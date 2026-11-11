El gol de James Rodríguez “le lavó la cara a un Atlético Nacional sin profundidad”: la nueva crítica de Carlos Antonio Vélez

James Rodríguez marcó su primer gol con Atlético Nacional, pero Carlos Antonio Vélez criticó el nivel del equipo ante Once Caldas por Copa Colombia - crédito Colprensa

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Atlético Nacional salvó un empate 1-1 ante Once Caldas en la ida de las semifinales de la Copa Colombia, disputada en Manizales. El equipo marcó la igualdad en los últimos minutos, frente a un rival que jugaba con un hombre menos, con una anotación de James Rodríguez.

Sin embargo, para Carlos Antonio Vélez, el gol de James Rodríguez no modificó la evaluación sobre el rendimiento del Verde en el estadio Palogrande. El equipo se complicó durante el partido y estuvo cerca de perder el primer duelo, ya que Once Caldas logró hacerle daño en momentos precisos. La expulsión y una desconcentración del local permitieron el empate.

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La serie seguirá abierta hasta el martes 17 de noviembre, cuando los equipos se enfrentarán en Medellín. Antes, el sábado 14, volverán a medirse por la última fecha de la Liga BetPlay, en un encuentro en el que Once Caldas buscará su clasificación a los cuadrangulares.

“Nacional no puede cerrar un partido con su arco en cero”

A través de su cuenta en la red social X, el periodista de Win Sports afirmó que, más allá del valor del gol del volante ―porque es el primero con el verde desde su llegada el 10 de septiembre―, no deja de lado el hecho de que el cuadro antioqueño no realizó su mejor encuentro.

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“El golazo marcado por James anoche no solo rompe su sequía personal, sino que le lava la cara a un Nacional sin profundidad, sin llegadas claras y superado por un equipo que con menos le ganó la espalda por banda siempre y, por falta de definición y un par de grandes atajadas de Armani, no le ganó. En solo el 30% de los juegos, el verde deja su arco en cero. Claro que hay ‘justificación’... las ‘convocatorias’”, dijo.

Según Carlos Antonio Vélez, el mal juego de Nacional en las semifinales de Copa Colombia quedó en segundo plano por el gol de James Rodríguez - crédito @velezfutbol/X

Previo a eso, en otra publicación tras el juego, Vélez explicó cómo fue el encuentro: “El golazo de James le dio a Nacional un sufrido empate ante el Once Caldas. La falta de profundidad y, por ende, la escasez de llegadas, pese a tener la pelota más tiempo, impidieron la creación de verdadero peligro en el arco rival. El local llegó varias veces, cómodo en el PT, pero cedió el balón al verde en la segunda parte”.

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“Una rápida acción por banda le había dado al blanco un gol que se venía venir por la superioridad ejercida por las alas y los movimientos de picoteo de Zapata que desajustaron”, mencionó el comunicador, por la anotación de Luis Felipe Gómez en el primer tiempo.

Carlos Antonio Vélez entregó su opinión sobre lo que fue el empate 1-1 entre Once Caldas y Atlético Nacional - crédito @velezfutbol/X

El periodista finalizó al decir que “en la recta final y con 10 jugadores cada equipo, un balón al área es recepcionado por James con el pecho y, luego de bajar, le pegó a un palo, salvando así los muebles. Una vez más, Nacional no puede cerrar un partido con su arco en cero y es el primer gol de James en 976 minutos jugados hasta ahora”.

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“Las alternativas que teníamos no eran muchas”

En rueda de prensa, el técnico de Nacional, Lucas González, habló sobre el juego de Once Caldas y afirmó que no le sorprendió porque lo tenía analizado por sus últimos encuentros en copa y Liga BetPlay: “El juego de ellos es simple, pero es muy efectivo. Es un equipo al que le gusta tener el balón, pero que sale muy rápido a las contras y se defiende muy bien, por eso han encajado tan pocos goles”.

“Logran marcar ese gol y después lógicamente están contentos con ese resultado y nosotros tenemos que ajustar en la mitad con ubicación de jugadores. Las alternativas que teníamos para los cambios no eran muchas, no eran suficientes, pero la verdad es que con las ubicaciones mejoramos y la actitud de los chicos ha sido impecable para intentar ganar el partido y lo empatamos, ahora nos queda el partido de vuelta”.

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Once Caldas empató 1-1 ante Atlético Nacional en la ida de las semifinales en la Copa Colombia - crédito Santiago Álvarez - Colprensa

Pese a eso, una queja del bogotano fue la cantidad de bajas por los llamados a las selecciones Colombia, tanto de mayores como de juveniles: “Tenemos cinco jugadores con la selección sub-17. Tenemos dos jugadores, uno de ellos titular, Felipe Marín, y nuestro tercer lateral con la selección sub-20, y después tenemos a dos jugadores con la selección mayor. Estamos muy orgullosos de que todos ellos estén allá, pero cuando se te juntan tres convocatorias juntas y pierdes ocho jugadores del equipo profesional, pues lógicamente las variantes se te limitan”.