Corte Suprema tomó importante decisión sobre congresistas del Pacto Histórico que no asistieron a la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali: los habían acusado de prevaricato por omisión y fraude procesal

La bancada del Pacto Histórico no asistió a la ceremonia presidencial de Abelardo de la Espriella, que se hizo el 7 de agosto en Cali. (Luisa González/REUTERS - @PactoCol/X)

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La Corte Suprema de Justicia se abstuvo de abrir una investigación contra 75 congresistas, 69 de ellos del Pacto Histórico, que no asistieron a la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia el 7 de agosto, al no encontrar méritos suficientes en cinco denuncias por presunto prevaricato por omisión y fraude procesal.

La providencia, que se conoció en la jornada del 11 de noviembre, ordenó archivar la actuación cuando quede en firme, aunque los denunciantes podrán presentar un recurso de reposición para que la misma Sala de Instrucción revise la determinación que se tomó en relación con este caso, que en su momento causó un fuerte revuelo mediático.

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Cinco denuncias y una decisión inhibitoria

Los denunciantes cuestionaron la ausencia de la bancada durante la ceremonia presidencial, al considerar que se trataba de una jornada de trabajo legislativo y sostuvieron en su argumentación que los parlamentarios habrían incumplido sus deberes y que, por esa inasistencia, no tendrían derecho a recibir el salario de ese día.

La Corte Suprema no encontró méritos para abrir investigación contra los congresistas del Pacto Histórico que no fueron a la posesión de Abelardo de la Espriella. (Luisa González/REUTERS)

Las acusaciones de los accionantes apuntaban a prevaricato por omisión, una conducta atribuida a un servidor público que deja de cumplir un acto propio de sus funciones, y a fraude procesal. No obstante, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema concluyó que no existían elementos para iniciar una instrucción formal contra los aforados.

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“Inhibirse por las motivaciones consignadas en esta providencia, de abrir instrucción contra los 75 congresistas especificados”, expresó el alto tribunal, que con ello cerró su actuación en su etapa inicial, pues no halló razones para avanzar hacia una investigación penal. No supone una absolución, ya que no se abrió un proceso contra los legisladores.

La ausencia del Pacto Histórico durante la posesión

Es válido destacar que De la Espriella asumió la Presidencia para el período 2026-2030 en una ceremonia que se llevó a cabo en la Arena USC de Cali (Valle del Cauca), a la que acudieron los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana e Iván Duque; además de mandatarios locales, departamentales e invitados internacionales de alto impacto.

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El Pacto Histórico es el principal partido de oposición a la administración de Abelardo de la Espriella. (Colprensa)

Entre los asistentes a la ceremonia, que tuvo dos momentos, el último de uno de ellos en el Cantón Militar Pichincha, de la Tercera Brigada, estuvieron el rey Felipe VI de España, los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Chile, José Kast; Panamá, Raúl Mulino, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Los congresistas del Pacto Histórico habían anunciado previamente que no participarían de la posesión mediante una carta dirigida al Congreso. Durante la ceremonia promovieron jornadas de “resistencia pacífica”, concentraciones y actos simbólicos de desobediencia civil, efectuados en Bogotá, Cali y Barranquilla.

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En esa jornada, el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, que se resiste a reconocer a su contendor como presidente, participó de esas convocatorias, que en Cali se realizaron en el monumento de Puerto Rellena. La ausencia abrió un debate sobre las eventuales consecuencias legales o disciplinarias para los integrantes de la bancada.

El senador Iván Cepeda anunció que no asistirá al acto de posesión presidencial del próximo 7 de agosto y señaló que ese día adelantará acciones pacíficas que dará a conocer oportunamente - crédito Iván Cepeda/Youtube

“Anuncio que no asistiré al acto de posesión de Abelardo de la Espriella, sea donde sea, y que oportunamente le anunciaré a la opinión pública qué tipo de acciones pacíficas desarrollaré el día 7 de agosto”, había adelantado el líder de izquierda a través de sus redes sociales, el 17 de julio, lo que le valió fuertes críticas de sus contradictores.

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A este pronunciamiento se fueron sumando miembros de su colectividad y, del mismo modo, de otros partidos que expresaron en su momento su deseo de no asistir al evento que salió del Capitolio por primera vez en la era moderna; pese a que inicialmente se había propuesto que se hiciera de manera íntegra en una guarnición militar.

“Ningún congresista va a ir a la posesión de Abelardo de la Espriella porque es ilegítimo. Es un ciudadano estadounidense que ha priorizado los intereses norteamericanos por encima de los colombianos. Convocaremos a espacios de resistencia pacífica”, dijo entonces el representante del Pacto, Alfredo Mondragón.

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