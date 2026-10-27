Colombia

⁠Sofía Vergara y Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, generaron rumores sobre un posible romance por unas fotografías

La actriz colombiana y el vocalista de Imagine Dragons compartieron una salida con amigos, aunque una fuente cercana afirmó que fue un encuentro amistoso

Las fotos de Sofía Vergara con Dan Reynolds que despertaron rumores de una relación - crédito @sofiavergara/Instagram - REUTERS/Pilar Olivares
Las fotos de Sofía Vergara con Dan Reynolds que despertaron rumores de una relación - crédito @sofiavergara/Instagram - REUTERS/Pilar Olivares
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Las imágenes de Sofía Vergara y Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, durante una cena en Beverly Hills y compartidas exclusivamente por TMZ despertaron especulaciones sobre un posible vínculo sentimental. La actriz colombiana y el músico estadounidense fueron fotografiados en el restaurante Cipriani mientras compartían la mesa con amigos y, en uno de los momentos registrados, él tomó la mano de ella frente a frente.

La salida ocurrió durante el fin de semana en el reconocido establecimiento italiano de Los Ángeles. Las fotografías, que circularon inicialmente en medios estadounidenses, muestran a Vergara sonriente mientras conversa con Reynolds. Ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre la naturaleza de su relación.

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Según la revista People, el encuentro se trató de una “cena amistosa en grupo”. Ese dato tomó relevancia porque, además de Vergara y Reynolds, también asistieron la empresaria Anastasia Soare, fundadora de Anastasia Beverly Hills y amiga de la actriz, y otro acompañante cuya identidad no trascendió.

Sofía Vergara y Dan Reynolds fueron fotografiados durante una cena que despertó rumores de romance en Beverly Hills - crédito Photo 2026 Backgrid/The Grosby Group
Sofía Vergara y Dan Reynolds fueron fotografiados durante una cena que despertó rumores de romance en Beverly Hills - crédito Photo 2026 Backgrid/The Grosby Group

Sofía Vergara y Dan Reynolds compartieron la cena con dos amigos

Las imágenes que generaron los rumores no corresponden a una salida privada entre los dos artistas. En la mesa también se encontraba Anastasia Soare, empresaria rumano-estadounidense vinculada a la industria de la belleza, además de un hombre que no fue identificado en los reportes sobre el encuentro.

El detalle de los acompañantes alimentó la versión de que la reunión fue un encuentro entre amigos. Sin embargo, los gestos de cercanía entre Sofía Vergara y el líder de Imagine Dragons dieron lugar a las interpretaciones sobre un posible romance.

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En una de las fotografías, Dan Reynolds aparece al otro lado de la mesa con la mano de la actriz entre las suyas. Vergara responde con una sonrisa mientras ambos sostienen una conversación. La escena fue suficiente para que la salida comenzara a circular en redes sociales y medios de entretenimiento.

La reunión de Sofía Vergara y el vocalista de Imagine Dragons tuvo lugar en el restaurante Cipriani de Los Ángeles - crédito Photo 2026 Backgrid/The Grosby Group
La reunión de Sofía Vergara y el vocalista de Imagine Dragons tuvo lugar en el restaurante Cipriani de Los Ángeles - crédito Photo 2026 Backgrid/The Grosby Group

De acuerdo con los reportes sobre la velada, ambos abandonaron Cipriani por una salida trasera cerca de las 12:30 a.m. Esa decisión también llamó la atención, aunque no existe información que permita establecer si dejaron el lugar juntos o si se trató de una medida para evitar a los fotógrafos.

Hasta ahora, ni los representantes de Vergara ni los de Reynolds han confirmado que exista una relación. La única versión atribuida a una fuente cercana describe la reunión como “una cena amistosa en grupo”.

El encuentro ocurrió semanas después de la separación de Dan Reynolds y Minka Kelly

La cena entre la estrella de Modern Family y el cantante ocurrió poco después de que trascendiera el fin de la relación entre Dan Reynolds y la actriz Minka Kelly. Según información publicada en Estados Unidos, el músico y la protagonista de Friday Night Lights terminaron su noviazgo a comienzos de octubre, tras cerca de cuatro años juntos.

Reynolds, de 39 años, y Kelly fueron vinculados por primera vez en 2022. Durante su relación mantuvieron un perfil bajo y realizaron pocas apariciones públicas. Una de las últimas se produjo en mayo de 2026, cuando asistieron a la gala del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles.

El cantante de Imagine Dragons estuvo casado antes con Aja Volkman, integrante de la banda Nico Vega. La pareja contrajo matrimonio en 2011 y tuvo cuatro hijos. Tras una separación inicial, intentaron reconstruir la relación, pero el divorcio se formalizó en marzo de 2024.

Dan Reynolds mantuvo una relación de cerca de cuatro años con Minka Kelly antes de su reciente separación - REUTERS/Pilar Olivares
Dan Reynolds mantuvo una relación de cerca de cuatro años con Minka Kelly antes de su reciente separación - REUTERS/Pilar Olivares

Reynolds alcanzó fama internacional como vocalista de Imagine Dragons, grupo formado en Las Vegas que se consolidó con canciones como Radioactive, Demons, Believer y Thunder.

Sofía Vergara permanece soltera desde su divorcio de Joe Manganiello

Para Sofía Vergara, la cena llega después de una etapa marcada por su separación del actor Joe Manganiello. La actriz y el protagonista de Magic Mike anunciaron el fin de su matrimonio en julio de 2023, después de siete años de relación, y su divorcio quedó formalizado en 2024.

Tras la ruptura, la colombiana fue relacionada con el cirujano ortopédico Justin Saliman. En enero de 2025, Vergara confirmó que esa relación había terminado durante una entrevista en la alfombra roja de los Globos de Oro, cuando dijo que deseaba “salud, dinero y un novio” para el nuevo año.

La actriz barranquillera también ha sido vinculada con el empresario Douglas Chabbott, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente un noviazgo. Durante los últimos meses, Vergara concentró parte de su actividad pública en sus proyectos empresariales y en su participación como jurado de America’s Got Talent.

Sofía Vergara
Sofía Vergara se divorció de Joe Manganiello en 2024, tras siete años de matrimonio REUTERS/Danny Moloshok

El reciente encuentro con Reynolds coincidió, además, con la publicación de Bloodlines, las memorias de Joe Manganiello. En el libro, el actor abordó aspectos de su matrimonio y expuso su versión sobre el deterioro de la relación. Vergara no respondió de forma directa a los pasajes, aunque compartió en redes sociales una publicación sobre comportamientos narcisistas que varios seguidores asociaron con las declaraciones de su exesposo.

Por ahora, la cena de Beverly Hills es el único evento público que vincula a Vergara y Reynolds. Las imágenes de ambos tomados de la mano generaron rumores, pero la versión de una fuente cercana insiste en que se trató de una reunión amistosa. Ninguno ha aclarado si entre ellos existe algo más que una amistad.

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