Colombia

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

A pocos días de la función, el participante habló sobre los temores que afronta, el cambio de hábitos que buscó y el espectáculo previsto para su aparición

Con aval médico, Emiro Navarro se subirá al ring contra Valentino Lázaro en 'Stream Fighters' ( @emiro_navarro/ Instragram)
Con aval médico, Emiro Navarro se subirá al ring contra Valentino Lázaro en 'Stream Fighters' ( @emiro_navarro/ Instragram)
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Emiro Navarro recibió el aval de su ortopedista y de su equipo médico para participar en Stream Fighters 5, donde enfrentará a Valentino Lázaro. El creador de contenido también anticipó que preparó un espectáculo para su ingreso al ring, aunque no reveló el nombre del artista que lo acompañará.

A pocos días del combate, Navarro respondió preguntas de sus seguidores a través de una dinámica en su cuenta de Instagram. Allí dio detalles de su estado físico, de la preparación que atravesó y de las dudas que sintió antes de aceptar el desafío.

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“Gracias a Dios estoy bien. Me estoy cuidando mucho y siguiendo todas las recomendaciones médicas. Ya cuento con el aval de mi ortopedista y de mi equipo médico para subirme al ring y darlo todo”, afirmó ante la consulta sobre cómo se encontraba antes de la pelea.

Emiro Navarro anticipó un artista para su ingreso a Stream Fighters

El participante de Stream Fighters 5 confirmó que su entrada tendrá un componente musical. Una seguidora le preguntó si ya sabía qué artista lo acompañaría durante el evento y Navarro respondió que el espectáculo ya está definido. “Sí, amiga. Espero que les encante el show y nos apoyen mucho”, escribió, sin dar pistas sobre la identidad de la figura que estará presente en su presentación.

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La pelea contra Valentino Lázaro supondrá la primera experiencia de Navarro en un ring. El influencer reconoció que afronta el desafío con nervios, aunque aseguró que intenta convertir esa sensación en motivación para llegar preparado a la función.

“No les voy a negar que siento miedo. A veces hasta me pregunto en qué me metí y por qué lo hice, pero intento transformar ese miedo en tranquilidad y ganas de lograrlo”, expresó sobre las horas previas al combate.

Emiro Navarro frenó su participación en 'MasterChef Celebrity' por problemas de salud - crédito cortesía Canal RCN
La pelea contra Valentino Lázaro será la primera experiencia de Emiro Navarro en un cuadrilátero - crédito cortesía Canal RCN

Navarro explicó que su objetivo va más allá del resultado de la pelea. Según contó, aceptó la propuesta porque buscaba modificar hábitos y construir una relación distinta con el ejercicio y el cuidado personal. “Aceptar este reto ya ha sido un logro enorme para mí. Hoy quiero quedarme con la tranquilidad de saber que estoy haciendo todo lo que está en mis manos y dando lo mejor de mí hasta el último momento”, sostuvo.

Al responder por las razones que lo llevaron a aceptar el combate, profundizó sobre el proceso personal que atravesó durante la preparación: “Más allá de la pelea y del espectáculo, acepté este reto porque sentía que necesitaba un cambio en mi vida. Quería dejar atrás muchos hábitos, trabajar en mí y sentirme mejor conmigo mismo”.

El participante agregó que nunca había tenido una relación cercana con la actividad física. “Nunca fui amante del ejercicio ni del deporte, y hoy, viendo todo lo que he conseguido con disciplina y constancia, entiendo que ese era el verdadero premio que estaba buscando”, señaló.

Navarro también habló sobre las dificultades que encontró durante el entrenamiento para Stream Fighters. Identificó la exigencia física y mental como los aspectos más complejos de un proceso que definió como nuevo para él. “Lo más duro ha sido todo el esfuerzo físico y mental, enfrentarme a algo completamente nuevo para mí”, indicó.

Emiro Navarro y Valentino Lázaro cruzaron reproches antes de su pelea en 'Stream Fighters 5' - crédito @westCOL / YouTube
Navarro explicó que el reto transformó sus hábitos y su relación con el ejercicio - crédito @westCOL / YouTube

Consultado por sus próximos proyectos, dijo que por ahora disfruta de su participación en MasterChef y que espera tomarse un descanso después de los compromisos recientes. “Por ahora estoy disfrutando de MasterChef todas las noches y agradeciendo por cada oportunidad que he tenido. Creo que después de tantas experiencias me merezco unas buenas vacaciones, descansar y recargar energías para todo lo bonito que viene”, cerró antes de despedirse de sus seguidores.

Valentino Lázaro expresó su apoyo a Emiro Navarro antes de Stream Fighters

En medio de las dudas sobre la participación de Emiro Navarro en Stream Fighters 5 por una situación médica que surgió durante su preparación, su rival en el evento, Valentino Lázaro, le envió un mensaje de respaldo y le deseó una pronta recuperación. El creador de contenido argentino aseguró que no pone en duda las complicaciones de salud que atraviesa el participante colombiano.

“Primero que todo, yo le creo a Emiro. Que él está pasando por una situación de salud, yo no tengo por qué ponerlo en duda. De corazón, espero que se mejore, que todo le salga bien con sus exámenes y que pueda recuperarse pronto. Al final, antes de cualquier pelea, siempre está la salud”, expresó Lázaro en sus redes sociales.

Emiro Navarro y Valentino Lázaro forman parte de una cartelera con creadores de contenido, artistas y figuras de televisión - crédito captura de pantalla @westCOL / YouTube
Valentino Lázaro respaldó a Emiro Navarro tras las dudas por su estado de salud - crédito captura de pantalla @westCOL / YouTube

Lázaro también destacó el respaldo que tiene Emiro entre sus seguidores y le sugirió aprovechar esa conexión con el público si recibe autorización médica para participar.

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