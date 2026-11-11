Colombia

Verónica Alcocer habló de las acusaciones de Eva Ferrer por el supuesto transporte de drogas en un viaje oficial a Venezuela: “Pido respeto”

La ex primera dama es señalada de haber estado detrás de un supuesto traslado de estupefacientes, armas y dinero durante un viaje oficial que hizo a Venezuela

Verónica Alcocer aseguró que se pondrá a disposición de la justicia ante la investigación que se adelante por las acusaciones de Eva Ferrer en su contra (Andrea Puentes/Presidencia - Presidencia)
Verónica Alcocer aseguró que se pondrá a disposición de la justicia ante la investigación que se adelante por las acusaciones de Eva Ferrer en su contra (Andrea Puentes/Presidencia - Presidencia)
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Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia, se pronunció nuevamente sobre las declaraciones que hizo Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Niñez, en su contra, relacionadas con el supuesto transporte de estupefacientes, armas y dinero durante un viaje oficial que hizo a Venezuela.

En una publicación en su cuenta de X, Alcocer, expareja del expresidente Gustavo Petro, aseguró que se pondrá a disposición de las autoridades que están investigando los hechos. Asimismo, solicitó que se respete su derecho a la presunción de inocencia.

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Desde el primer momento he manifestado mi disposición a comparecer y esclarecer los hechos. Mi abogado ya radicó el poder y solicitó las garantías para ejercer mi defensa. Pido respeto por el debido proceso y mi presunción de inocencia”, precisó la ex primera dama en su publicación.

El mensaje surgió luego de que su defensa, el abogado Ricardo Gaviria, publicara un comunicado en el que confirmó que ya se tiene conocimiento del despacho que está al frente de la investigación. Indicó que, teniendo claro eso, radicó un poder y solicitó ejercer la defensa de Verónica Alcocer en ese proceso.

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“El 13 de octubre solicitamos a la Fiscal General y al Vicefiscal General que nos informaran dónde se investigaban esos hechos. Vencido el término para responder, tuvimos que insistir. Las respuestas recibidas nos remitieron a otras dependencias sin identificar esta actuación. Solo hoy, gracias a la información difundida por Ricardo Ospina y Blu Radio, conocimos el despacho que la adelanta”, precisó.

Añadió: “Aunque los señalamientos sean de oídas y hayan sido controvertidos por su supuesta fuente, deben investigarse: atribuyen a un viaje oficial el transporte de drogas, armas y dineros ilícitos, comprometiendo también la imagen de Colombia. Por eso exigimos rigor, transparencia y, sobre todo, lealtad”.

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