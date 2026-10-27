Una descarga eléctrica mató a unas 10 reses en Caucasia, Antioquia: gremio de ganaderos pide ayuda tras la pérdida

Los productores solicitaron la intervención de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para el retiro de los restos - crédito Gobernación de Antioquia

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La Asociación de Agricultores de Caucasia, Antioquia, afronta pérdidas tras la muerte de cerca de 10 bovinos durante una tormenta eléctrica registrada en uno de sus predios.

Los animales, que superaban los 300 kilogramos cada uno, integraban un proyecto ganadero de pequeños productores.

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La emergencia ocurrió en medio de fuertes lluvias y la principal hipótesis de los asociados es que un rayo impactó el sector donde permanecía el ganado. La descarga habría causado la muerte inmediata de los animales y afectó recursos ya invertidos en su crianza.

Los integrantes de Asgri Cauca solicitaron apoyo a la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para retirar y disponer de manera adecuada los restos. La petición busca prevenir eventuales riesgos sanitarios y ambientales en el área rural.

Una descarga eléctrica causó la muerte de diez bovinos de la asociación Asgri Cauca durante las lluvias en el municipio - crédito Presidencia

Los agricultores también esperan recibir orientación técnica para atender las consecuencias de la descarga. A la vez, plantearon la necesidad de apoyo económico que les permita afrontar el efecto de la pérdida sobre sus proyectos.

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Los agricultores piden mecanismos de apoyo económico, técnico y sanitario

Los productores señalaron que los fenómenos naturales pueden afectar de forma repentina la continuidad de los emprendimientos rurales. En este caso, la tormenta provocó la pérdida de animales que constituían parte de la inversión de los asociados.

La expectativa de Asgri Cauca es que las autoridades locales evalúen mecanismos de respaldo en tres frentes: el manejo sanitario posterior a la muerte del ganado, la asistencia técnica y el impacto económico.

Mientras avanzan esas gestiones, los integrantes de la asociación permanecen a cargo de la atención de la emergencia. El grupo busca establecer el valor de la pérdida y las alternativas disponibles para sostener su actividad ganadera.

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Los integrantes de Asgri Cauca pidieron orientación técnica y asistencia económica para afrontar las pérdidas - crédito Turismo Antioquia Travel

Una fuerte tormenta afectó Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá durante el lunes 26 de octubre, con lluvias de alta intensidad, actividad eléctrica y aumentos rápidos en el nivel de algunos afluentes.

La emergencia movilizó a los equipos de gestión del riesgo ante los acumulados registrados en distintos sectores del área metropolitana.

El aguacero se concentra con mayor fuerza en el nororiente de Medellín, donde se midieron cerca de 10 mm de lluvia en cinco minutos. Las precipitaciones también alcanzan a Envigado, Bello, Copacabana, Girardota, Caldas, Sabaneta e Itagüí.

La situación genera preocupación porque la combinación de lluvias intensas y rayos puede elevar rápidamente los caudales de las quebradas. Las autoridades pidieron a la ciudadanía que no se acerque a los cauces y mantenga precauciones durante la tormenta.

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Entre las 1:40 p. m. y las 2:10 p. m., la red Linet del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata) detectó 22 descargas eléctricas en la subregión.

Un rayo causó la muerte de 25 reses en Puerto Triunfo

Un hecho similar ocurrió en junio en el corregimiento de Doradal, en jurisdicción de Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño. En aquella ocasión, una descarga eléctrica causó la muerte de 25 reses durante fuertes lluvias.

Los animales estaban en un potrero cuando comenzó un aguacero. Según la información disponible, el ganado buscó refugio bajo varios árboles y el rayo cayó en el lugar donde se había concentrado.

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El propietario de la finca indicó que entre los animales muertos había un toro, nueve vacas, nueve crías macho y seis crías hembra. La descarga causó la muerte instantánea del ganado que estaba en esa zona.

El ganadero afirmó que el daño no se limitaba al valor de mercado de las reses. La pérdida también incluía el tiempo de cría, los recursos invertidos y el proceso de desarrollo de cada animal.

Ahora, los productores de Asgri Cauca enfrentan una situación semejante, aunque con un número menor de bovinos afectados. Su pedido se concentra en una respuesta que permita atender los restos de los animales y reducir el impacto sobre la iniciativa rural.

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