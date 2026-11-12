Colombia

Este es el lujoso chupete que le regalaron a Kairo, el hijo de Karina García y Kris R: tendría diamantes incrustados

El cantante compartió una imagen del accesorio personalizado que recibió su hijo recién nacido junto a Karina García

Kris R y Karina presumieron un chupete con cristales para su hijo Kairo ( @krisrofficial/ Instagram)
Kris R y Karina presumieron un chupete con cristales para su hijo Kairo ( @krisrofficial/ Instagram)
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El chupete personalizado de Kairo, el hijo recién nacido de Kris R y Karina García, llamó la atención en redes sociales por llevar cristales incrustados alrededor de la inicial de su nombre. El accesorio fue mostrado por el cantante urbano en una publicación dedicada a su bebé.

Kairo nació el domingo 8 de noviembre y, tres días después, su padre compartió en redes sociales algunas imágenes de los primeros obsequios que recibió. Aunque la publicación incluyó pares de tenis infantiles, el objeto que concentró los comentarios fue el chupete con la letra “K” decorada con piezas brillantes.

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La pieza tiene un diseño personalizado que identifica al recién nacido y forma parte de los accesorios que recibió durante sus primeros días de vida. La elección de los cristales le dio un aspecto distinto a los chupetes convencionales y despertó reacciones entre los seguidores de la pareja.

El chupete de Kairo tiene una letra “K” decorada con cristales

En las fotografías difundidas por Kris R, se observa el chupete personalizado con la inicial de Kairo en el centro. La letra está rodeada por cristales que forman parte del diseño y que fueron ubicados sobre una estructura de color claro.

La imagen se difundió junto a otros accesorios infantiles, entre ellos varios pares de tenis de lujo de la marca Jordan. Sin embargo, el chupete fue el detalle que más se destacó por la personalización y por las piedras que cubren la inicial del niño.

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En redes sociales, varios usuarios reaccionaron a las imágenes del chupete personalizado y especularon con que su precio podría ser elevado por los cristales que decoran la inicial de Kairo. Algunos destacaron el diseño del accesorio y otros se preguntaron cuánto costaría. Sin embargo, ni Kris R ni Karina García revelaron el valor del regalo ni la persona que se los entregó.

Kris R presumió un chupete con cristales para su hijo Kairo (@krisrofficial/ Instagram)
Kris R presumió un chupete con cristales para su hijo Kairo (@krisrofficial/ Instagram)

El nacimiento de Kairo ha llevado a sus padres a compartir algunos contenidos sobre esta nueva etapa familiar. Las publicaciones han permitido a sus seguidores conocer detalles de los regalos, las dedicatorias y los mensajes que ambos han intercambiado desde la llegada del bebé.

Kris R acompañó las imágenes con un mensaje sobre la paternidad

El cantante aprovechó las fotografías para dedicar unas palabras a su hijo. En el texto, habló del significado que tuvo para él convertirse en padre y expresó su intención de acompañarlo en cada etapa de su crecimiento.

“Mi motor, ya yo aprendí que el amor de padre es algo tan gigante”, escribió Kris R en el mensaje que acompañó la publicación. También se refirió a Kairo como su heredero y aseguró que hará lo necesario por su bienestar. “Todo por mi niño, el heredero, mi gasolina”, agregó el artista en la misma publicación. El mensaje fue uno de los primeros que compartió de forma pública tras el nacimiento de su hijo.

La reacción de Karina García apareció entre los comentarios. La influenciadora dejó un mensaje dirigido a su pareja y al recién nacido: “Mis hombres hermosos los amo infinito”.

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