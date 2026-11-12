Colombia

En video quedó el enfrentamiento de un barbero con uno de sus clientes al que expulsó de su negocio por Abelardo de la Espriella: “Váyase, no lo voy a motilar”

El cliente cuestionó la decisión del comerciante, quien le pidió que abandonara el local en varias oportunidades

“Váyase de mi negocio”: el cruce que quedó grabado en una barbería de Santa Marta - (Burbuja Política/Facebook)

Guardar

Un video difundido en redes sociales el 11 de noviembre de 2026 mostró una discusión entre un barbero y un cliente en Santa Marta, después de que el comerciante le pidiera al hombre que abandonara su local y le comunicara que no lo atendería tras sostener ambos una discusión política sobre el presidente Abelardo de la Espriella y el exmandatario Gustavo Petro.

La grabación generó reacciones sobre la convivencia frente a las diferencias políticas y los límites de un negocio privado para seleccionar a sus clientes.

PUBLICIDAD

Según la versión que acompaña las imágenes, el cliente sería seguidor de Abelardo de la Espriella.

El intercambio comenzó cuando el barbero rechazó continuar una conversación. “No, mejor cambiamos de tema. Es más, váyase, que no lo voy a mutilar, no lo quiero mutilar, váyase”, expresó el trabajador. La frase llamó la atención de los usuarios por el uso de “mutilar”, que podría referirse a “motilar”, una expresión coloquial utilizada en Colombia para cortar el cabello.

(Burbuja Política/Facebook)
(Burbuja Política/Facebook)

El cliente preguntó en más de una oportunidad por qué no recibía una respuesta. El dueño del establecimiento insistió: “Váyase de mi negocio, no lo voy a atender”. Luego señaló la salida y añadió: “Bien pueda, vea. Está la puerta abierta”.

PUBLICIDAD

El hombre respondió que la situación le parecía absurda y aseguró que se retiraría. “Ya me voy, yo me tengo que ir ya”, dijo antes de dirigirse hacia la puerta.

La frase sobre “la patria de Milagro” concentró la atención

Antes de que concluyera el diálogo, el barbero lanzó una expresión que quedó registrada en la grabación: “Bienvenido a la patria de Milagro”. El cliente replicó: “Bienvenido tú, que no te gusta, disfrútatela”.

El contenido que circuló en redes no identifica a los participantes ni incluye una explicación posterior de alguna de las partes.

Tras lo anterior, las redes sociales estallaron de comentarios en X, varios usuarios cuestionaron la actitud del comerciante y su decisión de expulsar al potencial cliente. Uno escribió: “Se nota que no tienes profesionalismo en tu trabajo”. Otro planteó que, sin importar quién gobierne, las personas deben continuar con sus actividades laborales.

También hubo mensajes críticos contra el cliente y contra el aspecto del establecimiento. La secuencia reabrió el debate digital sobre la libertad de expresión política, el trato entre ciudadanos y el respeto ante posturas diferentes.

(Burbuja Política/Facebook)
(Burbuja Política/Facebook)

Una mujer sorprendió al vicepresidente José Manuel Restrepo con un piropo en Bogotá: “Papacito lindo”

Durante una aparición pública en Bogotá, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, recibió un comentario inesperado de una mujer que le lanzó varios piropos. El momento quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y generó reacciones entre los usuarios.

La escena mostró al funcionario mientras saludaba a asistentes del evento. Desde fuera de cámara, una mujer expresó: “Dios bendiga el maíz, porque qué mazorca de oso, es tan berraca. Papacito lindo, el hombre famoso camina sabroso”.

La frase provocó una sonrisa de Restrepo, quien reaccionó con humor ante las expresiones. El registro se difundió en plataformas digitales, donde usuarios compartieron comentarios sobre el intercambio.

El piropo al vicepresidente generó mensajes divididos en redes sociales

Entre las respuestas publicadas por internautas hubo mensajes que celebraron la espontaneidad de la mujer. “Vaya y sáquelo a bailar”, escribió una usuario en la sección de comentarios.

El Gobierno nacional advirtió que Colombia podría entrar en cesación de pagos en 2027 si el Congreso rechaza la Ley de Rescate Económico - crédito Cristian Bayona/Colprensa
(Cristian Bayona/Colprensa)

Otra usuaria destacó la ocurrencia y pidió que se compartiera el mensaje completo. “Señorasa bella, enséñenos por fa… qué piropazoooo”, comentó Liliana Chincbi.

También aparecieron publicaciones con tono crítico o irónico. Una de ellas preguntó: “Señora, ¿usted vio bien?”, mientras otra persona escribió: “No la juzgo, a mí también me gustan feos”.

En otra de las reacciones, una usuaria afirmó: “Señora, lo dijo por todas”, acompañada por emojis afectivos. Un comentario adicional cuestionó si la intervención podría haber tenido algún pago: “¿Cuánto le pagarían?”.

Los materiales compartidos no identifican a la persona que pronunció el mensaje ni precisan la fecha exacta de la aparición pública. Tampoco se conocieron declaraciones posteriores del vicepresidente sobre el episodio.

Temas Relacionados

BarberoVideos viralesAbelardo de la EspriellaGobierno De la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Retiraron escultura de Diomedes Díaz en Valledupar: alcaldía anunció que intervendrá las estatuas de otras figuras del vallenato

La administración también anunció una revisión de otros monumentos vallenatos. El plan contempla intervenciones en las esculturas de Martín Elías, Kaleth Morales, Jorge Oñate, Iván Villazón, Peter Manjarrés y Carlos Vives, además del busto de Leandro Díaz, sus placas y pedestales

Retiraron escultura de Diomedes Díaz en Valledupar: alcaldía anunció que intervendrá las estatuas de otras figuras del vallenato

Corte Suprema tomó importante decisión sobre congresistas del Pacto Histórico que no asistieron a la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali: los habían acusado de prevaricato por omisión y fraude procesal

La Sala de Instrucción del alto tribunal concluyó que no encontró elementos suficientes para avanzar con las cinco denuncias radicada por presunto prevaricato por omisión y fraude procesal, relacionadas con la inasistencia de los legisladores a la ceremonia

Corte Suprema tomó importante decisión sobre congresistas del Pacto Histórico que no asistieron a la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali: los habían acusado de prevaricato por omisión y fraude procesal

Este es el lujoso chupete que le regalaron a Kairo, el hijo de Karina García y Kris R: tendría diamantes incrustados

El cantante compartió una imagen del accesorio personalizado que recibió su hijo recién nacido junto a Karina García

Este es el lujoso chupete que le regalaron a Kairo, el hijo de Karina García y Kris R: tendría diamantes incrustados

El representante Santiago Osorio cuestionó la ausencia del gerente del Fondo Milagro en el Congreso: “No da la cara porque no ha puesto un tornillo”

El congresista afirmó que Jaime Uribe remitió un escrito de 11 páginas el día de la sesión, tras justificar su ausencia por un viaje a Roldanillo con el presidente Abelardo de la Espriella

El representante Santiago Osorio cuestionó la ausencia del gerente del Fondo Milagro en el Congreso: “No da la cara porque no ha puesto un tornillo”

Quien era ‘Negro Perea’, el cabecilla del Clan del Golfo que fue abatido en bombardeo ordenado por Abelardo de la Espriella en Antioquia: era mano derecha de ‘Chiquito Malo’ y de ‘Gonzalito’

El cabecilla del frente Manuel Alexander Ariza murió durante un despliegue aéreo en Tarazá, junto a siete presuntos integrantes armados, tras un operativo conjunto donde las tropas estatales destruyeron su campamento e incautaron fusiles y explosivos

Quien era ‘Negro Perea’, el cabecilla del Clan del Golfo que fue abatido en bombardeo ordenado por Abelardo de la Espriella en Antioquia: era mano derecha de ‘Chiquito Malo’ y de ‘Gonzalito’
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Este es el lujoso chupete que le regalaron a Kairo, el hijo de Karina García y Kris R: tendría diamantes incrustados

Este es el lujoso chupete que le regalaron a Kairo, el hijo de Karina García y Kris R: tendría diamantes incrustados

Anuel AA acusó a Karol G de robarlo al final de su relación: las redes sociales reaccionaron

Así quedó el Top 10 de ‘MasterChef Celebrity’: Jimmy Vásquez quedó eliminado

Fonseca recibió homenaje de jóvenes talentos de la Fundación Latin Grammy en Las Vegas: así fue la presentación

Bogotá recibirá feria del cacao tras récord de US$413 millones en exportaciones y un sector que sostiene a 65.000 familias

Deportes

Jefferson Lerma se quedó sin técnico: Crystal Palace despidió a Pierre Sage y sigue en zona de descenso de la Premier League de Inglaterra

Jefferson Lerma se quedó sin técnico: Crystal Palace despidió a Pierre Sage y sigue en zona de descenso de la Premier League de Inglaterra

Luis Díaz ya entrena con el Bayern Múnich y está en la etapa final de su recuperación: cuándo podría volver a jugar

Así ve la prensa chilena el encuentro de la fecha FIFA ante Colombia: “Estos partidos son para medirnos”

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el amistoso de la Tricolor por la última fecha FIFA del 2026

Murió Javier ‘Toro’ Tamayo, histórico delantero del fútbol colombiano y dueño de un récord con la selección Colombia