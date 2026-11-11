Canciller Omar Bula ofreció disculpas al Partido Demócrata de Estados Unidos por antiguos comentarios en redes sociales: “No reflejan mis opiniones actuales”

El ministro aclaró que sus publicaciones fueron realizadas antes de llegar a la Cancillería, en el contexto de una elección presidencial estadounidense, pero reconoció que esa circunstancia no lo exime de responsabilidad por sus declaraciones (Cancillería de Colombia)

Guardar

El canciller Omar Bula envió una carta dirigida a los líderes y miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos para ofrecer disculpas por los comentarios que publicó en redes sociales sobre integrantes de esa colectividad antes de asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el documento, fechado el 10 de noviembre, el funcionario reconoció el carácter de sus expresiones y manifestó su arrepentimiento por las ofensas que pudieron ocasionar.

La comunicación se conoce después de que el 4 de noviembre volvieran a circular varias publicaciones antiguas del ministro, luego de que el Partido Demócrata recuperara las mayorías en el Congreso estadounidense.

PUBLICIDAD

Entre las expresiones que quedaron bajo escrutinio aparecen referencias a los demócratas como “infelices” y “amantes de la ilegalidad”. En otras publicaciones, Bula llegó a calificar a esa colectividad como una “porquería” y difundió afirmaciones relacionadas con un supuesto fraude en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, en las que Joe Biden derrotó a Donald Trump.

Los mensajes, en los que Bula se refirió a figuras del sector progresista de Estados Unidos, generaron cuestionamientos sobre su relación con esa fuerza política y las implicaciones que podrían tener para los vínculos diplomáticos entre ambos países. Aunque las publicaciones fueron realizadas meses antes de su posesión, la controversia también puso sobre la mesa la posibilidad de una eventual salida del canciller, una opción que no se ha concretado.

PUBLICIDAD

¿Qué respondió Omar Bula en su carta al Partido Demócrata?

Bula aseguró que sus opiniones han evolucionado y que los mensajes difundidos anteriormente no representan sus posiciones actuales ni la postura oficial del Gobierno de Abelardo de la Espriella (Erin Schaff/REUTERS)

En el primer apartado del documento, el ministro reconoció que el lenguaje empleado en sus publicaciones no fue apropiado y ofreció disculpas directamente a los dirigentes de esa colectividad. “Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas por los comentarios que hice en publicaciones anteriores en redes sociales sobre dirigentes del Partido Demócrata. El lenguaje que utilicé fue inapropiado e irrespetuoso, y lamento tanto haber empleado esas expresiones como la ofensa que pudieron causar”, señaló Bula.

Según explicó, los mensajes corresponden a un periodo anterior a su llegada a la Cancillería y estuvieron relacionados con una elección presidencial estadounidense. Sin embargo, aclaró que ese contexto no lo exime de la responsabilidad por sus declaraciones.

PUBLICIDAD

“Esas publicaciones fueron escritas mucho antes de que asumiera el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, en el contexto de una determinada elección presidencial. Aunque ese contexto ayuda a explicar las circunstancias en las que fueron realizadas, no disminuye mi responsabilidad por lo que escribí”, señaló el jefe de cartera.

En su carta, Bula reiteró su compromiso con una relación bipartidista entre Colombia y Estados Unidos y defendió la importancia de mantener canales de diálogo y cooperación tanto con el Partido Demócrata como con el Republicano (suministrada a Infobae Colombia)

En ese mismo apartado, Bula aseguró que las expresiones difundidas en redes sociales no corresponden a sus posiciones actuales ni a las del Gobierno de Abelardo de la Espriella. “Mi perspectiva ha evolucionado desde entonces y esos mensajes no reflejan las opiniones que tengo actualmente. Tampoco representan, de ninguna manera, la posición del Gobierno de Colombia bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella (sic)”, afirmó.

PUBLICIDAD

En el cierre de su carta, Bula reiteró que su responsabilidad como jefe de la diplomacia colombiana implica representar al país con respeto, apertura y disposición al diálogo. Asimismo, manifestó que pretende que esos principios se reflejen en sus actuaciones y en la relación con los interlocutores internacionales.

El canciller Omar Bula sostuvo que la relación de Colombia con Estados Unidos debe mantenerse al margen de las diferencias políticas y los ciclos electorales (Cancillería de Colombia)

“La relación entre Colombia y Estados Unidos merece continuidad y cuidado, y debe estar fundamentada en el respeto mutuo y el bipartidismo. Debemos esforzarnos por mantenerla, independientemente de las diferencias políticas y los ciclos electorales”, concluyó el canciller de Colombia.