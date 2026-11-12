Colombia

Cayó en Medellín alias Zorro, exparamilitar y cabecilla de ‘La Cordillera’: estuvo en las AUC bajo el mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso

Wilmar Benítez Morales, el líder financiero de la empresa criminal que opera en el Eje Cafetero y Antioquia, obtenía rentas criminales de hasta $5.000 millones mensuales

Alias Zorro tenía un prontuario criminal de 26 años (Dijín)
Alias Zorro tenía un prontuario criminal de 26 años (Dijín)
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La Policía Nacional de Colombia confirmó el jueves 12 de de 2026 la captura en Medellín de Wilmar Benítez Morales, alias Zorro, señalado como cabecilla del componente de narcotráfico y finanzas del grupo delincuencial organizado La Cordillera.

El hoy detenido coordinaba una red de más de 50 personas y administraba rentas ilícitas que alcanzarían los $5.000 millones mensuales.

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Durante el procedimiento, los investigadores incautaron cuatro teléfonos celulares y un morral con agendas y manuscritos.

El informe de la Policía indicó que esos elementos serán analizados para establecer posibles vínculos operativos, financieros y logísticos de la empresa criminal Cordillera en Antioquia y el Eje Cafetero.

Wilmar Benítez Morales, alias Zorro, integró el Bloque Bananero de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) bajo el mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso (Dijín)

Las millonarias rentas mensuales que captaba alias Zorro con La Cordillera

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, Benítez Morales era uno de los encargados de articular el componente financiero de La Cordillera.

Las labores de inteligencia e investigación financiera atribuyen a esa red el movimiento ilícito cercano a $5.000 millones mensuales, y que era producto de actividades asociadas con el tráfico de estupefacientes, extorsiones, homicidios selectivos y otros delitos que integran las rentas de la organización.

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El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, afirmó que Benítez Morales se desempeñaba como hombre de confianza y subordinado directo de Ferney Vélez Hernández, alias Garra, a quien las autoridades identifican como uno de los mandos de La Cordillera, y que fue capturado en Bogotá a mediados de noviembre de 2016.

El hoy detenido era uno de los cabecillas históricos que operaba con menor exposición pública dentro de la organización.

Sobre las más de 50 personas que estaban bajo sus órdenes, el coronel Sanabria detalló que estas participaban en el cobro de rentas ilegales, extorsiones, ajustes de cuentas, venta de drogas y homicidios selectivos en Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda.

En medio de una vía principal de la capital antioqueña cayó "Zorro" (Dijín)
En medio de una vía principal de la capital antioqueña cayó "Zorro" (Dijín)

El historial criminal de “Zorro”: habría ingresado a La Cordillera entre 2008 y 2010

La Policía señaló en su reporte que el historial criminal de alias Zorro supera los 26 años.

Sus primeros vínculos con estructuras armadas ilegales se remontan al Bloque Bananero de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El vocero de la Dijín destacó que Benítez Morales hizo parte de esa estructura bajo el mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, y su desmovilización se habría producido en 2005.

Años después, entre 2008 y 2010, habría ingresado a La Cordillera, una organización con presencia histórica en el Eje Cafetero.

Salvatore Mancuso - Carlos Castaño
Alias Zorro estuvo bajo las filas de Salvatore Mancuso (izq.) y Carlos Castaño, líderes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia -AUC (Colprensa)

Dentro de esa estructura, habría ascendido bajo las órdenes de cabecillas conocidos como José Fabián Guzmán Patiño, alias Niño Fabián; y Bernardo Ángel Ocampo, alias Berny.

La Policía le atribuye funciones como jefe de zona, encargado del brazo armado, responsable de oficinas de cobro, jefe de extorsiones y coordinador de homicidios selectivos, principalmente en Risaralda.

Ese recorrido habría permitido que alcanzara un lugar de coordinación dentro de las redes de narcotráfico y de financiación de La Cordillera.

La investigación busca determinar si las anotaciones y dispositivos incautados permiten identificar nuevos integrantes de la red o rutas utilizadas para movilizar recursos.

El líder de 'La Cordillera' entró a las filas de la empresa criminal luego de desmovilizarse de las AUC (Dijín)
El líder de 'La Cordillera' entró a las filas de la empresa criminal luego de desmovilizarse de las AUC (Dijín)

En 2015 recibió una condena por concierto para delinquir

Alias Zorro fue condenado en 2015 a cuatro años y siete meses de prisión.

De acuerdo con la Policía, el hoy detenido aceptó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión y narcotráfico, por hechos ocurridos entre 2012 y 2015.

La nueva captura corresponde a una orden judicial distinta y se relaciona con los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado.

El ente investigador analizará los equipos y documentos recuperados durante el operativo. Los cuatro celulares pueden contener información sobre comunicaciones, contactos, transferencias y movimientos operativos, mientras que las agendas y manuscritos podrían aportar datos sobre la estructura interna de la organización.

Tras la detención en Medellín, alias Zorro y los elementos incautados quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación.

La captura se realizó por orden judicial en una operación conjunta de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y la Fiscalía General de la Nación.

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