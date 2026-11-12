El representante Santiago Osorio cuestionó la ausencia del gerente del Fondo Milagro en el Congreso: “No da la cara porque no ha puesto un tornillo”

El representante Santiago Osorio denunció que el Fondo Milagro no registra avances en las obras para las zonas afectadas por el terremoto. (Cámara de Representantes)

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El representante a la Cámara Santiago Osorio afirmó que el gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe, no ha ejecutado obras en las zonas afectadas por el terremoto y criticó que el funcionario cancelara su asistencia a un debate de control político citado por una comisión bicameral del Congreso.

En una entrevista con Caracol Radio, el congresista sostuvo que la ausencia de Uribe frustró la posibilidad de responder inquietudes sobre la atención a los damnificados y el uso de los recursos administrados por el fondo.

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“El gerente no da la cara porque no ha puesto un tornillo, no ha puesto una pared en las zonas más afectadas”, declaró Osorio, quien aseguró que esta fue la tercera cancelación de una cita ante el Legislativo.

El representante también cuestionó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y calificó la gestión del gerente como “opaca” e “ineficiente”.

“El gerente del Fondo Milagro representa perfectamente los primeros 100 días del presidente Abelardo de la Espriella. Es un gerente que es opaco, ineficiente, oscuro, pero sobre todo un gobierno absolutamente mentiroso que ha traicionado la confianza no solo de un sector de los colombianos, porque esta tragedia no solo le pasó a la gente que votó por él o no votó, esto traiciona la confianza de todos los colombianos”, expresó el congresista.

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El Fondo Milagro informó compromisos por $7.440 millones

El gerente Jaime Uribe canceló por tercera vez su comparecencia ante el Congreso tras viajar a Roldanillo con el presidente Abelardo de la Espriella. (Captura pantalla/Canal del Congreso)

Aunque Jaime Uribe no acudió al Capitolio, remitió un documento de 11 páginas a la Comisión Bicameral para la Atención del Terremoto. Según el texto citado durante la entrevista, el Consejo Directivo del Fondo Milagro aprobó un presupuesto de $624.656 millones para el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias.

El documento indicó que el fondo comprometió $7.440 millones para demoliciones e interventorías en Pereira y Cali. Osorio expresó dudas sobre el destino de esos recursos y señaló que el Congreso revisará la información presentada por el gerente.

“El cuestionario lo acaban de radicar y ese será insumo, porque de todas maneras el debate se mantiene para el mediodía y vamos a contarle al país todas las irregularidades que hemos encontrado”, afirmó el representante a la Cámara por el departamento de Caldas.

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Osorio afirmó que el documento fue entregado el mismo día de la sesión y que Uribe justificó su ausencia por un viaje a Roldanillo con el presidente. El congresista aseguró que la tardanza en el envío de las respuestas dificultó un análisis previo de los contratos y de la ejecución presupuestal.

La emergencia por el sismo afecta a más de 776 mil personas mientras que el Fondo Milagro apenas contrató a 26 trabajadores de su planta. (Carlos Ortega/EFE)

Así mismo, Osorio dijo que el Fondo Milagro cuenta con una planta proyectada de más de 100 personas, aunque, según la información enviada al Congreso, hasta ahora contrató a 26.

El representante planteó interrogantes sobre las capacidades operativas de la entidad para atender a más de 776 mil damnificados, cifra que mencionó al referirse a la dimensión de la emergencia tras el terremoto.

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También anunció que solicitó información a Fiducoldex, la entidad que, según sus declaraciones, administra los recursos del Fondo Milagro. Osorio aseguró que requirió el manual de contratación y detalles sobre la estructura del patrimonio autónomo creado para manejar los dineros.

Según el congresista, ese esquema se rige por normas de derecho privado, una situación que, en su opinión, limita las herramientas de control disciplinario sobre el gerente. “Los cuestionamientos que nosotros estamos haciendo van a quedar en el aire y se los vamos a tener que hacer al ministro de Hacienda y al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, señaló.

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El representante Santiago Osorio Mejía cuestionó al gerente del Fondo Milagro Jaime Uribe por su inasistencia al debate de control político en el Congreso. (@osoriosantiago)

Santiago Osorio indicó que otros funcionarios citados al debate, entre ellos el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el ministro de Vivienda, deben acudir al Congreso por su condición de servidores públicos.

El representante sostuvo que una eventual ausencia de esos funcionarios podría derivar en nuevas acciones de control político, incluida una moción de censura. También afirmó que persisten las necesidades de familias que permanecen en alojamientos temporales en zonas afectadas del Eje Cafetero.

La Comisión Bicameral mantendrá el debate de control político, en el que se revisarán las respuestas remitidas por Uribe, la contratación reportada por el Fondo Milagro y la ejecución de los recursos aprobados para la emergencia.

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