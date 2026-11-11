Corte Suprema abrió indagación previa contra Sandra Ramírez y ‘Marcos Calarcá’ por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó que abrió una indagación previa contra los excongresistas Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como “Marcos Calarcá”, por los señalamientos que los relacionan con el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
La actuación se encuentra en una fase preliminar, por lo que busca establecer si existen elementos que justifiquen la apertura de una investigación formal.
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La indagación no implica una imputación ni una conclusión sobre la responsabilidad penal de los exintegrantes del partido Comunes.
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