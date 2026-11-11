Colombia

Gustavo Petro aseguró que nunca vio a Deicy Gómez mientras fue presidente de Colombia: “Jamás he pensado en cambiar sexo por contratos”

El expresidente colombiano aseguró que se encuentra tranquilo tras las denuncias de Deicy Jiménez, quien denunció que el exmandatario ofreció contratos a cambio de favores sexuales

Deicy Jiménez y Gustavo Petro
El expresidente Gustavo Petro negó que haya ofrecido contratos a cambio de favores sexuales en su pronunciamiento (suministrada a Infobae Colombia - Presidencia)
Guardar

Continúa la polémica por las acusaciones contra el expresidente Gustavo Petro, después de que Deicy Jiménez denunciara que el exmandatario ofreció contratos a cambio de favores sexuales.

En su pronunciamiento más reciente sobre su relación con Deicy Jiménez, el exmandatario afirmó que nunca vio a la mujer durante su presidencia. Además, negó haber ofrecido contratos a cambio de favores sexuales.

PUBLICIDAD

“Jamás ví a Deicy siendo presidente de la república. Jamás he pensado en cambiar sexo por contratos (sic)”, señaló Gustavo Petro.

Gustavo Petro (@petrogustavo/X)
Gustavo Petro aseguró que nunca vio a Deicy Jiménez durante su periodo como presidente de Colombia (@petrogustavo/X)

El expresidente Gustavo Petro aseguró que está tranquilo con lo sucedido y que saldrá a marchar el 19 de noviembre de 2026 contra la Ley de Rescate Fiscal, que plantea la posibilidad de subir los impuestos en el país.

“Estoy tranquilo y voy a salir a la marcha el 19 de Noviembre contra los impuestos a la comida y la destrucción del ingreso de las familias”, afirmó Gustavo Petro.

Detalles de lo ocurrido

Deicy Jiménez afirmó, en una entrevista con la presidenta de Semana, Vicky Dávila, que decidió hacer públicas sus declaraciones porque rechaza lo que describió como un supuesto abuso de poder durante la administración del expresidente Gustavo Petro. Según su relato, el entonces mandatario habría ofrecido contratos a mujeres jóvenes a cambio de beneficios personales.

PUBLICIDAD

“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, afirmó.

Jiménez sostuvo que habría mantenido relaciones sexuales con Petro a cambio de contratos y aseguró que otras mujeres habrían participado de acuerdos similares.

La Corte Suprema, la Fiscalía y la Comisión de Acusación coordinan labores ante las denuncias de Deicy Jiménez contra el presidente Gustavo Petro - crédito captura de video/@deicyjimenez_/Instagram
Deicy Jiménez sostuvo que habría mantenido relaciones sexuales con Petro a cambio de contratos (captura de video/@deicyjimenez_/Instagram)

“Lo considero así porque son bastantes mujeres las que tiene Gustavo Petro por contratos y que lo acompañan. Sí, claro. Y como le he dicho, doctora, y vuelvo y lo repito, él puede hacer lo que quiera con su vida personal, lo que quiera, pero cuando se trata del país, ya es algo delicado y no estoy de acuerdo con lo que hizo”, respondió ante una pregunta de Dávila.

De acuerdo con su versión, conoció a Petro a través de una página para adultos. Un mes después se encontraron en persona y habrían iniciado una relación.

“Empezamos un romance, una conexión muy íntima. Y decidí venirme para Bogotá y empecé a trabajar en el Senado. Y seguí trabajando con él”, expresó.

Jiménez también dijo que tuvo contratos con la senadora María José Pizarro, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Además, afirmó que en algunos de los presuntos encuentros con Petro hubo drogas.

Semana difundió imágenes de los supuestos chats entre Petro y Jiménez, junto con contratos y fotografías que, según la revista, fueron entregados por la mujer. Entre el material aparecen prendas que presuntamente pertenecerían al expresidente, dinero y papeletas con una sustancia que Jiménez identificó como droga.

Filtración de videos

Según un video difundido por la periodista Darcy Quinn el lunes 9 de noviembre, el expresidente Gustavo Petro presuntamente habría usado perfiles falsos en redes sociales para comunicarse con mujeres. La grabación mostraría una supuesta videollamada entre Petro y Deicy Jiménez, mientras una cuenta de Facebook identificada como Andrés Maldonado Beltrán le enviaba mensajes a ella de manera simultánea.

“Este es el video en poder de la Fiscalía General de la Nación que prueba que Gustavo Petro usaba perfiles falsos para comunicarse con Deicy Jiménez y otras. En este caso usaba el nombre de Andrés Maldonado Beltrán”, escribió Quinn, periodista de La FM, al compartir el material en su cuenta de X.

El video, por sí mismo, no permite confirmar la autenticidad de la cuenta ni establecer eventuales responsabilidades penales. Sin embargo, se suma a los elementos que Jiménez aseguró haber entregado a la Fiscalía General de la Nación dentro del caso conocido públicamente como el de los “sexocontratos”.

La publicación del video por parte de la periodista Darcy Quinn, sobre los supuestos perfiles falsos que utilizaba el expresidente Petro para comunicarse con mujeres - (@darcyquinnr/x)
La publicación del video por parte de la periodista Darcy Quinn, sobre los supuestos perfiles falsos que utilizaba el expresidente Petro para comunicarse con mujeres - (@darcyquinnr/x)

Jiménez sostiene que mantuvo una relación con Petro y que recibió contratos en entidades estatales a cambio de favores sexuales. El exmandatario ha rechazado públicamente esa acusación.

De acuerdo con la divulgación de Quinn, la pantalla del teléfono de Jiménez muestra que durante la presunta videollamada el interlocutor le escribió desde el perfil de Facebook Andrés Maldonado Beltrán. En uno de los mensajes le dice: “Estás linda”, y luego le pide que se ponga de pie. Jiménez se niega, pero el interlocutor insiste con mensajes de contenido sexual que aparecen en la grabación.

En otro tramo del intercambio, Jiménez responde: “No lo voy a hacer. Me da pena”. El interlocutor contesta: “Bueno, mejor personalmente. Te veo rozagante. Linda”. Después de finalizar la videollamada, el perfil le envía un nuevo mensaje: “Chévere. Me hacía falta verte”. Ella responde: “Ahh qué lindo”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDeicy JiménezSexocontratosRelaciones de Gustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del oro en Colombia hoy, 11 de noviembre: Así se cotiza la compra y venta por gramo

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determinan el valor de las piezas de los metales preciosos

Precio del oro en Colombia hoy, 11 de noviembre: Así se cotiza la compra y venta por gramo

Abelardo de la Espriella confirmó la muerte de ‘Negro Perea’ en bombardeo que el presidente ordenó en Antioquia contra el Clan del Golfo: era uno de los 10 cabecillas prioritarios del país

Las autoridades decomisaron armas, minas antipersonal y equipos de comunicación tras el octavo bombardeo autorizado por el presidente colombiano

Abelardo de la Espriella confirmó la muerte de ‘Negro Perea’ en bombardeo que el presidente ordenó en Antioquia contra el Clan del Golfo: era uno de los 10 cabecillas prioritarios del país

Quedó en firme imputación de cargos contra Roberto Prieto por caso Odebrecht y financiación de la campaña presidencial de Santos: el empresario no aceptó cargos

El exdirectivo deberá responder por los presuntos delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares

Quedó en firme imputación de cargos contra Roberto Prieto por caso Odebrecht y financiación de la campaña presidencial de Santos: el empresario no aceptó cargos

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

El sindicato de jugadores afirmó que ambas entidades se excusaron ante la convocatoria del Ministerio de Trabajo para tratar el conflicto sociolaboral en el fútbol colombiano

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

Pacto Histórico aseguró que reforma tributaria propuesta por Abelardo de la Espriella es más ‘nefasta’ que la del gobierno Duque: “Declarada la guerra al bolsillo”

La bancada informó que buscará frenar la iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella en el Congreso y convocó a ciudadanos, trabajadores, campesinos, estudiantes y pequeños empresarios a participar en las manifestaciones programadas para el 19 de noviembre

Pacto Histórico aseguró que reforma tributaria propuesta por Abelardo de la Espriella es más ‘nefasta’ que la del gobierno Duque: “Declarada la guerra al bolsillo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Don Omar suspendió tres conciertos de su gira por culpa de una infección respiratoria a pocos días de anunciar sus fechas en Colombia: “Necesito tiempo”

Don Omar suspendió tres conciertos de su gira por culpa de una infección respiratoria a pocos días de anunciar sus fechas en Colombia: “Necesito tiempo”

Este el paso a paso para votar en la final de ‘Yo Me Llamo Mini 2026′ y apoyar a su artista favorito completamente gratis

El periodista Pablo Arango reveló que planea ser padre junto a su novio: “Quiero adoptar y que mi familia crezca”

Hermana de Karol G se defendió de las críticas a su cuerpo y explicó el proceso por el que está pasando: “Me afecta verme así”

Westcol reveló por qué le tiene miedo a la pelea entre Andrea Valdiri y La Divaza en ‘Stream Fighters’: “Me van a tirar mier**”

Deportes

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

Hinchas vandalizaron la sede administrativa del Pasto en protesta por los malos resultados y la falta de pagos: “Ustedes cuentan dinero, nosotros solo fracasos”

José Néstor Pekerman reveló lo que le dijo a los jugadores de la selección Colombia en el empate ante Chile por las Eliminatorias a Brasil 2014: “Sé que están derrumbados”

Murió el exfutbolista argentino del Junior de Barranquilla Carlos Babington: “Hizo parte de nuestra historia”

La selección chilena confirmó importante baja para los partidos ante Colombia por la fecha FIFA: de quién se trata