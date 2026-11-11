Italia vs. Francia: hora y dónde ver en Colombia el partido que se jugará en el Giuseppe Meazza por la Nations League

Francia e Italia se enfrentarán por la Nations League y el partido se podrá ver en Colombia - (@o.dembele7/Instagram/Reuters)

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Italia y Francia definirán buena parte de sus opciones de avanzar a los cuartos de final de la UEFA Nations League 2026-2027 cuando se enfrenten el jueves 12 de noviembre de 2026 en Milán. El partido, correspondiente a la quinta fecha del Grupo 1 de la Liga A, comenzará a las 2:45 p. m., hora de Colombia, y 8:45 p. m. hora local, en el estadio Giuseppe Meazza, conocido mundialmente como San Siro.

El encuentro se podrá ver en Colombia por ESPN y mediante la plataforma Disney+ en su Plan Premium. Italia será local en un escenario con capacidad para más de 75.000 espectadores y buscará recortar la distancia que la separa de Francia, líder de la zona cuando solo restará una jornada para el final de la fase de grupos.

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La UEFA Nations League es el torneo de selecciones europeas organizado por la UEFA. La Liga A reúne a los equipos de mayor nivel y sus grupos definen a los clasificados a los cuartos de final, programados para marzo de 2027. Francia llega primera con 10 puntos en cuatro partidos; Italia suma siete unidades y necesita un resultado favorable para conservar opciones reales de terminar en la cima.

Mbappe será baja con Francia para enfrentar a Italia - (REUTERS/Murad Sezer)

Tabla de posiciones Nations League

El árbitro será el rumano István Kovács, designado para dirigir un duelo que puede definir el liderazgo del Grupo 1. Francia aseguraría su clasificación a los cuartos de final con una victoria, mientras que Italia necesita imponerse ante su público para llegar con posibilidades a la última fecha, que se jugará el domingo 15 de noviembre de 2026.

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Así está la tabla de posiciones del Grupo 1 de la Liga A antes de la quinta jornada:

Francia: 10 puntos - 4 partidos jugados - 7 goles a favor - 2 goles en contra - diferencia de gol de +5

Italia: 7 puntos - 4 partidos jugados - 8 goles a favor - 5 goles en contra - diferencia de gol de +3

Bélgica: 6 puntos - 4 partidos jugados - 6 goles a favor - 5 goles en contra - diferencia de gol de +1

Turquía: 0 puntos - 4 partidos jugados - 2 goles a favor - 11 goles en contra - diferencia de gol de -9

Cómo llegan Italia y Francia al partido de la Nations League

Últimos partidos de Italia

Italia afrontará el compromiso después de vencer 3-1 a Turquía el 5 de octubre de 2026, en la cuarta fecha de la Nations League. Antes de ese resultado, la selección italiana igualó 1-1 con Francia el 2 de octubre de 2026 en el Stade de France de París, un partido en el que Alessandro Bastoni marcó el empate tras un gol de Michael Olise.

Italia comenzó la competencia con una derrota 2-0 como local ante Bélgica - (EFE/EPA/STRINGER)

El equipo italiano comenzó la competencia con una derrota 2-0 como local ante Bélgica, el 25 de septiembre de 2026, pero reaccionó con una victoria 4-1 frente a Turquía, el 28 de septiembre. Posteriormente, el empate en Francia y el triunfo ante Turquía le permitieron ubicarse en el segundo lugar del grupo.

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Estos son los últimos cinco partidos de Italia:

5 de octubre de 2026 - UEFA Nations League: Italia 3-1 Turquía

2 de octubre de 2026 - UEFA Nations League: Francia 1-1 Italia

28 de septiembre de 2026 - UEFA Nations League: Turquía 1-4 Italia

25 de septiembre de 2026 - UEFA Nations League: Italia 0-2 Bélgica

7 de junio de 2026 - Partido amistoso: Grecia 0-1 Italia

Últimos partidos de Francia

Francia llega a Milán como líder invicta del Grupo 1. El conjunto dirigido por Zinedine Zidane ganó tres encuentros y empató uno en las cuatro primeras jornadas, con siete goles anotados y apenas dos recibidos. Una victoria en San Siro le garantizaría el primer puesto antes de recibir a Turquía en la última fecha.

Francia ganó tres encuentros y empató uno en las cuatro primeras jornadas, con siete goles anotados y apenas dos recibidos - (EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH)

En su presentación más reciente, Francia derrotó 4-1 a Bélgica el 5 de octubre de 2026. Antes había empatado 1-1 con Italia, vencido 1-0 a Bélgica como visitante y superado 1-0 a Turquía fuera de casa. El equipo francés también disputó el Mundial de Norteamérica 2026: perdió 6-4 ante Inglaterra el 19 de julio de 2026.

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Estos son los últimos cinco partidos de Francia:

5 de octubre de 2026 - UEFA Nations League: Francia 4-1 Bélgica

2 de octubre de 2026 - UEFA Nations League: Francia 1-1 Italia

28 de septiembre de 2026 - UEFA Nations League: Bélgica 0-1 Francia

25 de septiembre de 2026 - UEFA Nations League: Turquía 0-1 Francia

19 de julio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Inglaterra 6-4 Francia