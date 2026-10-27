Deportes

Excampeón del mundo le “echó flores” a Álvaro Montero tras su victoria en el clásico Independiente vs. Boca: “Hay arqueros que están para momentos importantes”

Leandro Paredes elogió al arquero colombiano luego del 1-0 en Avellaneda y remarcó que el plantel trabaja para competir por todos los objetivos pendientes durante el campeonato argentino

Guardar

A pocas semanas de lo que será la fecha FIFA en la cual la selección Colombia jugará ante Chile, el 13 y 17 de noviembre de 2026, el portero Álvaro Montero se destaca como una de las principales figuras bajo el arco de Boca Juniors.

En esta ocasión, el 25 de octubre de 2026, el exportero de Millonarios se destacó ya que Independiente buscó la igualdad con sus últimos ataques. La pelota llegó al área de Boca y el delantero chileno Iván Morales, reemplazante del atacante argentino Maxi Meza, ejecutó una media vuelta que el arquero colombiano rechazó con una rápida reacción.

PUBLICIDAD

Con esta actuación decisiva del arquero Álvaro Montero. El mediocampista y capitán Leandro Paredes elogió al colombiano tras el partido y destacó que el equipo todavía pelea por varios objetivos.

Montero salvó una jugada clave al final del partido en el Libertadores de América-crédito @BocaJrsOficial/X
Montero salvó una jugada clave al final del partido en el Libertadores de América-crédito @BocaJrsOficial/X

Boca recibirá a River en el Superclásico el 1 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. (hora de Colombia), mientras que Independiente visitará a Defensa y Justicia el 2 de noviembre a las 5:00 p. m. (hora de Colombia).

El conjunto de Avellaneda ya no tiene margen de error para clasificarse a los octavos de final, mientras que su rival ya aseguró el pase.

“Sabíamos que el partido iba a ser así. Vinimos a un estadio complicado y contra un rival complicado. Ahora quedan dos finales y vamos a dar lo mejor”, expresó Paredes. Luego añadió:

PUBLICIDAD

“Estamos bien y trabajando mucho para competir en todo lo que tenemos por delante. Lo estamos haciendo bien. Estamos cerca de todo, pero queda mucho por hacer”.

Sobre el abrazo con Montero al final del encuentro, el volante explicó:

“Le fui a decir que nos salvó otra vez. Hay arqueros que están para momentos importantes, para los momentos clave. Hoy lo volvió a demostrar”.

Así fue la atajada de Álvaro Montero

Boca venció 1-0 a Independiente en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la 14ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El gol de Facundo “Jagger” Herrera y las intervenciones de Álvaro Montero le permitieron al equipo de Arruabarrena quedarse con el partido.

Independiente buscó el empate en el cierre, pero Montero evitó la igualdad a los 93 minutos. Iván Morales recibió la pelota tras una acción de Parmo y Braida, quedó frente al arquero y remató de media vuelta en el área chica; el colombiano reaccionó a tiempo y sostuvo la ventaja de Boca.

El arquero ya había intervenido en el segundo tiempo, a los 20 minutos, cuando Palais quedó mano a mano. Montero achicó los espacios y negó el gol del conjunto de Avellaneda.

Álvaro Montero habría pedido no jugar con la selección Colombia

Montero salvó una jugada clave al final del partido en el Libertadores de América-crédito @BocaJrsOficial/X
Montero salvó una jugada clave al final del partido en el Libertadores de América-crédito @BocaJrsOficial/X

Álvaro Montero respondió sobre la posibilidad de perderse la semifinal de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Banfield si es convocado por la Selección Colombia para los amistosos contra Chile. Tras la victoria 0-1 de Boca ante Independiente, el arquero no confirmó que vaya a pedirle a Néstor Lorenzo quedar fuera de la convocatoria.

Los partidos de Colombia serán el 13 de noviembre de 2026 en Cali y el martes 17 en Santiago, mientras que Boca enfrentará a Banfield por la Copa Argentina el sábado 14. La coincidencia de fechas dejaría a Montero sin el duelo de semifinales si integra la nómina del combinado nacional.

Así fue otra de las salvadas del portero-crédito @SC_ESPN/X

“Estamos ahí, uno como jugador de fútbol quiere estar en todos los frentes, quisiera partirme a la mitad y estar en todas partes, pero vamos paso a paso, hay que concentrarse en el próximo partido”, declaró el portero.

Consultado sobre una eventual conversación con Lorenzo para permanecer en Boca, Montero respondió: “Los profes siempre están atentos a nuestros contextos y nuestras circunstancias y dándonos seguimiento, siempre hay buena comunicación”.

El arquero ya se perdió el 27 de septiembre el partido de cuartos de final contra Racing por asistir a la gira de amistosos de Colombia en Estados Unidos. En aquella ocasión, el técnico de Boca, el Vasco Arruabarrena, explicó que Juan Román Riquelme habló con Lorenzo antes de la convocatoria.

“Nosotros hablamos, en este caso el presidente (Juan Román Riquelme) con Néstor (Lorenzo), y fue claro: lo necesita. Y yo no le voy a cortar la opción a un jugador de representar a su país, a su selección”, afirmó Arruabarrena.

Temas Relacionados

Álvaro MonteroBoca JuniorsIndependiente vs. Boca JuniorsIndependienteLeandro ParedesColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La selección Colombia clasificó líder de su grupo a la fase final del Mundial sub-15: este será el próximo partido de la Tricolor

La Amarilla clasificó a la división A en la ronda final del festival que se juega en Azerbaiyán y su rival en los dieciseisavos de final será Bosnia y Herzegovina

La selección Colombia clasificó líder de su grupo a la fase final del Mundial sub-15: este será el próximo partido de la Tricolor

Figura de Atlético Nacional se despachó en contra de sus críticos a través de un live en sus redes sociales: “Puro fracasado, papi”

El atacante de Nacional publicó un mensaje tras desperdiciar el empate ante Cúcuta y afirmó que una conversión habría provocado pedidos para que reciba más minutos en el equipo profesional

Figura de Atlético Nacional se despachó en contra de sus críticos a través de un live en sus redes sociales: “Puro fracasado, papi”

Sindicato de futbolistas denunció a Ramón Jesurún, presidente de la FCF, ante la Fiscalía: el dirigente habría impedido reunión sindical en Estados Unidos

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol presuntamente habría impedido una reunión con los jugadores de la selección Colombia en Estados Unidos durante septiembre

Sindicato de futbolistas denunció a Ramón Jesurún, presidente de la FCF, ante la Fiscalía: el dirigente habría impedido reunión sindical en Estados Unidos

Jorge Carrascal le dio la victoria a Flamengo en el Brasileirao y habló de su penal: “Era una jugada para tener personalidad”

El jugador estuvo a cargo del tiro penalti que le dio la victoria ante Atlético Mineiro por la fecha 32 de la Serie A de Brasil

Jorge Carrascal le dio la victoria a Flamengo en el Brasileirao y habló de su penal: “Era una jugada para tener personalidad”

Así celebró Harry Kane junto a Luis Díaz la obtención del Balón de Oro 2026: fiesta privada en un club

Luis Díaz tras la ceremonia en el London Palladium Theatre aseguró que su compañero de club era un merecido ganador del premio al mejor jugador del mundo

Así celebró Harry Kane junto a Luis Díaz la obtención del Balón de Oro 2026: fiesta privada en un club
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez a los rumores de ruptura por aparecer distantes en redes

Así reaccionaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez a los rumores de ruptura por aparecer distantes en redes

Cintia Cossio celebró sus 29 años con una lujosa fiesta de 15: Andy Rivera estuvo presente

Karina García habría entrado en labor de parto y compartió un emotivo mensaje de despedida a su pancita: “Hoy siento nostalgia”

Sonia Restrepo despidió a su padre y compartió el duro duelo tras la muerte de Yeison Jiménez: “Me sobrepasa”

⁠Sofía Vergara y Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, generaron rumores sobre un posible romance por unas fotografías

Deportes

La selección Colombia clasificó líder de su grupo a la fase final del Mundial sub-15: este será el próximo partido de la Tricolor

La selección Colombia clasificó líder de su grupo a la fase final del Mundial sub-15: este será el próximo partido de la Tricolor

Figura de Atlético Nacional se despachó en contra de sus críticos a través de un live en sus redes sociales: “Puro fracasado, papi”

Sindicato de futbolistas denunció a Ramón Jesurún, presidente de la FCF, ante la Fiscalía: el dirigente habría impedido reunión sindical en Estados Unidos

Jorge Carrascal le dio la victoria a Flamengo en el Brasileirao y habló de su penal: “Era una jugada para tener personalidad”

Así celebró Harry Kane junto a Luis Díaz la obtención del Balón de Oro 2026: fiesta privada en un club