Colombia

Deicy Jiménez rinde indagatoria ante la Procuraduría por sus denuncias contra Gustavo Petro por presuntos contratos a cambio de favores sexuales

La declaración de Deicy Jiménez ante la Procuraduría hace parte de una indagación preliminar abierta tras sus denuncias sobre presuntos contratos estatales otorgados a cambio de favores sexuales

La indagatoria estaba programa para el 9 de noviembre, pero fue aplazada para el jueves 12 de noviembre (Procuraduría General de la Nación y @deicyjimenez_/Instagram)
La indagatoria estaba programa para el 9 de noviembre, pero fue aplazada para el jueves 12 de noviembre (Procuraduría General de la Nación y @deicyjimenez_/Instagram)
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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar tras denuncias sobre una presunta asignación de contratos estatales a cambio de favores sexuales durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

En ese proceso, el Ministerio Público convocó a Deicy Jiménez, quien denunció los hechos y aseguró que mantuvo una relación con el exmandatario, para que declare sobre la información que presentó ante las autoridades.

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La diligencia estaba prevista para el lunes 9 de noviembre de 2026, pero fue reprogramada para el jueves 12 de noviembre.

La Corte Suprema, la Fiscalía y la Comisión de Acusación coordinan labores ante las denuncias de Deicy Jiménez contra el presidente Gustavo Petro - crédito captura de video/@deicyjimenez_/Instagram
Deicy Jiménez denunció que Gustavo Petro supuestamente le ofreció contratos a favor de favores sexuales (captura de video-@deicyjimenez_/Instagram)

Así las cosas, Deicy Jiménez llegó a la sede de la Procuraduría en Bogotá para rendir declaración.

La mujer, de 26 años, llegó acompañada por su abogada, Dina Malo, a bordo de una camioneta blindada de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Su declaración se centrará en los contratos que mantuvo con el Estado y que, según su denuncia, estarían relacionados con presuntos favores sexuales en un caso que involucraría a 48 mujeres.

El expresidente Gustavo Petro y su abogado, Alejandro Carranza, han negado las denuncias de Deicy Jiménez.

Según Caracol Radio, la diligencia estará centrada en los contratos con el Estado y su posible relación con funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro.

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La Procuraduría también escuchará a Tito Lorenzo Lobo, quien habría supervisado el contrato que Deicy Jiménez firmó con la Segunda Vicepresidencia del Senado. El Ministerio Público busca establecer qué papel tuvo en esa vinculación y qué información posee sobre su ejecución.

Las citaciones hacen parte de las actuaciones que adelanta la entidad para recopilar elementos sobre denuncias de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos estatales.

Jiménez ha señalado al expresidente Gustavo Petro por supuestos ofrecimientos de empleos o contratos en entidades públicas. La Procuraduría verifica esas afirmaciones y analiza posibles anomalías en procesos contractuales del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

En su declaración, Lobo deberá explicar las condiciones del contrato de Jiménez en el Congreso y las funciones que desempeñó como supervisor. La entidad pretende contrastar las versiones de las personas vinculadas con esa contratación y avanzar en la verificación de los hechos denunciados.

Procuraduría General de la Nación. FOTO: COLPRENSA Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría también escuchará a Tito Lorenzo Lobo, quien habría supervisado el contrato que Deicy Jiménez firmó con la Segunda Vicepresidencia del Senado (Colprensa)

Antes de su declaración en la Procuraduría, Deicy Jiménez respondió al activista y youtuber Alejandro Vergel, quien había difundido cuestionamientos sobre su relato y sugirió que podía haber sido utilizada con propósitos políticos.

La excontratista sostuvo que no requiere inventar situaciones y afirmó que ya comenzó a presentar pruebas ante las autoridades sobre hechos que, según dijo, ocurrieron.

Jiménez escribió que recurrir a “las bodegas” es una estrategia simple, en aparente referencia a Vergel, a quien identificó como cercano al expresidente. También rechazó las versiones que, según afirmó, plantean que el Gobierno la habría instrumentalizado o pagado para hacer sus denuncias. La mujer tuvo un vínculo contractual durante la administración de Gustavo Petro.

Además, manifestó que buscó apoyo tras los episodios que denunció. Aseguró que su intención es trabajar en favor de las mujeres y acompañar a quienes enfrenten circunstancias parecidas.

Recientemente, el expresidente Gustavo Petro aseguró que nunca vio a la mujer durante su presidencia. Además, negó haber ofrecido contratos a cambio de favores sexuales.

“Jamás ví a Deicy siendo presidente de la república. Jamás he pensado en cambiar sexo por contratos (sic)”, señaló Gustavo Petro.

El expresidente Gustavo Petro aseguró que está tranquilo con lo sucedido y que saldrá a marchar el 19 de noviembre de 2026 contra la Ley de Rescate Fiscal, que plantea la posibilidad de subir los impuestos en el país.

Gustavo Petro (@petrogustavo/X)
Gustavo Petro aseguró que nunca vio a Deicy Jiménez durante su periodo como presidente de Colombia (@petrogustavo/X)

“Estoy tranquilo y voy a salir a la marcha el 19 de Noviembre contra los impuestos a la comida y la destrucción del ingreso de las familias”, afirmó Gustavo Petro.

Deicy Jiménez afirmó, en una entrevista con la presidenta de Semana, Vicky Dávila, que decidió hacer públicas sus declaraciones porque rechaza lo que describió como un supuesto abuso de poder durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

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