Clínica en la que está internado Kbeto Zuleta dio nuevo informe sobre el estado de salud del hijo de Poncho Zuleta: continúa en cuidados intensivos

Kbeto Zuleta mostró mejoría tras su intervención quirúrgica y permanece en la unidad de cuidados intensivos - crédito @kbetozuleta/Instagram

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El artista vallenato Carlos Alberto Zuleta García, conocido como Kbeto Zuleta, presentó signos de mejoría en su evolución clínica, aunque permanece en la unidad de cuidados intensivos tras el accidente de tránsito que sufrió la agrupación el 26 de octubre en un puente sobre el río Ariguaní.

La Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais S.A.S. informó en su más reciente parte médico que el hijo de Poncho Zuleta, cuyo nombre es Luis Alfonso Zuleta, continúa en recuperación posquirúrgica y requiere atención especializada.

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“El equipo tratante reporta signos de mejoría en su evolución. Aún requiere tratamiento especializado y vigilancia médica permanente, por lo que su recuperación continúa en seguimiento”, indicó la institución en el boletín emitido el 27 de octubre, con corte a las 10:30 a. m..

El comunicado precisó que dos personas continuaban hospitalizadas después del siniestro vial: una en cuidados intensivos y otra bajo manejo del área de ortopedia y traumatología. Sobre Kbeto Zuleta, la clínica señaló que permanece internado en la unidad de alta complejidad después de la intervención quirúrgica.

Del mismo modo, el manager de la agrupación musical Esteban Bolaño ratificó en un comunicado la evolución en el estado de salud del cantante: “Según informa la institución, el artista continúa en cuidados intensivos, en recuperación posquirúrgica, y presenta signos de mejoría en su evolución. Aún requiere tratamiento especializado y vigilancia médica permanente”.

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La clínica informó que dos integrantes seguían hospitalizados

La Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais mantiene bajo vigilancia especializada la recuperación posquirúrgica del cantante vallenato - crédito @kbetozuleta/Instagram

La Clínica Sinais Vitais señaló que el otro paciente recibe atención de acuerdo con sus condiciones médicas. La entidad no divulgó su identidad y explicó que mantiene contacto directo con los familiares autorizados.

“Comprendemos la preocupación de sus familiares, amigos y seguidores. Mantenemos comunicación directa con las personas autorizadas y compartimos este reporte general respetando la privacidad de los pacientes”, expresó la clínica.

También pidió que la información sobre la evolución de los heridos se consulte mediante sus canales institucionales. “Nuestro equipo continúa concentrado en su cuidado y comunicará nuevas actualizaciones verificadas”, agregó el centro médico.

El acordeonero Efraín Zuleta recibió el alta médica la noche del lunes 26 de octubre

El acordeonero Efraín Zuleta recibió el alta médica durante la misma noche del choque - crédito @kbetozuleta/Instagram

El mánager y el equipo de comunicaciones de la agrupación de Kbeto Zuleta y Efraín Zuleta confirmaron que el acordeonero recibió el alta médica durante la noche del 26 de octubre, horas después del accidente.

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“Informamos que el acordeonero Efraín Zuleta fue dado de alta en horas de la noche del 26 de octubre. Agradecemos al equipo médico por la atención brindada y a todas las personas que han estado pendientes de su salud”, indicó el comunicado del grupo, que agradeció al personal médico por la atención brindada.

La agrupación también informó que Poncho Zuleta llegó a la clínica durante la tarde del 26 de octubre para acompañar a su hijo. Allí se reunió con otros familiares, entre ellos Claudia Margarita Zuleta.

“El maestro Poncho Zuleta arribó en horas de la tarde de ayer a la clínica para acompañar a su hijo. Allí se encontró con sus familiares, incluida su hija Claudia Margarita Zuleta, en un momento de unión y acompañamiento familiar”, dice ene el comunicado emitido por Esteban Bolaño, manager de la agrupación.

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La agrupación lamentó la muerte de Geovany Lobo y Harold Santana

El reporte médico del 27 de octubre confirmó que dos personas continuaban internadas tras el siniestro - crédito @kbetozuleta/Instagram

El accidente dejó la muerte de Geovany Lobo y Harold Santana, integrantes vinculados al equipo musical. La agrupación expresó sus condolencias a sus familiares y destacó su aporte al vallenato.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de Geovany Lobo y Harold Santana”, señaló el equipo de comunicaciones, que pidió respeto por las familias de las víctimas y de las personas heridas.

El mánager solicitó a los medios, seguidores y ciudadanos evitar la circulación de versiones sin confirmar. “Pedimos abstenerse de difundir rumores, noticias falsas o información no verificada, y remitirse exclusivamente a los comunicados oficiales de la clínica”, afirmó.

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En el documento, Bolaño pidió “respeto por la intimidad de los pacientes y sus familias, así como la comprensión y el acompañamiento en este momento tan difícil”.