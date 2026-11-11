Colombia

Corte Suprema abrió indagación previa contra Sandra Ramírez y ‘Marcos Calarcá’ por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El tribunal supremo comenzó las indagaciones luego de las declaraciones y denuncias de María Claudia Tarazona, esposa del precandidato presidencial asesinado en Bogotá

La actuación busca verificar los señalamientos que relacionan a los excongresistas de Comunes con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa
La actuación busca verificar los señalamientos que relacionan a los excongresistas de Comunes con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa
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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó que abrió una indagación previa contra los excongresistas Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como “Marcos Calarcá”, por los señalamientos que los relacionan con el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La actuación se encuentra en una fase preliminar, por lo que busca establecer si existen elementos que justifiquen la apertura de una investigación formal.

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La indagación no implica una imputación ni una conclusión sobre la responsabilidad penal de los exintegrantes del partido Comunes.

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