Colombia

El periodista Pablo Arango reveló que planea ser padre junto a su novio: “Quiero adoptar y que mi familia crezca”

El comunicador confirmó que está enamorado y explicó que espera consolidar una familia propia, lejos de Manizales y junto a su novio

Pablo Arango, presentador de Noticias Caracol y su novio Gabriel Carvajal
Pablo Arango, presentador de Noticias Caracol contó lo planes que tiene de agrandar la familia con su novio Gabriel Carvajal - crédito @gabrielc.est/Instagram
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El periodista Pablo Arango habló de sus planes personales y reveló que le gustaría convertirse en padre junto a su novio mediante un proceso de adopción. El comunicador, vinculado a Noticias Caracol, aseguró que atraviesa un momento de estabilidad en su relación y que uno de sus principales deseos es ampliar la familia que ha construido en Bogotá.

Arango se refirió a su vida sentimental durante una entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión. Allí confirmó que está enamorado, ilusionado con su presente y convencido de que quiere consolidar un hogar con su pareja, Gabriel Carvajal.

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“Estoy enamorado, estoy ilusionado y, sobre todo, convencido de que estoy en el lugar correcto”, expresó el periodista. Según contó, su proyecto de vida incluye fortalecer el vínculo con su novio, su mascota y sus familiares, a pesar de la distancia con su familia de origen, que vive en Manizales.

El presentador explicó que, desde su llegada a Bogotá, ha trabajado en la construcción de una vida propia. “Quisiera seguir creciendo personalmente en esa familia, seguirla alimentando con mucho respeto, con mi perrito, con mi novio, con mi familia”, afirmó durante la conversación.

Pablo Arango habló de la posibilidad de adoptar

Al ser consultado de forma directa sobre la posibilidad de ser padre, Pablo Arango no descartó el proyecto y dejó clara la alternativa que contempla junto a su pareja. “Claro, no lo descarto, me encantaría. Por adopción, claramente”, respondió el periodista.

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La declaración abrió una ventana a la faceta personal del comunicador, quien ha mantenido parte de su relación fuera de la exposición pública. Arango y Carvajal comparten su vida en Bogotá junto a Coco, su perro, al que el periodista mencionó como parte de su núcleo familiar.

Gabriel Carvajal se desempeña en el sector financiero y tributario, un campo alejado del trabajo televisivo de su pareja. Ambos han compartido algunos momentos de su relación en redes sociales, aunque Arango suele reservar los detalles más íntimos de su vida cotidiana.

El periodista sostuvo que su mayor deseo es continuar la construcción de ese hogar lejos de Manizales, ciudad donde permanece su familia. “Seguir construyendo una vida lejos de mi familia que está en Manizales, pero haciendo una propia aquí en Bogotá. Ese es mi más grande sueño”, señaló.

Además de sus planes familiares, el comunicador se refirió a su presente profesional. Pablo Arango forma parte de Noticias Caracol, espacio en el que ha desarrollado su carrera como periodista y presentador.

Durante la entrevista, aseguró que aún vive con emoción su trabajo en el informativo. “Quisiera seguir contando historias, seguir creciendo en el canal, seguir creciendo en el set”, dijo.

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