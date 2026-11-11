Colombia

La Agencia Nacional de Tierras formaliza predios rurales para las familias afectadas por los incendios forestales que consumieron más de 31.000 hectáreas en Tolima

La entidad levantará información predial en dos veredas y acordó una ruta para definir la situación jurídica de inmuebles rurales y comunitarios

La Agencia Nacional de Tierras formalizará predios rurales en Natagaima y San Luis tras los incendios forestales en Tolima - crédito ANT
La Agencia Nacional de Tierras formalizará predios rurales en Natagaima y San Luis tras los incendios forestales en Tolima - crédito ANT
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La Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunció que iniciará una intervención para formalizar predios rurales en Natagaima y San Luis, dos de los municipios de Tolima que resultaron más afectados por los incendios forestales que consumieron más de 31.000 hectáreas en el departamento desde agosto de 2026.

La entidad aseguró que el Gobierno nacional implementó estas acciones en aras de la seguridad jurídica de las familias campesinas que perdieron cultivos y parte de sus medios de subsistencia durante la emergencia.

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El proceso contempla la identificación de quienes ocupan y trabajan los terrenos, la revisión de su situación legal y el avance de trámites para reconocer sus derechos sobre la tierra.

La entidad acordó con autoridades locales una ruta para definir la situación jurídica de escuelas rurales, puestos de salud y sedes comunitarias - crédito ANT
La entidad acordó con autoridades locales una ruta para definir la situación jurídica de escuelas rurales, puestos de salud y sedes comunitarias - crédito ANT

De acuerdo con la información oficial de la ANT, la priorización de ambos municipios hace parte de la estrategia que lidera su directora, Lina María Garrido, con el fin de concentrar la atención en las zonas rurales con mayores afectaciones y resolver situaciones relacionadas con la tenencia de predios.

Las autoridades conocieron que las llamas afectaron principalmente el área del municipio de San Luis, donde el fuego consumió más de 4.370 hectáreas.

En Natagaima, por su lado, las llamas llegaron a zonas de bosque seco, vegetación y cultivos de los que dependen familias rurales. La entidad sostuvo que la formalización puede facilitar el acceso de los propietarios y ocupantes a programas estatales de apoyo, créditos y asistencia técnica.

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La intervención se desarrollará a través de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (Pospr), una herramienta con la que la ANT busca establecer la situación jurídica de los predios y de las personas que los ocupan o trabajan.

De la misma manera, en la entidad confirmaron que, a lo largo de noviembre, equipos oficiales realizarán vuelos con drones sobre las veredas El Puño y Contreras, en Natagaima, para obtener imágenes de alta resolución que servirán para identificar las características de los terrenos y apoyar el levantamiento de información predial y avanzar en los procesos de formalización de la propiedad rural en esta zona del departamento.

La ANT realizará vuelos con drones sobre las veredas El Puño y Contreras para apoyar el levantamiento de información predial - crédito ANT
La ANT realizará vuelos con drones sobre las veredas El Puño y Contreras para apoyar el levantamiento de información predial - crédito ANT

La entidad también acordó con las autoridades locales una ruta de trabajo para formalizar predios públicos utilizados por las comunidades. Entre ellos figuran terrenos donde funcionan escuelas rurales, puestos de salud y sedes comunitarias cuya situación legal requiere definición.

En el mismo municipio, la Agencia dará prioridad a la Ruta Étnica y adelantará acciones concertadas con los 29 resguardos indígenas constituidos en el municipio.

El proceso deberá tener en cuenta a las autoridades tradicionales, la autonomía y las formas de organización de los pueblos indígenas, según precisó la entidad.

Gobernación del Tolima coordina una ruta para prevenir incendios forestales y recuperar zonas afectadas

El 9 de noviembre de 2026, la Gobernación del Tolima lideró una mesa de trabajo con entidades ambientales como Cortolima Corporación Autónoma, organismos de socorro, autoridades y academia para definir acciones de prevención, atención y recuperación frente a los incendios forestales en el departamento.

En el encuentro participaron el Instituto Humboldt, los cuerpos de bomberos, la Universidad del Tolima, la Policía Nacional y organismos de gestión del riesgo. La agenda busca mejorar la coordinación ante emergencias y fortalecer la protección de los ecosistemas.

: La mesa interinstitucional analizará un esquema de Pago por Servicios Ambientales y elaborará un mapa para identificar zonas con mayor valor ecológico en el departamento - crédito Cortolima Corporación Autónoma/Facebook
: La mesa interinstitucional analizará un esquema de Pago por Servicios Ambientales y elaborará un mapa para identificar zonas con mayor valor ecológico en el departamento - crédito Cortolima Corporación Autónoma/Facebook

Entre las medidas en evaluación figura una estrategia de Pago por Servicios Ambientales (PSA) para incentivar la conservación y restauración de predios privados.

También se proyecta la elaboración de un mapa de áreas de importancia ecosistémica, con el fin de identificar y priorizar los bosques de mayor valor ecológico en el territorio.

Las entidades destacaron que la participación de las comunidades será necesaria para incorporar conocimientos locales y definir medidas de protección de los ecosistemas.

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