordó Betancur ante la revista. Mientras seguía ese proceso médico, la función renal continuó en descenso. La presentadora contó que el funcionamiento de sus riñones pasó del 30% al 3%. Ese deterioro la llevó a requerir diálisis.

La presentadora convive con una enfermedad renal crónica desde 2011 y permanece en lista de espera para un segundo trasplante de riñón (adri_betancur03/IG)
El hermano de la periodista advirtió sobre demoras en la asignación de un especialista externo en nefrología (adri_betancur03/IG)

El trasplante de riñón fue rechazado por su organismo

En 2014, Betancur recibió un trasplante de riñón. Con el paso del tiempo, su organismo rechazó el órgano y ella debió volver a someterse a diálisis.

“Yo ya pasé por un trasplante y ya esta es la segunda vez que paso por una diálisis”, expresó durante su participación en el foro. La periodista había relatado entonces las dificultades de una enfermedad que no presentó señales evidentes en sus primeras etapas.

La reciente internación volvió a poner su estado de salud en el centro de la preocupación pública. La situación tomó mayor repercusión después de que se conociera que había permanecido intubada en la Clínica Palermo.

Antes de la cirugía, el equipo médico logró que retomara las sesiones de diálisis. También consiguió que volviera a respirar por sus propios medios, según la información conocida por su familia.

Los allegados de la presentadora adelantan gestiones para trasladarla a otro centro especializado. El objetivo es garantizar la continuidad de su recuperación después de la intervención y mientras continúa bajo observación intensiva.

El hermano de Adriana Betancur habló de su estado de salud y pidió un traslado médico (@adri_betancur03/ Instagram)
La comunicadora recibió tratamiento por lupus durante dos años antes de descartar esa patología autoinmun (@adri_betancur03/ Instagram)

Otra cirugía

Los allegados de la presentadora difundieron la actualización a través de su cuenta oficial de Instagram. El mensaje también agradeció las oraciones y las expresiones de apoyo recibidas durante los últimos días.

“Adri salió de cirugía y, gracias a Dios, todo salió bien”, indicó la familia en el comunicado del miércoles 11 de noviembre. Allí precisaron que la paciente continuaba en recuperación y bajo supervisión de los médicos.

La información compartida no incluyó detalles técnicos sobre la intervención ni una previsión acerca de cuánto tiempo deberá continuar internada. El entorno de Betancur señaló que el primer resultado era favorable, pese a la complejidad de su estado.

La emergencia comenzó el domingo 8, cuando la periodista ingresó de urgencia al centro médico por un fuerte dolor abdominal. La infección detectada afectó el tratamiento que requería para controlar su condición renal.

El testimonio de su hermano, divulgado el martes 10 de noviembre, advirtió que la demora en la asignación de un especialista externo en nefrología y la falta de un procedimiento de filtrado derivaron en una retención crítica de líquidos.

Esa acumulación comprometió sus pulmones. Ante ese cuadro, los médicos decidieron intubarla durante la noche del lunes y trasladarla a la UCI.

Tras los pedidos de ayuda de familiares y amigos en las redes sociales, la presentadora recibió atención especializada. Las sesiones de hemodiálisis permitieron estabilizar su organismo antes de la operación.

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