Chayanne en Colombia: ‘setlist’ del cantante y todo lo que debe tener en cuenta para asistir a sus presentaciones en el país

Chayanne iniciará el próximo 12 de noviembre su serie de cuatro conciertos en Colombia (@chayanne/Instagram)

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Chayanne se presenta este jueves 12 de noviembre en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga, la primera de cuatro fechas que el cantante puertorriqueño ofrecerá en Colombia como parte de su gira Bailemos Otra Vez Tour.

Tras el concierto en la capital santandereana, el artista continuará el 14 de noviembre en el estadio de béisbol Édgar Rentería de Barranquilla, el 19 de noviembre en la DaviArena de Sabaneta, en el área metropolitana de Medellín, y cerrará el ciclo el 21 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

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El paso del 'Bailemos Otra Vez Tour' incluye presentaciones en Bucaramanga, Barranquilla, Sabaneta y Bogotá - crédito @chayanne/Instagram

Se trata del regreso del artista al país tras su paso por Colombia en mayo de 2025, cuando se presentó en el Festival Vallenato y agotó el aforo del Coliseo MedPlus en la capital.

Los cierres viales en Bucaramanga

El Plan de Manejo de Tráfico dispuesto para la fecha de Bucaramanga contempla dos fases. Según detalló la Alcaldía de la ciudad en un comunicado, el primer cierre vial dará inicio a las 10:00 p. m. del miércoles 11 de noviembre, con restricciones en la carrera 30, entre calles 14 y 11, en sentido sur-norte, y en la calle 14, entre carreras 33A y 30, en sentido oriente-occidente.

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La segunda fase inicia a la 1:00 p. m. del jueves 12 de noviembre e incluye las intersecciones de la carrera 29 con calles 11, 12, 13 y 13A, la carrera 30 entre calles 10 y 16, y la calle 14 desde la carrera 28 hasta la carrera 32B, en ambos sentidos. También habrá cierres en la avenida Eduardo Santos, desde la carrera 28 hasta la rotonda del estadio, y en los cruces de la calle 16 con carreras 29, 30 y 31, además de la calle 17 con carreras 32 y 32A. Estos últimos puntos permanecerán cerrados hasta la 1:00 a. m. del viernes 13 de noviembre.

El estadio Américo Montanini de Bucaramanga recibirá la presentación de Chayanne - crédito Atlético Bucaramanga

Como alternativas de circulación, las autoridades habilitaron la calle 10 en sentido oriente-occidente, la carrera 28 con calle 10 de norte a sur, la carrera 29 desde la calle 14 en sentido sur-norte y la calle 17 desde la carrera 33A hacia el occidente. También estarán disponibles la carrera 32B desde la calle 14 en sentido norte-sur y la carrera 33A desde la calle 14, en ambos sentidos.

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Boletería y advertencia sobre canales no autorizados

La venta de entradas se gestiona a través de distintas plataformas según la ciudad: La Tiquera es la responsable en Bucaramanga; TaquillaLive opera la venta general para Bogotá y Barranquilla, mientras que Tuboleta funciona como la tiquetera habilitada para la fecha de Medellín.

Chayanne advirtió sobre la comercialización no autorizada de beneficios VIP y encuentros con seguidores - crédito @chayanne/Instagram

El artista difundió además una advertencia a través de sus redes sociales sobre la reventa de beneficios no autorizados. Según el comunicado, los Meet & Greets y los accesos VIP de las próximas fechas de la gira “se gestionan exclusivamente a través de CMN Events, por medio de sus canales oficiales”.

El mensaje agrega: “Hemos recibido información sobre personas que están ofreciendo estos beneficios a través de medios no autorizados, por lo que recomendamos al público tener precaución y verificar cualquier información antes de realizar un pago o compartir sus datos personales”.

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Chayanne confirmó su llegada a la ciudad

El artista puertorriqueño confirmó su arribo al país por medio de mensajes en redes sociales - crédito @chayanne/Instagram

A través de sus historias de Instagram, el artista compartió un registro de uno de sus shows recientes con el mensaje “Mañana nos vemos, Bucaramanga”, acompañado de emojis de la bandera colombiana.

En otra publicación, Chayanne apareció en la habitación de un hotel con una taza en la mano y escribió: “Por aquí con ganas de un buen café colombiano”.

El repertorio de la gira en Colombia

El Bailemos Otra Vez Tour arrancó en agosto de 2024 en Estados Unidos y ya incluyó presentaciones en España y distintos países de Latinoamérica, Colombia incluída.

El repertorio combina canciones del álbum homónimo, publicado en 2023, con clásicos del cantante. El espectáculo cuenta con músicos en vivo y una puesta en escena pensada para integrar a distintas generaciones de seguidores, capaces de reconocer los cambios de estilo que atravesó la carrera del artista a lo largo de más de cuatro décadas.

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En cada una de las cuatro fechas, se espera que el repertorio de Chayanne contemple el siguiente orden de canciones:

Bailemos otra vez / Salomé / Boom Boom El centro de mi corazón Provócame Cuidarte el alma / Atado a tu amor La clave / Baila baila Y tú te vas (Franco de Vita cover) Yo te amo / Volver a nacer / Completamente enamorados Palo bonito / Este ritmo se baila así Fiesta en América Si nos quedara poco tiempo Te amo y punto Humanos a Marte Como tú y yo Madre Tierra (Oye) Dejaría todo Tiempo de vals Bailando bachata Torero