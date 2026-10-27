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Figura de Atlético Nacional se despachó en contra de sus críticos a través de un live en sus redes sociales: “Puro fracasado, papi”

El atacante de Nacional publicó un mensaje tras desperdiciar el empate ante Cúcuta y afirmó que una conversión habría provocado pedidos para que reciba más minutos en el equipo profesional

El jugador de Atlético Nacional protagonizó una polémica por responder a sus críticos de forma despectiva-crédito @chavescons2/X

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La derrota de Atlético Nacional en el estadio General Santander ante el Cúcuta Deportivo, el 20 de octubre de 2026, generó varias repercusiones por el gol que erró el delantero Kevin Parra al minuto 58.

El atacante con pasado en Patriotas e Internacional de Bogotá tuvo la posibilidad de empatar el juego ante el cuadro “Motilón”, pero a la hora de definir en frente del arco erró por el palo de la mano izquierda.

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Kevin Parra
El jugador, de 21 años, es criticado por sus comentarios ofensivos tras errar una opción de gol en el juego ante Cúcuta - crédito @kevinparra30/Instagram

Por esta razón, la hinchada de Atlético Nacional criticó al delantero y a raíz de esto, Parra respondió a las críticas recibidas tras la derrota. El atacante cuestionó a quienes lo señalaron en redes sociales y sostuvo que los errores forman parte del fútbol profesional.

En un video difundido en redes, el jugador rechazó los comentarios sobre su rendimiento con un mensaje dirigido a sus detractores.

“Todos los que tiran que yo no di qué, que yo no di cuánto, es puro fracasado, papi. Puro que quiso luchar con este sueño y se rindió. ¿Cómo eran donde estuvieran pasando críticas? Les tocó dedicarse a estudiar a más de uno”, afirmó.

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Parra reconoció que no todos los cuestionamientos responden a la envidia y aceptó la existencia de observaciones constructivas. Sin embargo, sostuvo que fallar una oportunidad de gol no debería derivar en ataques hacia su vida personal ni en descalificaciones sobre sus condiciones como futbolista.

Para explicar su postura, el jugador mencionó una ocasión fallada por Lamine Yamal en el partido entre Real Madrid y Barcelona.

“Los que sí se vieron el partido del Real Madrid hoy contra el Barcelona, mire el gol que se comió Yamal ahí. Eso nos pasa a los mejores”, expresó.

Estadísticas de Kevin Parra en Atlético Nacional en el segundo semestre de 2026

El futbolista no ha jugado con regularidad en el segundo semestre de 2026-crédito @nacionaloficial/X
El futbolista no ha jugado con regularidad en el segundo semestre de 2026-crédito @nacionaloficial/X

Kevin Parra lleva un total de 7 partidos en 219 minutos y en los cuales no anotó por el momento y asistió en una ocasió.

  • 2 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: 9 minutos en el Jaguares de Córdoba 0-3 Atlético Nacional
  • 29 de agosto de 2026 - Liga BetPlay: 18 minutos en el Alianza FC 1-5 Atlético Nacional
  • 16 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: 59 minutos en el Internacional de Bogotá 2-3 Atlético Nacional
  • 24 de septiembre de 2026 - Liga BetPlay: 23 minutos en el Atlético Nacional 1-1 Millonarios
  • 17 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: 24 minutos y asistencia en el Boyacá Chicó 1-4 Atlético Nacional
  • 20 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: 61 minutos en el Cúcuta Deportivo 1-0 Atlético Nacional
  • 22 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: 25 minutos en el Atlético Nacional 3-0 Deportivo Pasto

Atlético Nacional derrotó al Medellín en una nueva edición del clásico paisa

-crédito David Jaramillo/Colprensa
Nacional derrotó al Medellín-crédito David Jaramillo/Colprensa

El 25 de octubre de 2026, Atlético Nacional remontó un 2-1 ante Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, por la jornada 16 de la Liga BetPlay y aseguró su clasificación a la siguiente ronda del torneo. Alfonso Simarra abrió el marcador para el DIM, pero Edwin Cardona y Andrés Sarmiento revirtieron el clásico paisa.

Independiente Medellín había llegado al encuentro con 23 puntos y una victoria le habría permitido alcanzar las 26 unidades, una cifra que lo dejaba cerca de la clasificación a los cuadrangulares. El equipo visitante impuso condiciones durante el primer tiempo, encontró espacios y generó varias ocasiones para ampliar su ventaja.

Alfonso Simarra marcó de cabeza tras un centro desde un costado y puso en ventaja al conjunto rojo. Jhon Montaño tuvo otra oportunidad para aumentar la diferencia, mientras Agustín Martegani también exigió al arquero Franco Armani.

El guardameta de Nacional intervino en momentos decisivos para sostener la desventaja mínima. En la primera parte, Cardona recibió una tarjeta amarilla por protestar decisiones arbitrales.

Independiente Medellín dominó el tramo inicial, pero Atlético Nacional asumió el control en el complemento y comenzó a generar situaciones sobre el arco defendido por Salvador Ichazo. Román probó con un remate de derecha que el arquero argentino contuvo en dos tiempos.

Cardona, capitán de Nacional en el clásico, igualó el partido con una definición por encima de Ichazo, al advertir que el guardameta estaba adelantado. El empate modificó el desarrollo de un encuentro que hasta entonces favorecía al DIM.

Andrés Sarmiento completó la remontada tras una asistencia de Samuel Velásquez. La jugada se construyó por la espalda de Loboa y dejó a Nacional en ventaja en el Atanasio Girardot.

Edwin Cardona llevó la cinta de capitán por delante de James Rodríguez, quien también integró la formación titular. Lucas González pidió durante el primer tiempo que sus jugadores buscaran más al número 10 para darle protagonismo en la construcción ofensiva.

Alfredo Morelos aparecía como una alternativa para modificar el ataque de Nacional después de un primer tiempo adverso. El siguiente partido del equipo de González será a mitad de semana ante Santa Fe, para ponerse al día con el calendario de la Liga BetPlay.

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