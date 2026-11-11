Gustavo Petro aseguró que nunca vio a Deicy Gómez mientras fue presidente de Colombia: “Jamás he pensado en cambiar sexo por contratos”

El expresidente Gustavo Petro negó que haya ofrecido contratos a cambio de favores sexuales en su pronunciamiento (suministrada a Infobae Colombia - Presidencia)

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Continúa la polémica por las acusaciones contra el expresidente Gustavo Petro, después de que Deicy Jiménez denunciara que el exmandatario ofreció contratos a cambio de favores sexuales.

En su pronunciamiento más reciente sobre su relación con Deicy Jiménez, el exmandatario afirmó que nunca vio a la mujer durante su presidencia. Además, negó haber ofrecido contratos a cambio de favores sexuales.

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“Jamás ví a Deicy siendo presidente de la república. Jamás he pensado en cambiar sexo por contratos (sic)”, señaló Gustavo Petro.

Gustavo Petro aseguró que nunca vio a Deicy Jiménez durante su periodo como presidente de Colombia (@petrogustavo/X)

El expresidente Gustavo Petro aseguró que está tranquilo con lo sucedido y que saldrá a marchar el 19 de noviembre de 2026 contra la Ley de Rescate Fiscal, que plantea la posibilidad de subir los impuestos en el país.

“Estoy tranquilo y voy a salir a la marcha el 19 de Noviembre contra los impuestos a la comida y la destrucción del ingreso de las familias”, afirmó Gustavo Petro.

Detalles de lo ocurrido

Deicy Jiménez afirmó, en una entrevista con la presidenta de Semana, Vicky Dávila, que decidió hacer públicas sus declaraciones porque rechaza lo que describió como un supuesto abuso de poder durante la administración del expresidente Gustavo Petro. Según su relato, el entonces mandatario habría ofrecido contratos a mujeres jóvenes a cambio de beneficios personales.

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“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, afirmó.

Jiménez sostuvo que habría mantenido relaciones sexuales con Petro a cambio de contratos y aseguró que otras mujeres habrían participado de acuerdos similares.

Deicy Jiménez sostuvo que habría mantenido relaciones sexuales con Petro a cambio de contratos (captura de video/@deicyjimenez_/Instagram)

“Lo considero así porque son bastantes mujeres las que tiene Gustavo Petro por contratos y que lo acompañan. Sí, claro. Y como le he dicho, doctora, y vuelvo y lo repito, él puede hacer lo que quiera con su vida personal, lo que quiera, pero cuando se trata del país, ya es algo delicado y no estoy de acuerdo con lo que hizo”, respondió ante una pregunta de Dávila.

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De acuerdo con su versión, conoció a Petro a través de una página para adultos. Un mes después se encontraron en persona y habrían iniciado una relación.

“Empezamos un romance, una conexión muy íntima. Y decidí venirme para Bogotá y empecé a trabajar en el Senado. Y seguí trabajando con él”, expresó.

Jiménez también dijo que tuvo contratos con la senadora María José Pizarro, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Además, afirmó que en algunos de los presuntos encuentros con Petro hubo drogas.

Semana difundió imágenes de los supuestos chats entre Petro y Jiménez, junto con contratos y fotografías que, según la revista, fueron entregados por la mujer. Entre el material aparecen prendas que presuntamente pertenecerían al expresidente, dinero y papeletas con una sustancia que Jiménez identificó como droga.

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Filtración de videos

Según un video difundido por la periodista Darcy Quinn el lunes 9 de noviembre, el expresidente Gustavo Petro presuntamente habría usado perfiles falsos en redes sociales para comunicarse con mujeres. La grabación mostraría una supuesta videollamada entre Petro y Deicy Jiménez, mientras una cuenta de Facebook identificada como Andrés Maldonado Beltrán le enviaba mensajes a ella de manera simultánea.

“Este es el video en poder de la Fiscalía General de la Nación que prueba que Gustavo Petro usaba perfiles falsos para comunicarse con Deicy Jiménez y otras. En este caso usaba el nombre de Andrés Maldonado Beltrán”, escribió Quinn, periodista de La FM, al compartir el material en su cuenta de X.

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El video, por sí mismo, no permite confirmar la autenticidad de la cuenta ni establecer eventuales responsabilidades penales. Sin embargo, se suma a los elementos que Jiménez aseguró haber entregado a la Fiscalía General de la Nación dentro del caso conocido públicamente como el de los “sexocontratos”.

La publicación del video por parte de la periodista Darcy Quinn, sobre los supuestos perfiles falsos que utilizaba el expresidente Petro para comunicarse con mujeres - (@darcyquinnr/x)

Jiménez sostiene que mantuvo una relación con Petro y que recibió contratos en entidades estatales a cambio de favores sexuales. El exmandatario ha rechazado públicamente esa acusación.

De acuerdo con la divulgación de Quinn, la pantalla del teléfono de Jiménez muestra que durante la presunta videollamada el interlocutor le escribió desde el perfil de Facebook Andrés Maldonado Beltrán. En uno de los mensajes le dice: “Estás linda”, y luego le pide que se ponga de pie. Jiménez se niega, pero el interlocutor insiste con mensajes de contenido sexual que aparecen en la grabación.

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En otro tramo del intercambio, Jiménez responde: “No lo voy a hacer. Me da pena”. El interlocutor contesta: “Bueno, mejor personalmente. Te veo rozagante. Linda”. Después de finalizar la videollamada, el perfil le envía un nuevo mensaje: “Chévere. Me hacía falta verte”. Ella responde: “Ahh qué lindo”.