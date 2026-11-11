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Leyendas del fútbol profesional colombiano se enfrentarán a las de España en territorio cafetero: cuándo y cuánto vale la boleta

El partido se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y tendrá un componente solidario para apoyar a los damnificados por el terremoto de agosto

La selección Colombia enfrentará a leyendas del fútbol español el viernes 11 de diciembre - (Conmebol/RTVE)
La selección Colombia enfrentará a leyendas del fútbol español el viernes 11 de diciembre - (Conmebol/RTVE)
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Las leyendas de Colombia y España se enfrentarán el viernes 11 de diciembre de 2026 en Medellín, en un partido de exhibición que reunirá a exfutbolistas de distintas generaciones de ambas selecciones.

El encuentro, llamado Duelo de Leyendas, se jugará a las 7:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot y formará parte del lanzamiento de Colombia Leyends, un proyecto dedicado a vincular a antiguos jugadores con el público y a impulsar acciones sociales.

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El partido tendrá como eje la presencia de figuras que representaron a Colombia en grandes ciclos de su historia y de futbolistas españoles que integraron una de las etapas más exitosas de su selección.

La organización anunció que Fredy Guarín será el capitán del equipo colombiano, mientras que la delegación europea contará con José Antonio Camacho como entrenador y con Salva Ballesta entre sus representantes.

El estadio Atanasio Girardot atraviesa un proceso de modernización iniciado en 2026. La Alcaldía de Medellín proyectó ampliar su capacidad hasta 60.000 espectadores, aunque las obras se desarrollan sin detener por completo la programación deportiva y cultural del recinto.

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Las entradas estarán disponibles en TaquillaOne y Viva Tickets, con precios desde $60.000, según la ubicación elegida.

  • Norte: $60.000
  • Sur: $60.000
  • Oriental alta: $80.000
  • Oriental baja: $70.000
  • Occidental alta: $110.000
  • Occidental baja: $95.000
  • Occidental platea: $300.000
  • Occidental VIP: $400.000
  • Oriental gramilla: $800.000
  • Occidental gramilla sur: $700.000
  • Occidental gramilla norte: $700.000
Los precios de boletería para el partido de leyendas de Colombia ante España - (@colombia.leyends/Instagram)
Los precios de boletería para el partido de leyendas de Colombia ante España - (@colombia.leyends/Instagram)

Leyendas del fútbol profesional colombiano

La nómina colombiana anunciada incluye a Carlos “El Pibe” Valderrama, Faustino Asprilla, Óscar Córdoba, Faryd Mondragón, Mario Alberto Yepes, Macnelly Torres, Teófilo Gutiérrez y Guarín. También fueron mencionados Cristian Zapata, Pablo Armero, Giovanni Moreno, Giovanny Hernández, Elkin Soto y Javier “Choronta” Restrepo. La lista reúne jugadores que participaron en diferentes procesos de la selección nacional desde la década de 1990 hasta los años posteriores al Mundial de Brasil 2014.

Valderrama representa a la generación que devolvió a Colombia a la Copa Mundial después de 28 años: disputó los torneos de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. En total, jugó 111 partidos con la selección colombiana y marcó 11 goles. Su presencia conecta el encuentro con una etapa en la que el combinado nacional alcanzó los octavos de final en Italia, el 1 de julio de 1990, tras igualar 1-1 con Alemania en la fase de grupos.

Mondragón, por su parte, integró el plantel de Estados Unidos 1994, debutó en una Copa del Mundo en Francia 1998 y volvió a competir en Brasil 2014. El 24 de junio de 2014, ingresó ante Japón con 43 años y tres días y se convirtió en el jugador de mayor edad en disputar un Mundial. Yepes fue uno de los referentes defensivos del equipo que clasificó a Colombia a Brasil 2014, torneo en el que el país alcanzó los cuartos de final por primera vez.

El intercambio de las camisetas que se usarán en el partido de leyendas entre Colombia y España - (@fguarin13/Instagram)
El intercambio de las camisetas que se usarán en el partido de leyendas entre Colombia y España - (@fguarin13/Instagram)

¿Cuánto vale la boleta para ver el partido entre Colombia y España?

España llegará con Carles Puyol, Raúl Albiol, Joan Capdevila, Santi Cazorla, Jordi Alba, Gaizka Mendieta, José Callejón, Luis Milla, Diego Capel, Nolito y Marcos Senna, entre otros nombres anunciados. Puyol, Albiol y Capdevila integraron el plantel que ganó el Mundial de Sudáfrica el 11 de julio de 2010, cuando España venció 1-0 a Países Bajos en Johannesburgo con un gol de Andrés Iniesta durante la prórroga.

La delegación española también remite al ciclo que conquistó la Eurocopa de 2008 y la de 2012. Capdevila y Puyol fueron titulares en las finales de la Eurocopa de 2008 y del Mundial de 2010, mientras que Marcos Senna tuvo un papel destacado en el equipo dirigido por Luis Aragonés que venció a Alemania en Viena el 29 de junio de 2008.

Jordi Alba, múltiple campeón con Barcelona y España, estaría presente en el partido - (@colombia.leyends/Instagram)
Jordi Alba, múltiple campeón con Barcelona y España, estaría presente en el partido - (@colombia.leyends/Instagram)

Parte de los recursos de la boletería será destinada a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026, a las 7.34, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

El sismo provocó daños en 16 departamentos y 497 municipios. El último balance difundido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 10 de septiembre de 2026, registró 466.345 personas afectadas, 331 fallecidos, 4.505 heridos y 111 desaparecidos. La recaudación del Duelo de Leyendas se canalizará mediante la Fundación Compasión para apoyar a las comunidades damnificadas.

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