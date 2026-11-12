En video quedó el enfrentamiento de un barbero con uno de sus clientes al que expulsó de su negocio por Abelardo de la Espriella: “Váyase, no lo voy a motilar”

“Váyase de mi negocio”: el cruce que quedó grabado en una barbería de Santa Marta - (Burbuja Política/Facebook)

Guardar

Un video difundido en redes sociales el 11 de noviembre de 2026 mostró una discusión entre un barbero y un cliente en Santa Marta, después de que el comerciante le pidiera al hombre que abandonara su local y le comunicara que no lo atendería tras sostener ambos una discusión política sobre el presidente Abelardo de la Espriella y el exmandatario Gustavo Petro.

La grabación generó reacciones sobre la convivencia frente a las diferencias políticas y los límites de un negocio privado para seleccionar a sus clientes.

PUBLICIDAD

Según la versión que acompaña las imágenes, el cliente sería seguidor de Abelardo de la Espriella.

El intercambio comenzó cuando el barbero rechazó continuar una conversación. “No, mejor cambiamos de tema. Es más, váyase, que no lo voy a mutilar, no lo quiero mutilar, váyase”, expresó el trabajador. La frase llamó la atención de los usuarios por el uso de “mutilar”, que podría referirse a “motilar”, una expresión coloquial utilizada en Colombia para cortar el cabello.

(Burbuja Política/Facebook)

El cliente preguntó en más de una oportunidad por qué no recibía una respuesta. El dueño del establecimiento insistió: “Váyase de mi negocio, no lo voy a atender”. Luego señaló la salida y añadió: “Bien pueda, vea. Está la puerta abierta”.

PUBLICIDAD

El hombre respondió que la situación le parecía absurda y aseguró que se retiraría. “Ya me voy, yo me tengo que ir ya”, dijo antes de dirigirse hacia la puerta.

La frase sobre “la patria de Milagro” concentró la atención

Antes de que concluyera el diálogo, el barbero lanzó una expresión que quedó registrada en la grabación: “Bienvenido a la patria de Milagro”. El cliente replicó: “Bienvenido tú, que no te gusta, disfrútatela”.

El contenido que circuló en redes no identifica a los participantes ni incluye una explicación posterior de alguna de las partes.

Tras lo anterior, las redes sociales estallaron de comentarios en X, varios usuarios cuestionaron la actitud del comerciante y su decisión de expulsar al potencial cliente. Uno escribió: “Se nota que no tienes profesionalismo en tu trabajo”. Otro planteó que, sin importar quién gobierne, las personas deben continuar con sus actividades laborales.

PUBLICIDAD

También hubo mensajes críticos contra el cliente y contra el aspecto del establecimiento. La secuencia reabrió el debate digital sobre la libertad de expresión política, el trato entre ciudadanos y el respeto ante posturas diferentes.

(Burbuja Política/Facebook)

Una mujer sorprendió al vicepresidente José Manuel Restrepo con un piropo en Bogotá: “Papacito lindo”

Durante una aparición pública en Bogotá, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, recibió un comentario inesperado de una mujer que le lanzó varios piropos. El momento quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y generó reacciones entre los usuarios.

La escena mostró al funcionario mientras saludaba a asistentes del evento. Desde fuera de cámara, una mujer expresó: “Dios bendiga el maíz, porque qué mazorca de oso, es tan berraca. Papacito lindo, el hombre famoso camina sabroso”.

PUBLICIDAD

La frase provocó una sonrisa de Restrepo, quien reaccionó con humor ante las expresiones. El registro se difundió en plataformas digitales, donde usuarios compartieron comentarios sobre el intercambio.

El piropo al vicepresidente generó mensajes divididos en redes sociales

Entre las respuestas publicadas por internautas hubo mensajes que celebraron la espontaneidad de la mujer. “Vaya y sáquelo a bailar”, escribió una usuario en la sección de comentarios.

(Cristian Bayona/Colprensa)

Otra usuaria destacó la ocurrencia y pidió que se compartiera el mensaje completo. “Señorasa bella, enséñenos por fa… qué piropazoooo”, comentó Liliana Chincbi.

También aparecieron publicaciones con tono crítico o irónico. Una de ellas preguntó: “Señora, ¿usted vio bien?”, mientras otra persona escribió: “No la juzgo, a mí también me gustan feos”.

PUBLICIDAD

En otra de las reacciones, una usuaria afirmó: “Señora, lo dijo por todas”, acompañada por emojis afectivos. Un comentario adicional cuestionó si la intervención podría haber tenido algún pago: “¿Cuánto le pagarían?”.

Los materiales compartidos no identifican a la persona que pronunció el mensaje ni precisan la fecha exacta de la aparición pública. Tampoco se conocieron declaraciones posteriores del vicepresidente sobre el episodio.