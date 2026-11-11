Colombia

Este el paso a paso para votar en la final de ‘Yo Me Llamo Mini 2026′ y apoyar a su artista favorito completamente gratis

Los televidentes pueden elegir entre los imitadores de Ángela Aguilar, Vicente Fernández y Whitney Houston mediante la plataforma digital oficial de Caracol Televisión

Yo Me Llamo Mini 2026 abrió las votaciones para elegir al ganador (@yomellamo @caracoltv/ Instagram)
Yo Me Llamo Mini 2026 abrió las votaciones para elegir al ganador (@yomellamo @caracoltv/ Instagram)
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Los televidentes de Yo Me Llamo Mini 2026 ya pueden participar en la elección del ganador. La votación es gratuita y está habilitada para escoger entre los tres imitadores que llegaron a la final: Mini Ángela Aguilar, Mini Vicente Fernández y Mini Whitney Houston.

El proceso se realiza a través del portal oficial de Caracol Televisión y permite emitir un primer voto sin necesidad de crear una cuenta. Quienes completen un registro con sus datos podrán realizar una segunda votación por el participante de su preferencia.

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La fase definitiva del concurso infantil reúne a tres exponentes que representaron a artistas de distintos géneros musicales. La decisión del público será clave para definir cuál de ellos obtiene el reconocimiento en esta edición de Yo Me Llamo Mini.

Los tres finalistas de ‘Yo Me Llamo Mini’

La competencia llegó a su instancia final con los imitadores de Ángela Aguilar, Vicente Fernández y Whitney Houston. Los tres participantes deberán recibir el respaldo de los televidentes a través de la plataforma digital dispuesta para la votación.

Cada usuario puede elegir a un solo finalista por voto. El sistema muestra los nombres de los concursantes y un botón de selección que permite confirmar la decisión antes de que quede registrada.

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La votación se encuentra disponible desde el martes 10 hasta la noche del miércoles 11 de noviembre. Caracol Televisión indicó que el mecanismo no requiere intermediarios ni pagos, por lo que los usuarios deben ingresar únicamente al sitio web oficial para participar.

Paso a paso para votar gratis por un finalista

Para emitir el primer voto en la final de Yo Me Llamo Mini, los usuarios deben seguir estos pasos:

  • 1. Ingresar al portal oficial: www.caracoltv.com/yomellamomini
  • 2. Ubicar los nombres de Mini Ángela Aguilar, Mini Vicente Fernández o Mini Whitney Houston.
  • 3. Dar clic sobre el botón de votación correspondiente al participante elegido.
  • 4. Confirmar la selección.
  • 5. Esperar el mensaje que confirma que el voto fue registrado con éxito.

Después de completar ese proceso, la plataforma mostrará una opción para volver a participar. Para acceder al segundo voto, el usuario debe seleccionar el botón “Ingresar aquí” y completar el registro solicitado.

El registro permite realizar una segunda votación

El segundo voto requiere crear una cuenta o iniciar sesión si la persona ya se encuentra registrada en el portal. Para ello, deberá ingresar una dirección de correo electrónico, autorizar el tratamiento de datos personales y aceptar los términos y condiciones.

Luego, el sistema pedirá información como nombres, apellidos, número de celular y tipo de documento. Una vez completados esos datos, el usuario recibirá en el correo registrado un código de validación de seis dígitos.

Ese código debe escribirse en la plataforma dentro del tiempo establecido. Si vence el plazo, será necesario solicitar uno nuevo para continuar con el proceso. Tras verificar la cuenta, volverán a aparecer los tres finalistas y el usuario podrá elegir nuevamente a su favorito.

Después de confirmar la segunda selección, el portal notificará que el nuevo voto fue registrado correctamente. Con ese mensaje, la participación habrá finalizado.

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