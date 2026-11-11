Colombia

Don Omar suspendió tres conciertos de su gira por culpa de una infección respiratoria a pocos días de anunciar sus fechas en Colombia: “Necesito tiempo”

El intérprete explicó que su recuperación no avanzó como esperaba luego de retomar los escenarios con conciertos en California y Arizona

Una recaída obligó a Don Omar a cancelar sus próximos tres shows (@donomar/ Instagram )
Una recaída obligó a Don Omar a cancelar sus próximos tres shows (@donomar/ Instagram )
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Don Omar suspendió por segunda vez tres conciertos de su gira debido a una recaída de una infección respiratoria. El cantante puertorriqueño informó que deberá guardar reposo por recomendación médica y que, por ahora, no podrá cumplir con las presentaciones pendientes en Ontario, Las Vegas y Salt Lake City.

El artista, cuyo nombre completo es William Omar Landrón Rivera, compartió la noticia a través de una publicación en Instagram. En el mensaje, explicó que esperaba cerrar la primera etapa de The Last King World Tour con esos tres compromisos, pero su estado de salud le impide regresar al escenario en las condiciones previstas.

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Don Omar había retomado sus actividades durante el fin de semana anterior con conciertos en California y Arizona. Tras esas presentaciones, confiaba en que la recuperación avanzaba de forma favorable. Sin embargo, afirmó que la infección respiratoria volvió a afectarlo y que el médico le ordenó detenerse nuevamente.

“Me cuesta muchísimo tener que volver a dirigirme a ustedes con una noticia como esta. Tenía toda la fe y la ilusión de poder cerrar esta primera etapa de nuestra gira cumpliendo con los tres conciertos que teníamos pendientes en Ontario, Las Vegas y Salt Lake City”, escribió el intérprete de “Dile”.

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En su comunicado, el cantante explicó que la decisión llegó después de una recaída que frustró sus planes de completar esta parte del recorrido. El reguetonero señaló que no puede exponerse a nuevas exigencias físicas mientras atraviesa el proceso de recuperación.

“Lamentablemente, he sufrido una recaída de la fuerte infección respiratoria que me ha afectado durante estos días y, por instrucciones de mi médico, debo detenerme nuevamente y guardar reposo”, manifestó Don Omar. El artista añadió que prolongar su actividad en esas condiciones sería una decisión riesgosa. “Seguir exponiendo mi salud en estas condiciones no sería responsable”, indicó en el texto que firmó como William.

La suspensión afecta los conciertos que tenía pendientes en Ontario, Las Vegas y Salt Lake City, ciudades con las que esperaba completar la primera etapa de la gira. Según la información disponible, esas fechas ya habían sufrido modificaciones previas por el mismo problema de salud.

El cantante no confirmó nuevos días para las presentaciones aplazadas. No obstante, expresó su intención de reprogramar los encuentros una vez que logre recuperarse por completo y pueda volver a cumplir con los requisitos médicos necesarios para retomar los shows.

El cantante pidió disculpas a quienes reorganizaron sus planes

Don Omar también se dirigió a los seguidores que ya habían comprado entradas, organizado viajes o ajustado sus agendas para asistir a las funciones. El puertorriqueño reconoció que la cancelación representa un cambio para el público y lamentó tener que pedir comprensión por segunda vez.

“Lo que más me duele es saber que muchos de ustedes ya habían reorganizado sus planes, sus viajes y sus compromisos para acompañarme en estas nuevas fechas”, escribió.

El artista señaló que, durante la gira, intentó cumplir con cada presentación programada. “Durante toda esta gira he hecho lo posible por cumplir con cada uno de ustedes, y me duele profundamente no poder hacerlo ahora, cuando estábamos tan cerca de terminar esta primera etapa”, agregó.

Don Omar pidió disculpas a quienes esperaban verlo en las ciudades afectadas y afirmó que su deseo es reencontrarse pronto con ellos. “Les pido disculpas de corazón. Mi deseo sigue siendo poder reencontrarme con ustedes, pero hoy tengo que aceptar que necesito tiempo para recuperarme completamente”, expresó.

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