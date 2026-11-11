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Esta es la convocatoria de la selección Colombia sub-17 para el Mundial de Qatar: hay un jugador del Real Madrid

El conjunto de Fredy Hurtado llegará al torneo como campeón del Sudamericano de Paraguay 2026, con el objetivo de igualar su mejor presentación que fue un cuarto puesto en 2003 y 2009

La selección Colombia sub-17 del 2026 consiguió el segundo título del Sudamericano en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF
La selección Colombia sub-17 buscará alcanzar el podio en el Mundial de Qatar tras consagrarse campeona sudamericana - crédito FCF
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La selección colombiana sub-17 tiene todo listo para el Mundial de Qatar, que reunirá a 48 equipos de todo el mundo. El objetivo del combinado nacional es hacer valer su condición de campeón sudamericano, ser protagonista y alcanzar el podio del certamen, lo que supondría su mejor presentación en la historia del torneo.

La FIFA dio a conocer la convocatoria de la Tricolor para el campeonato, con algunas novedades en la plantilla del técnico Fredy Hurtado. El entrenador busca dar otro salto de calidad con jugadores que representan el futuro del cuadro cafetero y que, pese a su corta edad, ya se destacan en sus clubes.

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El combinado nacional también conoce a sus rivales y las fechas de sus partidos en la fase de grupos. La mayoría de los encuentros del Mundial se disputarán en las canchas de Aspire Zone, en Rayán, mientras que la final se jugará en el Estadio Internacional Khalifa.

Mundial Sub-17
Este es el trofeo del Mundial Sub-17 que se disputará en Qatar 2026 del 19 de noviembre al 13 de diciembre en la ciudad de Rayán - crédito FIFA

La convocatoria de Colombia para el Mundial Sub-17

La FIFA se encargó de presentar a los aficionados los listados de los 48 equipos que participarán en la Copa del Mundo juvenil, con más de 1.000 jugadores que harán parte de la edición 2026 que vuelve a disputarse en Qatar, que tiene un acuerdo con la federación internacional para ser la sede anual del torneo desde 2025 hasta 2029.

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Colombia tiene a 21 futbolistas, de los cuales, solo uno de ellos hace parte del extranjero y es Gorka Abascal, volante del Real Madrid que nació en Bilbao, España, pero tiene nacionalidad cafetera por su madre y la Tricolor apuró para tenerlo en cuenta para el torneo en Medio Oriente.

Colombia celebró su primer título en un Sudamericano Sub17 luego de más de 30 años de sequía - crédito Conmebol
Las escuelas formativas Arco Zaragoza y Estudiantes FC aportaron tres deportistas a la lista del combinado nacional - crédito Conmebol

Otro dato que llama la atención es la aparición de tres deportistas provenientes de escuelas de fútbol en el país, empezando por Edwin Estrella, que hace parte de Arco Zaragoza, mientras que Estudiantes FC dio al portero Camilo Blandón y al defensor Juan José Fori.

El Atlético Nacional es el club con más futbolistas convocados, con un total de cinco, y entre ellos aparece Samuel Martínez, la joya del verde que brilló en el certamen y hace poco fue vendido al Liverpool, al que llegará cuando cumpla la mayoría de edad para iniciar su proceso en Inglaterra.

El 10 de la selección Colombia sub-17 estará jugando la Copa Mundial de la FIFA de la categoría en el segundo semestre del 2026 - crédito FCF y Liverpool
Samuel Martínez es uno de los líderes de Colombia por su aporte en el Sudamericano Sub-17 y su llegada al Liverpool proveniente - crédito FCF y Liverpool

Finalmente, el entrenador Fredy Hurtado mantuvo la base de jugadores con las que ganó el Sudamericano 2026 en Paraguay, en la que logró cuatro victorias, un empate y un derrota para llegar a la final y superar a Argentina por goleada 4-0 en Asunción.

Listado de jugadores

Porteros

  • Luigi Joel Ortiz Mañunga (AC Deportivo Cali)
  • Samuel Martínez Valencia (Envigado)
  • Camilo Blandón Arriaga (CD Estudiantes FC)

Defensas

  • Jhan Carlos Moreno Córdoba (Atlético Nacional)
  • Santiago Vallecilia González (AC Deportivo Cali)
  • Edwin Estrella de la Rosa (CF Arco Zaragoza)
  • Anderson Yair Murillo Mosquera (Independiente Medellín)
  • Weiner Andrés Martínez (Envigado FC)
  • Juan José Fori Viveros (CD Estudiantes FC)

Volantes

  • Simón Alejandro Rojas Merchán (Atlético Nacional)
  • Eider Luis Carrillo Córdoba (Independiente Medellín)
  • Gorka Abascal Martínez (Real Madrid C. F.)
  • Samuel Martínez Correa (Atlético Nacional)
  • Jacky Yoel Muñoz Yerena (Barranquilla FC)
  • Santiago Romaña Chaverra (Fortaleza FC)
  • Miguel Ángel Agámez Cabarcas (Atlético Junior)
  • Luis Eduardo Maturana Moreno (Independiente Medellín)
  • José Rafael Escorcia de la Cruz (Atlético Nacional)

Delanteros

  • Matías Caicedo Sinisterra (Atlético Huila)
  • Adrián Felipe Mosquera Bello (Independiente Medellín)
  • Edwin Fernelis Echeverría Muñoz (Atlético Nacional)

Partidos de la selección Colombia

Sábado 21 de noviembre

  • Japón vs. Colombia: 7:30 a. m. (Cancha 9, Aspire Zone)

Martes 24 de noviembre

  • Honduras vs. Colombia: 10:30 a. m. (Cancha 8, Aspire Zone)

Viernes 17 de noviembre

  • Colombia vs. Serbia: 8:00 a. m. (Cancha 9, Aspire Zone)

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