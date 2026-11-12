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Jefferson Lerma se quedó sin técnico: Crystal Palace despidió a Pierre Sage y sigue en zona de descenso de la Premier League de Inglaterra

El técnico francés llegó en la pretemporada 2026-2027 para reemplazar al austriaco Oliver Glasner, pero no logró enderezar el camino del equipo londinense

Con solo siete puntos en diez partidos, la directiva del cuadro londinense despidió al francés Pierre Sage (imágenes en acción vía Ed Sykes - REUTERS)
Con solo siete puntos en diez partidos, la directiva del cuadro londinense despidió al francés Pierre Sage (imágenes en acción vía Ed Sykes - REUTERS)
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El 12 de noviembre de 2026, el entrenador francés Pierre Sage fue despedido como director técnico del Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra, equipo del cual hace parte el volante de la selección Colombia Jefferson Lerma.

Su destitución llega luego de la derrota el 8 de noviembre de 2026 ante Liverpool en condición de local en el Selhurst Park de Londres por 1-3 y que dejó al cuadro de las “Águilas” en el fondo de la tabla de posiciones con 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y siete derrotas en total.

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El cuadro de Londres se encuentra en la última casilla de la Premier League (Crystal Palace)
El cuadro de Londres se encuentra en la última casilla de la Premier League (Crystal Palace)

El cuadro que fue campeón de la FA Cup en 2025 al vencer al Manchester City informó su decisión de la siguiente forma, a través de su página web:

“El Crystal Palace Football Club confirma que Pierre Sage ha dejado su cargo como entrenador. Tres miembros del cuerpo técnico de Pierre – Jamal Alioui, Damien Della Santa y Sandy Guichard – también han abandonado el club”, dijeron.

Y añadieron: “El club desea dejar constancia de su agradecimiento a Pierre y a su equipo por el esfuerzo realizado durante su estancia en el sur de Londres, y les desea lo mejor para el futuro.

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En su debido momento se proporcionará información actualizada sobre el proceso de nombramiento del nuevo gerente", cerraron.

El Crystal Palace anunció la destitución del francés Pierre Sage (@CPFC-X)
El Crystal Palace anunció la destitución del francés Pierre Sage (@CPFC-X)

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