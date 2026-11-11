Ley de Rescate encarecería la cerveza en Colombia: tenderos advierten que pasaría de $3.500 a más de $5.200

La Ley de Rescate Económico propone reemplazar el actual impuesto al consumo de cerveza por un gravamen del 10% sobre el precio y otro de $330 por cada grado de alcohol (Universidad Central)

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El comercio de barrio vuelve a estar en el centro del debate por los cambios tributarios que propone el gobierno de Abelardo de la Espriella. Los pequeños establecimientos advierten que las modificaciones podrían encarecer productos de consumo frecuente, reducir las compras de sus clientes y comprometer ingresos de negocios que dependen de las ventas diarias.

La alerta fue presentada por la Federación de Comerciantes y Tenderos de Colombia (Fedecom), que puso el foco en los nuevos gravámenes planteados para la cerveza y las bebidas endulzadas. Para el gremio, el efecto de estas medidas podría sentirse especialmente en los hogares de menores ingresos y en los establecimientos que comercializan buena parte de estos productos.

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Según Fedecom, el 92% de la cerveza que se comercializa en Colombia se vende a través de tiendas de barrio (Carlos Julio Martínez/REUTERS)

Una de las principales preocupaciones está relacionada con el precio que alcanzaría una cerveza de consumo habitual. Según estimaciones de la representante a la Cámara María Clara Posada, citadas por la federación, los cambios podrían generar incrementos de entre 49% y 60%. De concretarse ese escenario, una bebida que actualmente cuesta cerca de $3.500 podría superar los $5.200.

El nuevo impuesto a la cerveza y el impacto en las tiendas

La modificación planteada en la Ley de Rescate Económico contempla reemplazar el actual impuesto al consumo de cerveza por un esquema con dos componentes: una tarifa del 10% sobre el precio y un cobro fijo de $330 por cada grado de alcohol.

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Aunque el IVA de esta bebida permanecería en 19%, Fedecom considera que la combinación de los gravámenes elevaría el valor que pagan los consumidores. El gremio advierte que el encarecimiento podría disminuir la demanda de una categoría que tiene alta rotación en los negocios de proximidad. La preocupación tiene relación con la participación de estos establecimientos en la comercialización de bebidas. De acuerdo con las cifras presentadas por la federación, el 92% de la cerveza y el 80% de las gaseosas se venden en tiendas de barrio.

Además, el 59% de las personas pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 consume cerveza y la adquiere principalmente en estos comercios. Por esa razón, el gremio considera que un aumento considerable de los precios podría afectar tanto a los compradores como a los pequeños comerciantes.

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Los tenderos advierten que el aumento en los precios de las bebidas podría reducir las compras y afectar los ingresos de pequeños establecimientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estimaciones de Fedecom señalan que cerca de 450.000 tiendas y 1,75 millones de empleos vinculados a esta actividad estarían en riesgo. La organización advierte que una reducción en las compras de productos de alta rotación tendría consecuencias sobre los ingresos de establecimientos que trabajan con márgenes estrechos. Se trata de proyecciones del gremio y no de efectos que ya se hayan materializado.

Bebidas endulzadas y devolución del IVA

Las advertencias se extienden a las bebidas endulzadas. La propuesta modificaría el impuesto a las bebidas ultraprocesadas y, desde 2028, incluiría productos con edulcorantes no calóricos. Fedecom sostiene que esta ampliación podría elevar los precios y afectar las ventas.

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Otro punto de desacuerdo es EfectIVA, el mecanismo de devolución del IVA que plantea el Gobierno y que estaría condicionado al uso de facturación electrónica. Para la federación, ese requisito desconoce las condiciones de las tiendas, donde predominan las ventas de bajo valor y las compras fraccionadas. Implementarlo supondría asumir costos de tecnología, contabilidad y soporte, además de dificultades de formación digital para comerciantes.

La propuesta tributaria también contempla cambios en el impuesto a las bebidas ultraprocesadas y la inclusión de productos con edulcorantes no calóricos desde 2028 (Kola Román)

Fedecom relaciona estas preocupaciones con la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares. Según un estudio del gremio, el precio del corrientazo subió 40% entre 2025 y 2026. Además, con base en estudios de entidades gremiales, las ventas de las tiendas de barrio habrían disminuido 25,4% en los últimos cuatro años.

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La federación reconoció la necesidad de fortalecer las finanzas públicas y expresó su disposición a construir alternativas con el Gobierno y el Congreso. Para ello, prepara una propuesta de Régimen Presuntivo para la Tributación y Formalización del Pequeño Contribuyente, con mecanismos que permitan ampliar la base tributaria y facilitar la formalización de pequeños negocios.