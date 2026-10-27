Excampeón del mundo le “echó flores” a Álvaro Montero tras su victoria en el clásico Independiente vs. Boca: “Hay arqueros que están para momentos importantes”

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A pocas semanas de lo que será la fecha FIFA en la cual la selección Colombia jugará ante Chile, el 13 y 17 de noviembre de 2026, el portero Álvaro Montero se destaca como una de las principales figuras bajo el arco de Boca Juniors.

En esta ocasión, el 25 de octubre de 2026, el exportero de Millonarios se destacó ya que Independiente buscó la igualdad con sus últimos ataques. La pelota llegó al área de Boca y el delantero chileno Iván Morales, reemplazante del atacante argentino Maxi Meza, ejecutó una media vuelta que el arquero colombiano rechazó con una rápida reacción.

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Con esta actuación decisiva del arquero Álvaro Montero. El mediocampista y capitán Leandro Paredes elogió al colombiano tras el partido y destacó que el equipo todavía pelea por varios objetivos.

Montero salvó una jugada clave al final del partido en el Libertadores de América-crédito @BocaJrsOficial/X

Boca recibirá a River en el Superclásico el 1 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. (hora de Colombia), mientras que Independiente visitará a Defensa y Justicia el 2 de noviembre a las 5:00 p. m. (hora de Colombia).

El conjunto de Avellaneda ya no tiene margen de error para clasificarse a los octavos de final, mientras que su rival ya aseguró el pase.

“Sabíamos que el partido iba a ser así. Vinimos a un estadio complicado y contra un rival complicado. Ahora quedan dos finales y vamos a dar lo mejor”, expresó Paredes. Luego añadió:

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“Estamos bien y trabajando mucho para competir en todo lo que tenemos por delante. Lo estamos haciendo bien. Estamos cerca de todo, pero queda mucho por hacer”.

Sobre el abrazo con Montero al final del encuentro, el volante explicó:

“Le fui a decir que nos salvó otra vez. Hay arqueros que están para momentos importantes, para los momentos clave. Hoy lo volvió a demostrar”.

Así fue la atajada de Álvaro Montero

Boca venció 1-0 a Independiente en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la 14ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El gol de Facundo “Jagger” Herrera y las intervenciones de Álvaro Montero le permitieron al equipo de Arruabarrena quedarse con el partido.

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Independiente buscó el empate en el cierre, pero Montero evitó la igualdad a los 93 minutos. Iván Morales recibió la pelota tras una acción de Parmo y Braida, quedó frente al arquero y remató de media vuelta en el área chica; el colombiano reaccionó a tiempo y sostuvo la ventaja de Boca.

El arquero ya había intervenido en el segundo tiempo, a los 20 minutos, cuando Palais quedó mano a mano. Montero achicó los espacios y negó el gol del conjunto de Avellaneda.

Álvaro Montero habría pedido no jugar con la selección Colombia

Montero salvó una jugada clave al final del partido en el Libertadores de América-crédito @BocaJrsOficial/X

Álvaro Montero respondió sobre la posibilidad de perderse la semifinal de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Banfield si es convocado por la Selección Colombia para los amistosos contra Chile. Tras la victoria 0-1 de Boca ante Independiente, el arquero no confirmó que vaya a pedirle a Néstor Lorenzo quedar fuera de la convocatoria.

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Los partidos de Colombia serán el 13 de noviembre de 2026 en Cali y el martes 17 en Santiago, mientras que Boca enfrentará a Banfield por la Copa Argentina el sábado 14. La coincidencia de fechas dejaría a Montero sin el duelo de semifinales si integra la nómina del combinado nacional.

Así fue otra de las salvadas del portero-crédito @SC_ESPN/X

“Estamos ahí, uno como jugador de fútbol quiere estar en todos los frentes, quisiera partirme a la mitad y estar en todas partes, pero vamos paso a paso, hay que concentrarse en el próximo partido”, declaró el portero.

Consultado sobre una eventual conversación con Lorenzo para permanecer en Boca, Montero respondió: “Los profes siempre están atentos a nuestros contextos y nuestras circunstancias y dándonos seguimiento, siempre hay buena comunicación”.

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El arquero ya se perdió el 27 de septiembre el partido de cuartos de final contra Racing por asistir a la gira de amistosos de Colombia en Estados Unidos. En aquella ocasión, el técnico de Boca, el Vasco Arruabarrena, explicó que Juan Román Riquelme habló con Lorenzo antes de la convocatoria.

“Nosotros hablamos, en este caso el presidente (Juan Román Riquelme) con Néstor (Lorenzo), y fue claro: lo necesita. Y yo no le voy a cortar la opción a un jugador de representar a su país, a su selección”, afirmó Arruabarrena.