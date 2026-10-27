Colombia

Denuncian que Abelardo de la Espriella les prohibió a los policías dar información a los medios locales: “No podemos ser ignorados”

Un comunicador en Cúcuta pidió respuestas oficiales para la ciudadanía y calificó la situación como una amenaza para la libertad de prensa, en una ciudad que enfrenta hechos recurrentes de violencia

Un coronel evitó responder a la prensa y reavivó reclamos por información oficial en Cúcuta - crédito @TatanMojicaR/X
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El periodista Tatán Mojica, del medio digital De Frente y Sin Tapujos, denunció en X que los comandantes regionales de la Policía tendrían prohibido dar declaraciones a los medios de comunicación.

La queja surgió después de que un coronel evitó responder preguntas sobre el artefacto explosivo que detonó este 27 de octubre de 2026 cerca al puente internacional Francisco de Paula Santander en Cúcuta que dejó siete heridos, entre ellos tres uniformados y cuatro civiles.

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Mojica afirmó que la directriz provendría del presidente Abelardo de la Espriella. En su publicación, advirtió que la medida limitaría el acceso de la ciudadanía a información oficial en una ciudad afectada por episodios de violencia.

“Cúcuta convive constantemente con la violencia y los medios no podemos ser ignorados por las autoridades”, escribió el comunicador. También sostuvo que los habitantes requieren explicaciones de los organismos encargados de la seguridad y pidió que exista una autoridad visible que responda ante los cuestionamientos públicos.

El periodista etiquetó en su mensaje a la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), a la Policía Metropolitana de Cúcuta y a la Policía Nacional. En el mismo texto calificó la situación como una “grave amenaza a la libertad de prensa”.

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Periodista cuestionó una presunta prohibición para que la Policía dé declaraciones públicas - crédito @TatanMojicaR/X
Periodista cuestionó una presunta prohibición para que la Policía dé declaraciones públicas - crédito @TatanMojicaR/X

El video mostró el intercambio con un coronel y el alcalde

La publicación estuvo acompañada por un video en el que Mojica se acerca a un comandante de la Policía para consultarle por los detalles del caso ocurrido en el barrio El Escobal. “Buenos días, comandante, ¿ya se saben detalles de lo que ocurrió?”, preguntó el periodista.

El oficial respondió: “Voy a atender al alcalde. Voy a atender al alcalde, me disculpa”. Ante esa respuesta, Mojica cuestionó que no hubiera atención para los medios ni para la comunidad: “Pero a la ciudadanía no la puede atender, coronel”.

Instantes después, el comunicador se dirigió al alcalde, a quien le planteó que el coronel no concedería declaraciones porque debía reunirse con él. El mandatario local respondió que los integrantes de la institución tenían una restricción para hablar públicamente.

“Ellos tienen una limitación para dar declaraciones”, dijo el alcalde, antes de intentar explicar la situación. Mojica volvió a dirigirse al uniformado y le señaló que el motivo no era una reunión con el gobierno municipal, sino la imposibilidad de hablar ante las cámaras.

Periodista denunció restricciones a comandantes de Policía para hablar con medios en Cúcuta - crédito @Ejercito_Div2/X - @TatanMojicaR/X
Periodista denunció restricciones a comandantes de Policía para hablar con medios en Cúcuta - crédito @Ejercito_Div2/X - @TatanMojicaR/X

El intercambio expuso la dificultad de los periodistas para obtener versiones oficiales en asuntos de seguridad.

En contextos de violencia, las declaraciones de autoridades policiales suelen ser una fuente central para conocer avances de investigaciones, medidas preventivas y reportes sobre hechos que afectan a la población.

Mojica reclamó que la Policía ofrezca respuestas directas a la prensa y a los ciudadanos.

Esto dijeron las autoridades sobre el detonación de artefacto explosivo en Cúcuta: “50 millones de recompensa”

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Pedro José Saavedra, informó que cuatro uniformados resultaron lesionados tras la activación de un artefacto explosivo en el barrio Escobal, en inmediaciones del Puente Internacional Francisco de Paula Santander.

El oficial se pronunció en declaraciones a Canal TRO y señaló que los agentes se encontraban de servicio en el sector cuando ocurrió la detonación. “La Policía Nacional informa la activación de un artefacto explosivo en inmediaciones del Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en la ciudad de Cúcuta”, afirmó.

Investigan detonación cerca de puente que conecta a Cúcuta con Venezuela - crédito @ColombiaOscura/X

Saavedra precisó que los heridos recibieron atención médica luego del hecho. “Cuatro uniformados resultaron lesionados. Fueron dirigidos oportunamente al hospital”, dijo el comandante.

Según su versión, las autoridades verificaron el estado de salud de los policías y confirmaron que permanecen estables. “Ya se verificó su estado de salud, se encuentran estables y están en manos de los médicos de la ciudad”, agregó.

La Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta anunciaron una recompensa de hasta $50 millones para quienes aporten información que permita aclarar el ataque e identificar a los responsables.

El coronel Saavedra pidió a la comunidad colaborar con datos que ayuden a las autoridades. “Ofrecen hasta 50 millones de recompensa para las personas que den información oportuna para esclarecer y lograr la captura de estas personas”, manifestó.

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