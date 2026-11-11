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Colombia buscará su segundo oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud: Evelin Trejos es finalista en boxeo

La pugilista sueña con salir campeona de las justas en Dakar y viene de vencer a la japonesa Yura Kanemaru en las semifinales de los 54 kilogramos

La pugilista venció por decisión unánime a la japonesa Yura Kanemaru por 5-0 en la categoría de los 54 kilogramos de la competencia - crédito @JulianCaperaB/x
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Colombia ha tenido una destacada actuación en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, Senegal, donde jóvenes deportistas de todo el mundo muestran su talento en el ciclo rumbo a Los Angeles 2028. La delegación colombiana también ha sumado actuaciones relevantes con sus representantes.

Evelin Trejos buscará la segunda medalla de oro para Colombia tras clasificar a la final de boxeo. La deportista llegó a esta instancia luego de un golpe contundente en las semifinales y peleará por la presea dorada hasta el último asalto.

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Con este resultado, la delegación nacional se encamina a igualar su mejor presentación en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en sus cuatro ediciones. Dakar 2026 ya es la segunda participación con mayor cantidad de medallas para el país.

Evelin Trejos, a la final del boxeo

Uno de los deportes que más alegrías le ha dado a Colombia en los certámenes olímpicos es el boxeo, pues en los Juegos de Verano logró cinco preseas, una de plata y cuatro de bronce, y en las justas de la juventud con la plata de Juan Carlos Carrillo en Singapur 2010 y recientemente de Izzon Jeffrey Galea en 2026.

En la categoría de 54 kilogramos, Evelin Trejos dio un paso enorme al superar a la Yura Kanemaru, en una pelea en la que la colombiana pasó de menos a más para conseguir el triunfo, la decisión de los jueces y poner a celebrar a todo un país que está mirando a los nuevos talentos del deporte.

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Evelin Trejos
Evelin Trejos venció en las semifinales a la japonesa Yura Kanemaru por decisión unánime de los jueces por 5-0 - crédito Comité Olímpico Colombiano

La cafetera había perdido el primer asalto por 5-0, pero salió adelante en la segunda salida y logró el segundo round por 3-2, mientras que en la tercera salida, Trejos nuevamente demostró que podía sacar adelante el encuentro y venció por 4-1, lo que le dio el triunfo final por 5-0.

El Comité Olímpico Colombiano informó que la final por la medalla de oro será el jueves 12 de noviembre, desde las 12:15 p. m., hora colombiana, y la rival de la cafetera será la uzbeka Sabrina Chakomanova, lo que promete ser una pelea muy cerrada y complicada para la joven pugilista.

Evelin Trejos
Evelin Trejos ha hecho una histórica presentación en el boxeo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

El COC también destacó la actuación de Trejos en la competencia: “Nuestro presentante comenzó su participación en los octavos de final con una victoria 5-0 ante la rumana LasminaMoraru, seguido por el triunfo 4-1 ante la australiana Belle Spicer en los cuartos de final. Con este último combate, Evelin aseguraba su cupo a las semifinales junto con su presencia en el podio de la disciplina”.

Otra medalla en el boxeo

Izzon Jeffrey Galea obtuvo la medalla de bronce en el boxeo de 50 kilogramos tras perder ante el indio Ambekar Meetei Lairenlakpam en las semifinales, disputadas en el Pabellón C del Centro de Exposiciones de la capital senegalesa.

Galea ganó el primer asalto de la semifinal por decisión dividida (3-2), gracias a sus evasiones y contraataques. En el segundo, el rival fue más contundente y el colombiano quedó en desventaja por 1-4 pese a sus intentos ofensivos. La situación no cambió en el tercer asalto, que terminó 0-5 a favor de Lairenlakpam. Con ese resultado, Galea cerró su participación en Dakar 2026 con la medalla de bronce.

Izzon Jeffrey Galea
Izzon Jeffrey Galea en su pelea contra Ionut Madalin Calugar, de Rumania, en los cuartos de final del boxeo categoría 50 kilogramos - crédito Lillie Yazdi/OIS

La final de la categoría enfrentará este jueves 12 de noviembre a Kristian Jubani de la República de Irlanda con Lairenlakpam. Galea terminó en el tercer lugar del podio después del resultado de los jueces en el último asalto.

El colombiano llegó a esa instancia tras vencer al rumano Ionut Madalin Calugar en los cuartos de final. El triunfo, conseguido el martes 10 de noviembre por decisión unánime (5-0) después de tres asaltos, le aseguró el avance y una medalla olímpica.

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