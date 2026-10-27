Karina García habría entrado en labor de parto y compartió un emotivo mensaje de despedida a su pancita: “Hoy siento nostalgia”

Karina García confirmó que dará a luz pronto a su bebé con Kris R, así lo confirmó con un mensaje en su cuenta de Instagram - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

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Karina García anunció el martes 27 de octubre que está a punto de dar a luz a su tercer hijo, fruto de su relación con el cantante de música urbana Kris R.

La creadora de contenido y empresaria colombiana publicó en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje en el que se despidió de su barriga y reconoció que su embarazo fue “una de las etapas más difíciles de mi vida”.

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La publicación estuvo acompañada de una fotografía en blanco y negro tomada frente al espejo de un baño, en la que la modelo antioqueña aparece de perfil, sin ropa, con la barriga de embarazo en primer plano. La imagen, de tono íntimo, deja ver un tatuaje en su espalda baja y fue superpuesta con el texto completo de la reflexión que dedicó a sus seguidores.

Karina García habría confirmado que entró en labor de parto con un emotivo mensaje (@karinagraciaoficiall/IG)

“Nunca romanticé mi embarazo”

“Estoy a punto de parir y, aunque suene contradictorio, hoy siento nostalgia de despedirme de mi barriga”, escribió la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

A lo largo del mensaje, describió los nueve meses de gestación como un período en el que vivió emociones que nunca imaginó y luchó con situaciones que, según dijo, solo ella conoce. Pese a eso, definió su barriga como “mi refugio, mi compañía y el lugar donde creció mi niño”.

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García reconoció la contradicción de emociones que atraviesa en las últimas horas: “Hoy entiendo que puedo estar desesperada por tener a mi bebé en mis brazos y, al mismo tiempo, sentir tristeza por despedirme de esta etapa que me hubiera gustado vivirla más tranquila pero no se pudo”.

Karina García relató que los dos primeros embarazos de la empresaria concluyeron en la semana 40 de gestación, a diferencia del actual - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

En otro tramo del mensaje, la modelo antioqueña aseguró que la experiencia la transformó: “Nunca olvidaré lo que viví durante estos nueve meses. Este embarazo me cambió para siempre, me hizo conocer mis momentos más vulnerables, pero también una fuerza que no sabía que tenía”.

Al cierre de la publicación, se despidió directamente de su barriga: “Gracias, barriguita, por todo lo que me enseñaste. Ya casi llega el momento de soltarte para abrazar al amor de mi vida”.

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La influencer también dejó un mensaje dirigido a su hijo por nacer: “Si algo tengo claro es que mi hijo será fuerte como su mamá, porque desde antes de nacer ya hemos superado muchas cosas juntos”.

Un embarazo marcado por complicaciones

La gestación de Baby K —como la pareja ha llamado al bebé cuyo nombre mantienen en reserva— estuvo lejos de ser sencilla. García documentó en sus redes sangrados, amenaza de parto prematuro, náuseas severas, taquicardia, acidez y episodios de falta de aire.

Entre los antojos del embarazo, Karina García mencionó la piña con sal y limón y la granadilla, fruta que dijo consumir hasta seis veces al día - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

La propia influencer reveló que tuvo al menos cuatro cambios en la fecha probable de parto por las distintas complicaciones.

A diferencia de sus dos hijos anteriores, Isabella Vargas García, de 19 años, y Valentino Mesa García, de seis —ambos nacidos en la semana 40—, la llegada de este bebé permaneció sin fecha definida. Semanas antes, además, explicó que el bebé se encontraba en posición horizontal, lo que generaba dudas sobre si podría tener un parto vaginal o si requeriría una cesárea.

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Del Movistar Arena al trabajo de parto

La publicación se produjo apenas días después de que Kris R subiera a Karina García al escenario del Movistar Arena de Bogotá, durante un concierto celebrado el viernes 23 de octubre. El cantante le dedicó su canción 4 Life, se arrodilló para besarle la barriga frente al público y le dijo: “Mi amor, este tema es pa’ usted, pa’ nuestro hijo, pa’ lo que estamos construyendo”.

Kris R se arrodilló ante Karina García durante su presentación en el Movistar Arena - crédito @Marle0510/ Instagram

Hasta el momento de la publicación, la empresaria no había anunciado el nacimiento del bebé, aunque las señales en sus redes apuntan a que el parto es inminente.

García también confirmó en semanas previas que, tras el nacimiento, se someterá a una ligadura de trompas de Falopio: “Apenas tenga mi muchachito me voy a amarrar las trompas”, expresó, dejando en claro que este será su último embarazo.

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