Colombia

‘La casa de los famosos’ y ‘MasterChef Celebrity’ empezaron a mover ficha al mismo tiempo, pensando en 2027: ya habría confirmaciones y rechazos

El formato de convivencia ya habría elegido a sus dos primeros participantes para su cuarta temporada, mientras que el de cocina ya empezó a reclutar celebridades y se encontró con su primer rechazo

'La casa de los famosos Colombia' y 'MasterChef Celebrity Colombia' ya empezaron a buscar celebridades de cara al inicio de las grabaciones de ambos formatos en 2027 (Canal RCN)
'La casa de los famosos Colombia' y 'MasterChef Celebrity Colombia' ya empezaron a buscar celebridades de cara al inicio de las grabaciones de ambos formatos en 2027 (Canal RCN)
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Dos de los realities más seguidos de la televisión colombiana, La casa de los famosos Colombia y MasterChef Celebrity, acaparan la conversación de cara a lo que aguarda a la programación de la televisión colombiaa en 2027.

Y es que, faltando menos de dos meses para el final del año, ambos formatos ya estarían concretando los últimos detalles para el inicio de las grabaciones de sus respectivos programas, ambos del Canal RCN. Cabe recordar que mientras La casa de los famosos es una emisión en tiempo real y 24/7, MasterChef Celebrity se emite en diferido, seis meses después de las grabaciones.

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Sobre el formato de convivencia, los primeros detalles los dio esta semana el presentador Ariel Osorio, revelando los primeros nombres del elenco para la cuarta temporada. En su programa La Corona TV, del canal City TV, el conductor precisó que el proceso de selección de participantes para la próxima edición.

“Ya se cerró el casting, ya no van más, ya están seleccionados todos los participantes de La casa de los famosos. Estoy en la investigación de quiénes están siendo parte de este grupo y lo he logrado”, afirmó Osorio, dejando en el aire la posibilidad de que esta vez los televidentes no podrán votar por sus favoritos para ingresar a la competencia, como sucedió en 2025 y 2026.

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“Estamos esperando también si pretenden hacer las votaciones de las personas que piensan ingresar. No lo han confirmado. Al parecer, todo el casting ya está establecido y escogido”, indicó el presentador.

El primer nombre que reveló Osorio como confirmado para la cuarta temporada, fue el del creador de contenido Javier Gómez, quien ya había intentado ingresar al reality para la más reciente edición de 2026 por votación del público, pero no pudo asegurar su lugar.

Javier Gómez se refirió a las declaraciones de B-king sobre Marcela Reyes - crédito @javiergomezm_/IG
Javier Gómez sería uno de los dos primeros confirmados para la cuarta temporada de 'La casa de los famosos Colombia' (@javiergomezm_/IG)

El comunicador señaló que detrás de su ingreso estuvo una de sus mejores amigas: “La que intervino, la que metió mano, la que logró convencer que lo llevaran a La Casa de los Famosos, fue su gran amiga Marcela Reyes”, señaló Osorio, en referencia a la DJ y empresaria que participó en la edición 2026, si bien su participación se limitó a unos pocos días antes de que decidiera abandonar.

La segunda revelación del conductor apuntó a la modelo y presentadora Elizabeth Loaiza, quien, según Osorio, habría manifestado disposición total para participar sin condiciones económicas de por medio. “Me dijeron que ella misma había dicho: ‘Si quieren, no me paguen. Yo lo que quiero es exposición. Lo que me ofrezcan, está bien’”, citó Osorio, que calificó el ingreso de Loaiza al programa como una consecuencia de su búsqueda de visibilidad mediática en los últimos meses.

Durante los últimos años, Elizabeth Loaiza desarrolló una faceta como creadora de contenido exclusivo en OnlyFans que le ha dejado dividendos importantes, según su propio testimonio - crédito @elizabethloaiza/Instagram
Elizabeth Loaiza sería la segunda confirmada para participar en la cuarta temporada de 'La casa de los famosos Colombia' (@elizabethloaiza/Instagram)

“Anda como en una necesidad de volver a los medios de comunicación, dando entrevistas por todos lados, generando escándalos, que sacó muñeca de látex, en fin, de todo”, expresó. También adelantó que espera revelar más nombres en las próximas semanas.

La cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia fue confirmada oficialmente el 29 de mayo de 2026, durante la gala final de la tercera edición —que se llevó Alejandro Estrada—, cuando la presentadora Carla Giraldo mostró en vivo un sobre con el mensaje: “Confirmada la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia 2027”. Por ahora, RCN no ha anunciado fechas de estreno ni ha divulgado la lista oficial de participantes.

Maleja Restrepo rechazó la invitación de ‘MasterChef Celebrity‘

La actriz y presentadora compartió con sus seguidores que rechazó la oferta, asegurando que prefería darle prioridad a su familia en estos momentos, aunque sin descartar una futura participación - crédito @maleja_restrepo/Instagram

En lo referente al formato de cocina, todo apunta a que están en el mismo proceso. Prueba de ello fue lo dicho por la actriz y presentadora Maleja Restrepo, quien contó en sus historias de Instagramq que recibió una llamada de la producción para participar en la que sería la noventa temporada. Sin embargo, declinó la invitación.

“Me acaban de llamar para eso. ¿Y cuál fue mi respuesta? En este momento no”, confirmó Restrepo mientras se encontraba con su esposo, Tatán Mejía. No obstante, no descartó su participación en un futuro: “De pronto más adelante me le animo, pero en este momento no”.

La presentadora explicó las razones detrás de su decisión a la participación de Tatán en la cuarta temporada, donde este llegó a la final junto a Chicho Arias, Carlos Báez y el ganador, Ramiro Meneses, asegurando que vivió esa edición como si ella misma hubiese participad: “Yo siento que yo viví este reality al lado de Sebas. Yo obviamente no estuve ahí, pero siento que lo viví y es una vaina muy retadora (...) Quiero seguir teniendo los momentos que tengo con mi familia y la vida, que el camino que en este momento estoy recorriendo sin tener que estar en un reality”, precisó.

‘MasterChef Celebrity Colombia’ 2026 está a punto de conocer su ‘top 10′

La octava temporada se encuentra en una de sus fases más decisivas. De los 24 participantes que arrancaron la competencia, solo cinco han asegurado un lugar entre los diez mejores: Julieta Piñeres, Emiro Navarro, Sebastián Vega, Pautips y Robert Farah. Otros seis —Emmanuel Restrepo, Marcela Carvajal, Sebastián Villalobos, Jimmy Vásquez, Verónica Orozco y Tuto Patiño— se disputan los cupos restantes en una prueba de eliminación que definirá el top 10 de esta temporada.

La competencia ya dejó en total 13 salidas: Hugo Gómez, Angélica Blandón, Diana Mina, Lina Tejeiro, Luisa Vergara, Iván Marín, Milena López, Tavo Bernate, Víctor Tarazona, Martica Restrepo, Virginia Lizcano, Mariana Mozo y Luciano D’Alessandro.

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